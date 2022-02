Česko má za úterý 14 307 případů covidu, o polovinu méně než před týdnem. Pozitivní je téměř pětina testů

V úterý přibylo v Česku 14 307 nově potvrzených případů koronaviru, je to nejnižší úterní nárůst od 11. ledna. Proti minulému úterý to bylo zhruba o polovinu méně. Podobným tempem na 2570 se snížil také počet podezření na opakovanou nákazu. Dál ale klesá i počet provedených testů. Vyplývá to z dat na webu ministerstva zdravotnictví.

