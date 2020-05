Stát pomůže s nájmem jen těm, kteří si vyjednají slevu. ‚Přispět musí každý,‘ říká Babiš

Vláda by měla projednat novelu zákona o ochraně veřejného zdraví, která má posílit kompetence ministerstva zdravotnictví. Jelikož nouzový stav platí do 17. května, tvrdí premiér Andrej Babiš (ANO), že pro další pokračování ochranných opatření proti koronaviru je nezbytný právě novelizovaný zdravotnický zákon. „Souhlasím s tím, aby to nebylo v rukou jen jednoho ministra,“ říká Andrej Babiš v rozhovoru pro Radiožurnál. Rozhovor Praha 16:23 3. května 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Premiér Andrej Babiš v rozhovoru pro Radiožurnál. | Foto: Vít Šimánek | Zdroj: ČTK

Norma má dát ministerstvu zdravotnictví možnost zakázat nebo omezit činnost obchodů včetně nákupních center, výrobních provozoven a veřejné dopravy nebo regulovat hromadné akce. Opozice však návrh považuje za nebezpečný a nepřijatelný. Například podle předsedy poslanců ODS Zbyňka Stanjury jeden jediný ministr nemůže mít červené tlačítko, pomocí něhož vypne fungování země.

Proč by, pane premiére, měl tak podstatná opatření - jako třeba zavřít obchody - mít v rukou jeden ministr?

Opozice to kritizuje, všichni to kritizují, ale nikdo to nečetl. Já jsem to dostal včera (v sobotu). Je to zákon o ochraně a podpoře veřejného zdraví 258 z roku 2000. A zákon byl za 20 let použit podruhé. Poprvé to bylo, když jsme tady měli 46 mrtvých kvůli methanolové aféře. Tehdy byl zákaz prodeje, byly kolky a tak dále. A teď v rámci epidemie koronaviru ministerstvo zdravotnictví přichází s návrhem, že chce mít možnost, pokud by se šířily infekční nemoci, tak by mohli rozhodovat. Tak je to běžné všude na světě.

Ovšem městský soud v Praze stanovil, že by o zásadním omezování svobody měl rozhodovat kolektivní orgán, tedy vláda, ne jeden resort. A mělo by se tak dít na základě krizového zákona a ne zákona zdravotnického. Není ta novela v rozporu s tím, co uvedl soud?

Vy novináři vždycky vytrhnete jenom jeden senát. Dva senáty stejného soudu rozhodly ve prospěch této vlády a Ústavní soud rozhodl ve prospěch této vlády. To znamená, že pokud ten senát rozhodl právě v čase zasedání vlády, která o tom ještě nezačala rozpravu, tak načasování je zvláštní…

Dobře, ale vláda se podle toho rozhodla…

Nechte mě domluvit. Pokud jste si mě pozvali do relace, tak mě nechte domluvit.

Samozřejmě.

Děkuji. Takže pokud má pravdu pan Stanjura, tak já s tím souhlasím. Pokud pan ministr předloží tento návrh, tak určitě doporučuji, aby o tom rozhodovala vláda. To znamená, aby rozhodoval i koaliční partner a aby to nebylo jenom v rukou jednoho ministra. S tím souhlasím, a to jsem taky panu ministrovi doporučil.

Takže když třeba koaliční partner ČSSD říkal, že by byli pro to, aby vše probíhalo podle krizového zákona, podle nouzového zákona a ne podle zdravotnického zákona, tak jim vyjdete vstříc.

O tom není debata. My se nebavíme o krizovém zákonu. Bavíme se o zákonu k ochraně a podpoře veřejného zdraví. A cílem naší vlády bylo ochránit zdraví našich lidí a podle smrtnosti se to i povedlo. To znamená, že jsem o tom debatoval s panem (Janem) Hamáčkem (ministr vnitra a šéf ČSSD). Bude o tom debata. Je nutno si uvědomit, že nouzový stav byl schválen jen do 17. května. Ještě jsou tam různá omezení do 25. května a dále. A pokud to tak skončí a ministerstvo zdravotnictví nebude mít možnost kontrolovat rozvolňování, tak až to skončí, tak každý podle své zodpovědnosti by si mohl dělat, co che. Což si myslím, že by nebylo úplně rozumné. Tady nikdo nechce žádné kompetence navíc, jde o zákon, který chce ochránit zdraví lidí.

Takže ta novela nepředpokládá, že by o těch nařízeních rozhodoval pouze ministr zdravotnictví osobně, ale bude to celá vláda?

