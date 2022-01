Šéf zdravotnických statistiků: Vlna omikronu bude velmi rychlá, na vrchu se udrží relativně krátce

Zátěž nemocnic během další vlny koronavirové epidemie bude v Česku zhruba poloviční oproti podzimu loňského roku. Takový je realistický odhad Ústavu zdravotnických informací. Statistici ale počítají i s rizikovým scénářem, podle kterého by zdravotní dopady šíření varianty omikron mohly být stejné jako u delty. Velkou roli bude hrát očkování. V rozhovoru pro Radiožurnál o tom mluvil šéf Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislav Dušek. Rozhovor Praha 12:00 12. ledna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislav Dušek | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

V jaké situaci teď jsme? Už se na datech projevuje dominance omikronu?

Neřekl bych úplně dominance, protože on jí právě teď dosahuje. Ale na datech se to šíření jednoznačně projevuje. Po Vánocích je vidět, že se epidemie obrací k růstu. Už to není jen zkreslením, že během Vánoc se propadl počet dělaných testů.

V rostoucích číslech vidíme, že se epidemie otáčí. Nejvíce je to vidět v regionech Praha, Praha-východ, Praha-západ, částečně i ve větších městech jiných regionů, a zejména v mladé populaci.

Omikron už má nyní v těch regionech, které jsem zmínil, zřejmě dominanci, tedy nad 50 procent všech nákaz.

A podle zpráv Státního zdravotního ústavu i podle našich modelů a dat, které měříme, si myslím, že absolutní dominance zcela jistě dosáhne do konce tohoto týdne.

Mluvili jsme o vašem odhadu zatíženosti nemocnic. Neobáváte se amerického scénáře, tedy že by omikron mohl i v Česku způsobit rekordní počty hospitalizací?

Je to nesmírně málo pravděpodobné díky proočkovanosti české populace. Sice často říkáme, že by mohla být vyšší a měla by být vyšší, ale zároveň není dramaticky podprůměrná a v tuto chvíli roste zejména očkování třetími dávkami.

U nich máme jasné důkazy, nejen ze zahraničí, ale i na reálných českých datech, že očkování posilující dávkou brání ve velké míře samotné nákaze omikronem. Ale zejména téměř eliminuje těžké průběhy, tedy těžký průběh na JIP, těžký průběh na jednotkách intenzivní péče.

Na jednotkách intenzivní péče v podstatě neleží v té supertěžké podobě s vysoce intenzivní terapií nikdo s posilující dávkou. Takže tento jediný argument bych vytáhl, proč je americký scénář u nás velmi málo pravděpodobný. Americká populace je velmi heterogenně proočkována ve srovnání s naší.

Jak jsme na tom s proočkovaností posilujícími dávkami v porovnání s jinými zeměmi?

V posledních dnech nebo týdnech se to zlepšuje. Z lidí, kteří na to mají nárok, tak si myslím, že přes 70 nebo 75 procent lidí už tu dávku dostalo, což je velmi dobré. Máme je navíc aplikované teď, před koncem roku, velké množství v prosinci, což nás nyní velmi dobře chrání ve srovnání s ostatními zeměmi. Když to ale stáhnu na celou populaci, tak proočkovanost české populace v rámci Evropy je pořád spíše podprůměrná.

Státy, se kterými se teď hodně srovnáváme a kde omikron velmi silně určuje epidemickou situaci, jako Velká Británie nebo Dánsko, jsou státy, které jsou proočkované až o 20 nebo 25 procent více.

U nich také velmi významným způsobem rostou počty nakažených, tak jak to čekáme i u nás, ale ten dopad na zdravotní systém není dramatický.

Určitě nepřevyšuje podzim roku 2021, tedy zatím v tomto mezinárodním srovnání je to podprůměrné. To už ale teď v následujících dnech nebo týdnech nedoženeme. A týká se to i očkování prvními a druhými dávkami.

Na základě dat, která máte, co tedy můžeme v nejbližších týdnech čekat? Jak rychlá ta vlna bude, jak rychle odejde?

Bude velmi rychlá. Na vrchu se udrží relativně krátkou dobu, možná i s dost vysokým reprodukčním číslem. A potom bude zase velmi rychle klesat. Čím rychlejší ten nástup bude, tím větší množství nakažených budeme mít v krátkém čase, a tím také roste riziko, že v tom krátkém čase může nárazově přijít velké množství lidí do nemocnic.

To je obecný popis. Pokud jde o konkrétní čísla, tak nikdo v tuto chvíli neví, jak velké množství denně nově diagnostikovaných případů uvidíme. Záleží také na objemu testů, které budeme dělat. Ale počty nakažených mohou být v desítkách tisíc. Řekněme, že za týden by to mohlo být i ke 200 tisícům. Zdůrazňuji: za týden.

Zatím to vypadá, že ten start je spíše pozvolný. V různých regionech je ta situace velmi rozdílná. A jako vždy tomu bylo u těch předchozích vln, tak s určitým náskokem začíná růst Praha, protože ta populace má samozřejmě z objektivních důvodů řadu specifik.