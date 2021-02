Babiš odmítl, že by skončil on nebo Blatný. ‚Nikdy neodstoupím. Bojuji za to, abych obhájil životy lidí.‘

Ve vládě se momentálně k žádným změnám neschyluje. Neskončí ani ministr zdravotnictví za ANO Jan Blatný. V neděli to pro CNN Prima News řekl premiér Andrej Babiš (ANO). Odmítl také, že by měl rezignovat sám. Podle svých slov od rána do večera bojuje za vakcíny, kterých v posledních dnech 15 000 sehnal. Praha 12:40 28. 2. 2021 (Aktualizováno: 13:00 28. 2. 2021) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Andrej Babiš | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Proč bych rezignoval? Od rána do večera bojuju za vakcíny,“ odmítl na CNN Prima News premiér Babiš, že by jako předseda vlády nyní skončil.

Aktuálně vláda nemá jistotu většiny ve sněmovně. KSČM, která kabinet toleruje, vládní návrhy v posledních dnech několikrát nepodpořila. „No tak nemám. Nechť nám vysloví nedůvěru,“ prohlásil Babiš. „Nikdy neodstoupím. Bojuji za to, abych obhájil životy našich lidí. A mám konkrétní výsledky,“ dodal.

Na stole podle něj aktuálně není ani výměna ministra zdravotnictví. Blatný podle premiéra možná kolem sebe nemá dobré úředníky.

„Snažím se pomáhat panu ministru zdravotnictví, který je pod obrovským tlakem. Nemá manažerské zkušenosti, nemá možná v okolí dostatek dobrých úředníků, takže situace pro něj je náročná,“ řekl v neděli Babiš s tím, že neskončí ani ministr zahraničních věcí Tomáš Petříček (ČSSD).

I prezident Miloš Zeman v neděli řekl, že o změnách ve vládě slyšel, ale že ho premiér zatím o žádnou nepožádal. Ministra zdravotnictví je prezidentovi líto.

„Říkal jsem při jeho jmenování, že přechází z parku do džungle. A ta džungle ho sežrala. Pozoruji na něm syndrom vyhoření. Vidět k smrti vyčerpaného člověka je smutné. Kdyby si odpočinul, bylo by to k dobrému,“ řekl Zeman.

Babiš připustil, že on i vláda udělala strašně moc chyb a zmínil, že 3. prosince Česko rozvolnilo opatření. „Dělal jsem maximum pro to, abychom lidi ochránili. Ano, dělali jsme chyby. Po bitvě je každý generál. Všem se omlouvám,“ dodal.

Podle premiéra chybí Česku nějaký výrazná instituce. „Kde je hlavní hygienička?“ ptal se Babiš na adresu Jarmily Rážové. Podle Babiše je potřeba posílit řady odborníků, kterým by ministerstvo zdravotnictví naslouchalo.

Další vakcíny

Česká republika dostane další vakcíny, oznámil v neděli Babiš: „Včera jsem se saským premiérem domluvil 15 tisíc vakcín AstraZeneca pro Cheb, Sokolov a Karlovy Vary. Zítra budou nakládány, odpoledne se vyvezou.“

Naději premiér vkládá i do ruské vakcíny Sputnik V. Sám by se jí klidně nechal očkovat, kdyby už nebyl naočkovaný dvěma dávkami vakcíny Pfizer. K jejímu schválení premiérovi stačí potvrzení od Státního ústavu pro kontrolu léčiv, nepotřebuje schválení od evropského lékového úřadu. O to ruský výrobce nepožádal.

Babiš také oznámil, vláda v pondělí projedná návrh, podle kterého by firmy s více než 250 zaměstnanci od 5. března musely povinně testovat.

Firmám, které nebudou po zavedení povinnosti testovat na koronavirus, by podle návrhu mohla hrozit pokuta až 500 000 korun.