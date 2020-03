Snaha zabránit panice, nebo PR? ‚Babiš nemůže lidem u koronaviru zapírat skutečný stav,‘ říká expert

„Prosím vás, věřte nám, je to důležité.“ Tak premiér Andrej Babiš (ANO) zakončil tiskovou konferenci po pátečním mimořádném jednání vlády. Uplynulé dny ale ukázaly, že ne vždy vládní prohlášení k šíření koronaviru odpovídají skutečnosti. Byl to třeba případ dodávky roušek či počtu testovacích míst. Server iROZHLAS.cz se proto na komunikační dovednosti jednotlivých členů kabinetu zeptal expertů na politický marketing. Původní zpráva Praha 11:30 14. března 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Adam Vojtěch, Andrej Babiš, Roman Prymula | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Když premiér v týdnu oznámil navýšení počtu míst, kde se lidé mohou nechat oficiálně testovat, mluvil o stovce zdravotnických zařízení. Jeho slova však později na svém webu upřesnilo ministerstvo zdravotnictví: „Vzorky na koronavirus testuje osmnáct laboratoří.“

Jde o vybrané veřejné nemocnice i soukromé kliniky.

V jedné nemocnici ji odmítli, ve druhé čekala na péči hodiny. Test pak ukázal nákazu koronavirem Číst článek

Babiš rovněž říkal, že zdravotníci testují každého s příznaky nemoci COVID-19. Ukazuje se ale, že to není tak úplně pravda. Začínají se totiž množit příběhy lidí, kteří byli odmítnuti, přestože se vrátili z rizikové oblasti a měli rýmu, kašel či teplotu. Jen server iROZHLAS.cz popsal tři takové případy.

Mezi nimi byla i lékařka z Prahy, která se zdravotní péče domáhala velmi zdlouhavě. Nejdříve volala na krizovou linku, ale bez úspěchu.

„Po mnoha pokusech jsem skončila na čísle 112. Přislíbená výjezdová sanita měla přijet do tří dnů, což se mi zdálo dlouho,“ popsala redakci. Zkusila proto nemocnici v Motole, tam ji ale odmítli. Nakonec ji vyšetřili v Nemocnici na Bulovce. A výsledek? Pozitivní.

Politická kampaň

Politolog a expert na politický marketing Miloš Gregor z Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně považuje podobné momenty za selhání vlády.

„Situace je složitá, ale tady bych byl kritický. To, co předvádí Andrej Babiš, není krizová komunikace, kdy uklidňuje lidi, ale jeho kampaň, kdy se snaží pouze sbírat politické body,“ uvedl pro iROZHLAS.cz.

Ústecký kraj dostal jen tři procenta žádaných respirátorů. Dá je nemocnici a záchrance, další čekají Číst článek

Premiér by tak podle Gregora neměl zapírat skutečný stav. „To, že se neprovádí dostatečné kontroly, zřejmě tedy kvůli nedostatku testovacích míst, je něco, co by měli lidi vědět. Aby si uvědomili, že nakažených u nás může být mnohem více, než je to oficiální číslo,“ vysvětlil.

Politolog Lukáš Jelínek z Masarykovy demokratické akademie (blízké ČSSD, pozn. red.) ale situaci nevidí tak kriticky. „Hlavní je, že vláda působí akceschopně a razantně. Jako kabinet, který si uvědomuje vážnost situace a ví, co má dělat. Tady je důležité i srovnání s ostatními zeměmi, které často zaspaly,“ řekl redakci.

I Jelínek ale přiznává, že Babiš někdy komunikuje chaoticky či nesrozumitelně. „Bylo to vidět třeba na čtvrteční tiskové konferenci s Janem Hamáček (ČSSD), kde ministr vnitra působil mnohem chladnokrevněji a vysvětloval ty věci mnohem srozumitelněji,“ doplnil.

Dodávka roušek

Podobně nejasná situace přitom panuje také kolem roušek a respirátorů, které se nově pro státní instituce nakupují centrálně. Vláda v týdnu slibovala, že v případě potřeby zásobí všechny občany napříč republikou. Zatím však nezajistila dostatek ochranných pomůcek ani pro lékaře a zdravotnický personál.

V pátek měli výrobci do českých rukou dodat 60 tisíc respirátorů, dalších 290 tisíc v pondělí. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) také počítá v příštím týdnu s dodávkou pěti milionů roušek.

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Máme zmapovány požadavky všech nemocnic. Ta poptávka je ale obrovská a kapacity máme omezené, dohodli jsme se proto na vládě, že prioritu budou mít infekční kliniky, které přichází s pacienty do přímého kontaktu, a záchranná služba,” přiblížil šéf resortu na páteční tiskové konferenci.

