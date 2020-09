Podle opozice Babiš dělá kampaň před volbami. ‚Cílem bylo napravit dojem z chaosu,‘ uvedl Fiala k projevu

Zbytečné rýpnutí do mladých a do části lékařů, od něj, který lidi vyzýval, ať nejezdi na dovolenou do zahraničí a sám jel. Od něj, který odmítl jít do karantény a sám nabádá k dodržování opatření. Příklady táhnou a premiér by měl jít příkladem, jinak pak jeho slova jsou prázdná!