Doposud tak rozhodoval, protože jsme měli období, kdy se rozhodoval podle toho zákona a vláda to následně schvalovala. Ale já jsem doporučil panu ministrovi, aby si tam dal, že na základě jeho návrhu rozhodne vláda, tudíž u toho bude i koaliční partner této vlády, nebo dalších vlád.

Není možné ta krizová opatření zařídit třeba prodlužováním toho nouzového stavu?

Pane redaktore, víte, jaké máme kompetence v rámci nouzového stavu? Třeba, že přijdeme k vám domů a řekneme vám: Tady bude sídlit štáb chytré karantény a laskavě se vystěhujte. Nebo vám řekneme: Nebudete teďka dělat v Radiožurnálu a půjdete pracovat do Nemocnice na Homolce. Takže já nevím, jestli chcete, aby přetrvával nouzový stav. Ten nouzový stav nám dává o mnoho větší kompetence, než navrhuje pan ministr zdravotnictví, takže já moc nechápu tu debatu.

V sobotu jste řekl serveru iDnes.cz, že stát se chystá podnikatelům, kteří jsou v nájmu a museli kvůli dopadům šíření koronaviru zavřít, uhradit minimálně třetinu nájemného za dobu od 12. března do konce června. Třetinu nájemného by měl uhradit pronajímatel, třetinu nájemník a třetinu stát. Vicepremiér Karel Havlíček (za ANO) dodal, že „logika by měla být taková, že stát přispěje na nájemné, když se dohodne nájemce s pronajímatelem na slevě nájemného.“ Znamená to, že stát by pomohl jen těm podnikatelům, kteří si dokáží s pronajímatelem vyjednat třetinovou slevu?

To, co jsem ráno řekl jinému serveru, byla ta původní verze. Pan ministr Havlíček teď přichází s jiným návrhem, což je návrh identickým s tím, který je na Slovensku. To znamená, že půlku nájmu zaplatí stát, 30 procent by měl platit po dohodě pronajímatele nájemce. Podobné modely byly v Německu i v Polsku. Je pravda, že i opozice navrhovala takové modely. Takže ano, tento návrh má pan ministr Havlíček předložit, ale vláda o tom ještě nejednala.

Vy byste tedy podpořil jeho představu, že by stát mol uhradit až polovinu nájemného?

Ano. Já myslím, že ano. My jsme původně uvažovali… Ale tam byl rozdíl jen miliarda mezi tím návrhem na třetiny a tím novým návrhem. Teď to má stát čtyři miliardy a předtím to bylo tři miliardy. I opozice navrhovala vyšší nebo podobný příspěvek, tak jsme se dohodli, že to tak dáme na vládu, ale to ještě není projednáno s koaličním partnerem a bude to velká debata ve sněmovně.

Ta státní pomoc bude vázána na ochotu pronajímatele slevit třetinu nájmu, předpokládám?

Ano. Tak to je údajně formulováno. Já jsem ten návrh ještě nečetl, ale je tam tento předpoklad.

A proč by to pronajímatelé dělali? Oni také mají svoje náklady, které jim nikdo nesníží.

Samozřejmě, máme situaci, kdy každý musí nějak přispět. Takže pokud to neudělají, tak si musíme promyslet, jestli ta podpora potom nebude. A oni potom riskují, že ten jejich nájemce bude mít finanční problémy. Ale ještě jsme o tom nevedli debatu.

Takže když pronajímatel nebude souhlasit, tak nájemce nedostane tu slevu od státu?

Musí nám to pan ministr Havlíček vysvětlit. Ale je tam tento předpoklad. Je to konzultováno. Týká se to 150 tisíc subjektů, které by měly tuto podporu státu dostat.

Ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) pracuje na tom, aby se od července otevřely hranice se sousedními zeměmi (Polskem, Slovenskem, Rakouskem a Německem). Shoduje se to s vaší představou?

My máme otevřené hranice. To znamená, že naši lidé mohou vycestovat. Akorát se nedostanou ani na Slovensko, ani do Polska, ani do Německa. Do Rakouska se dostanou, pokud mají negativní test na koronavirus, ne starší než čtyři dny. Ale v Rakousku otevírají restaurace až 15. května a ubytovny a hotely až 29. května. Evropa je zavřená pro cestovní ruch. Mluvil jsem s panem (slovenským) premiérem (Igorem) Matovičem, mluvil jsem i s chorvatským premiérem, jsou to preferované destinace našich lidí. Záleží na těchto krajinách, ne na nás, my jsme hranice otevřeli.