Jenže podobnou rétoriku používá Vojtěch už od konce února, zatím ale bez výsledku. Vysvětluje to vždy velkou poptávkou po ochranných pomůckách v celé Evropě. „Kolegové obvolávají všechny dodavatele. Trh je velmi napjatý a musí se jednat v řádu minut, je to velmi akční, jak na burze. Jsem přesvědčen, že se to zlepší,” prohlásil v pátek.

Podle Gregora tento způsob komunikace nepůsobí důvěryhodně, že má vláda situaci plně pod kontrolou. „Pan ministr nejdříve říkal v lednu, že zdravotnického materiálu máme dost, v únoru tvrdil, že objednávka tu bude za pár dní, a nakonec prohlásí v březnu, že už to tady do pátku bude,” řekl.

Adam Vojtěch

@adamvojtechano Zaznamenal jsem dnes řadu dotazů na ochranné roušky. Je jich dostatek. Ověřil jsem, že v distribuci je v tuto chvíli přes 2 000 ks a příští týden dorazí zásilka dalších 25 000 ks. Výrobce přímo z ČR jich má na skladě dokonce milión. Takže problém s dostupností roušek není. 11 48

Boje s ČSSD

Další věc je podle Gregora někdy zmatená komunikace jednotlivých ministrů i spíše neviditelnost členů vlády za ČSSD. „Komunikace vlády navenek je kolísavá. Jsou momenty, kdy pan premiér i jednotliví ministři zaslouží pochvalu, protože je to opravdu výjimečná situace, na kterou se lze těžko připravit a jejich informovanost je bohatá,“ pokračoval.

Nouzový stav Zákaz vstupu pro všechny cizince (od půlnoci 16.3.2020)

Zákaz vstupu do bazénů a turitických center (od 6.00 14.3.2020).

Zákaz prodeje na tržnicích (od půlnoci 14.3.2020)

Zákaz vstupu pro cizince (od páteční půlnoci 13.3.2020)

Zákaz vstupu do rizikových oblastí (od páteční půlnoci 13.3.2020)

Zákaz pro osobní dopravce (od soboty 14.3.2020)

Zákaz akcí nad 30 osob (od pátku 13.3.2020 6.00 hodin)

Zákaz vstupu do restaurací večer (od pátku 13.3.20 20.00 hodin)

Zákaz restaurací v nákupních centrech (od pátku 13.3.2020 6.00 hodin)

Zákaz vstupu do posiloven, klubů a knihoven (od pátku 13.3.2020 6.00 hodin)

Zákaz návštěv ve věznicích (od soboty 14.3.2020 0.00 hodin)

Na druhou stranu politolog zmiňuje určité napětí mezi Babišem a Hamáčkem. „Mám u nich stále pocit, že jim jde spíše o PR, než o to, aby komunikovali jednotně a snažili se občany uklidňovat,” přiblížil. V boji o jakési mediální výsluní podle něj vyhrává zatím jednoznačně Babiš.

„Má nejprofesionálnější PR tým, což rozhodně není novinka, ale realita posledních šesti let. Má tým, který dokáže mediálně převálcovat všechny ostatní politické konkurenty, a to i přes některé přešlapy, kterých se dopustil,” uvedl dále Gregor.

Vedle zmíněné komunikace kolem nákupu roušek zmiňuje třeba moment, kdy Babiš vyslýchal ministra zdravotnictví v přímém přenosu, kdo mu dal informaci o tom, že je mezi nakaženými také doktorka ze soukromé kliniky, která testovala některé potvrzené pacienty.

Jelínek k tomu dodává, že se však Babišovo pomyslné prvenství dalo očekávat. „Ani to nemůže být někdo jiný. Je celkem logické, že v podobné situaci vystupuje především předseda vlády a ministr zdravotnictví. Odpovídá to zvláštnosti situace, v níž politika ustupuje do pozadí, a je potřeba, aby ti, kdo mají ústavní funkce, je dokázali se vší zodpovědností vykonávat,“ pokračoval.

O tom, kdo z dané situace nakonec politicky vytěží nejvíce, je podle Jelínka ale mluvit zatím předčasné. „Bojím se, že jsme teprve na začátku krizové situace. Zdaleka není jasné, jak dopadne a jak působení jednotlivých ústavních zhodnotí voliči. Stačí jedna drobná chyba, obsahová či komunikační, a může to na vládní strany dopadnout. Stejně tak pokud se ukáže, že ta přijatá opatření nefungují,“ dodal.

60872