Ale nějakou vstřícnost tomu, aby tam jezdili čeští turisté, od nich cítíte? Snahu, třeba najít způsob, jak hranice pro tyto turisty otevřít?

Záleží to na vývoji epidemiologické situace. Na Slovensku je velmi dobrá, defacto nejlepší ze všech V4 zemí, v Chorvatsku taky. Řecko vypadá dobře a tak dále. Rakousko se snaží zlákat turisty první, takže uvidíme. Údajně Sicílie nabízí zaplatit půlku letenky, ale do Prahy létají letadla jen z Bulharska, Běloruska a Ukrajiny, takže uvidíme, jak se to vyvine v celé Evropě. Zatím to není na stole. Zatím jsou umožněny pouze cesty do zahraničí, co se týká byznysu, i k nám samozřejmě, ale co se týká cestovního ruchu, tak je zákaz.

Příští čtvrtek by měl Výbor pro rozpočtovou kontrolu Evropského parlamentu projednávat zprávu jeho členů, kteří v únoru podnikli kontrolní misi v Česku. V té zprávě se píše, že pokud se prokáže váš střet zájmů, tak byste měl odstoupit z funkce premiéra, nebo prodat Agrofert. Jak se k závěrům mise postavíte?

Byla to politická mise. Já bych to nerad komentoval, abych se zase nemusel někomu omlouvat.

Tuto zprávu by ale měl projednat výbor a možná že se potom dostane na plénum Evropského parlamentu. Nemáte k těm závěrům co říci?

Nemám, protože Evropský parlament jsou evropské frakce a dělá se tam politika. Samozřejmě, některé ty frakce nám nezapomenou, že jsme rozbili ten systém spitzenkandidátů a čeští poslanci tam dělají politiku proti českému premiérovi. Nemám k tomu co říci.

Jaké má koronavirová krize a postup při jejím zvládání politické dopady? Podle ředitele agentury STEM Martina Buchtíka na lidi v první fázi zapůsobila vaše rozhodnost a vláda měla 84% důvěru, sněmovní volby ale podle něj rozhodne, jak se kabinet dokáže vypořádat s ekonomickými a sociálními dopady krize. Jak se podle vás daří zvládat druhou fázi?

My máme různé programy a reagovali jsme rychle. Programy fungují různě, pomoc OSVČ funguje dobře, kurzarbeit a antivirus také. Trochu nám drhnou, což se týká ČMZRB (Českomoravská záruční a rozvojová banka), programy Covid 1 a Covid 2. Tam to byla pro banku úplně nová situace, oni dávali miliardu úvěru měsíčně, teď dávají dvacet miliard. Teď nastoupí garance pro firmy nad 250 zaměstnanců, byl schválen Covid 3, to je garance státu, podpoříme společnosti s ručením omezením, nájmy, odklad plateb za sociální pojištění. Programy se postupně čerpají a musíme vyhodnotit, jaký je o ně zájem a zařídit to, aby u nás nedošlo k velké nezaměstnanosti. U nás se tento rok předpokládá maximálně 3,3 a příští rok 3,5 %. Naše výhoda byla, že jsme před krizí měli nejmenší nezaměstnanost v Evropě a také jeden z nejmenších dluhů. Proto si dnes můžeme dovolit navýšení dluhu i deficit.

Podle dat agentury KANTAR.cz veřejnost v současné fázi koronavirové krize rozumí vašemu rozhodování mnohem méně, než na počátku pandemie. Nemáte rezervy ve vysvětlování?

Samozřejmě, ale nemáme patent na rozum a nemůžeme předpokládat veškeré životní situace. Rozhodujeme hlavně na základě vyjádření epidemiologů, a pokud jsem na Velikonoce sháněl veterináře a všude bylo plno, tak jsem zjistil, že například není možné stříhání psů, což je samozřejmě činnost, která je méně riziková, než návštěva veterináře. Napravujeme a reagujeme, ale podstatné je, že jsme ochránili bezpečnost našich lidí. Na začátku jsme se všichni báli, že dopadneme jako v Itálii, kde se na chodbách nemocnic rozhodovali, koho budou intubovat a kdo zemře. Byli jsme pozváni mezi země, které jako první otevírají zařízení – jako Austrálie, Nový Zéland, Izrael, Norsko, Dánsko, Řecko a Česká republika. V zahraničí nás chválí, ale doma kritizují.