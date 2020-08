Premiér Babiš stojí za Vojtěchem. ‚Zmatky by byly, kdybychom změnili něco, co by už platilo,‘ řekl

Premiér Andrej Babiš (ANO) se postavil za ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO), jenž čelí kritice kvůli rychlým změnám v pravidlech pro nošení roušek. Šéf resortu zdravotnictví byl podle předsedy vlády uveden v omyl svými poradními týmy. Babiš řekl, že pondělní pravidla pro nošení roušek ve školách byla pouze materiálem k diskusi. Rozhovor Praha 21:49 21. srpna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Premiér Andrej Babiš (uprostřed) a ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (vlevo) | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Pane premiére, když říkáte, že pondělní pravidla byla jen materiálem k diskusi, proč tedy v pondělí po jednání Rady vlády pro zdravotní rizika, které jste předsedou, ministr Adam Vojtěch oznámil, že od 1. 9. ministerstvo zavádí povinnost plošného nošení roušek a to i na školních chodbách? Proč neřekl, budeme o tom ještě diskutovat?

No to je dobrá otázka. My jsme měli v pondělí nejdřív ten centrální řídící tým - hned ráno v 9.00. Až potom byla ta rada, kde jsou všichni ministři. A tady já mám ta pravidla, která poslal ministr školství (z hnutí ANO Robert) Plaga všem ředitelům škol. A tam se jasně mluví o semaforu. My jsme vždycky byli kritizováni, že jsme něco vydali bez diskuse a pozdě. Teď jsme to vydali 17. srpna, dnes je 21. a mluvíme o 1. září. Takže když někdo říká, že jsou to zmatky... Zmatky by to byly, kdybychom něco zavedli, ono by to platilo a my bychom to změnili. To se nestalo.

K té komunikaci: nejdříve tedy zasedal centrální řídící tým, pak až ta rada. To znamená, že jste nevěděl, že ministr zdravotnictví v pondělí oznámí plošné nošení roušek od prvního září?

Jistě, že jsem věděl, že se bavíme o veřejné dopravě.

O školách jste nevěděl?

Školy dopadly tak, že jsme se o tom bavili v rámci týmu. A tam ministr Plaga měl nějaký názor. A je pravda, že nakonec to dopadlo tak, že roušky by si měly děti dát, když půjdou ven ze třídy na chodbu. Ale my jsme dostali několik podnětů. Vy si myslíte, že my můžeme předvídat veškeré životní situace.

Já tady sedím na Úřadu vlády a čtu tady mail paní Škorpilové: Roušky v zájezdové dopravě, smysl pro nařízení. Zavedli jsme opatření pro veřejnou dopravu a tady mi píše paní, že lidi chodí a celou noc jsou v autobuse. A přemýšlím o tom. Mám selský rozum. A pošlu to teď paní (hlavní hygieničce Jarmile) Rážové a panu Vojtěchovi a budeme o tom diskutovat. Takže podstata toho je v tom, já chápu, že vy potřebujete ten konflikt, ale že proběhla nějaká diskuse.

Byl jsem v Lysé nad Labem, mluvil jsem s řediteli škol, každý má na to jiný názor. Někteří chtějí roušky, někteří nechtějí. Mluvil jsem i se saským premiérem, tam to také nemají. A nakonec to dopadlo tak, jak to původně poslal ministr Plaga, tedy podle semaforu. Tam byla chyba ministerstva zdravotnictví, že na jedné straně dal Plaga školám semafor a na druhé straně to ministerstvo zdravotnictví neakceptovalo a řeklo, že v nějakých situacích mají být roušky. To byla chyba.

Já rozumím, pane premiére, že mi teď říkáte, že nasloucháte veřejnosti. Zajímá mě, jak se dojde ke konkrétnímu závěru daného resortu, který k tomu má své odborníky. Vy jste řekl, že ministr zdravotnictví Adam Vojtěch má stále místo ve vládě a že byl uveden v omyl svými odborníky. Jak si tedy vysvětlit, že když v pondělí ministr oznámil ta opatření, včetně povinnosti nosit roušky na školních chodbách, tak se dva dny nic nedělo. Ve středu ministr ještě rozšířil povinné roušky na restaurace a další provozy a až ve čtvrtek po vaší kritice a následné schůzce tu povinnost zrušil.

Ano, ve čtvrtek jsme spolu seděli dvě hodiny a pan ministr měl v ruce nějaký zápis, který se zkrátka ukázal, že není úplně pravdivý. My tady máme v mediálním prostoru x různých názorů. Pan profesor (a senátor za ČSSD Jan) Žaloudík by nedělal vůbec nic, pan (epidemiolog Rastislav) Maďar by zase dělal všechno, roušky všude.

Takže k tomu byla debata a já nechápu, proč z toho děláte takový problém. Dneska je 21. srpna, včera se to vyjasnilo - týká se to 1. září. 28. srpna v pátek v 11 hodin zasedne centrální řídící tým, který rozhodne o prvním semaforu na 14 dní dopředu.

Pan ministr, jak jsem dnes viděl na jednom serveru, si tam udělal pořádek. To znamená, že všechny ty odborné skupiny, měly rozdílné názory. Skupina na rozvolňování pod panem Maďarem měla extrémní názor, to byl asi jeho návrh. Ale skupina klinická, pan profesor Černý, byla proti. Skupina laboratorní, pan docent Hajduk, byla také proti.

Pan ministr Vojtěch nedostal dobré informace, my jsme si to ve čtvrtek všechno vyříkali, takže teď je to úplně jasné a já si myslím, že to rozhodnutí je a že se nebude měnit každých 14 dní. Vše je pod hlavní hygieničkou paní Rážovou, která tedy bude mít hlavní slovo. A nejhlavnější slovo má pan ministr zdravotnictví.

Děkuji za vysvětlení, já se ptám ne proto, že bych hledala problém, ale ptám se na to, jak funguje ta komunikace, jak to bude fungovat do budoucna. Vy sám jste říkal, že bude zřízen integrovaný centrální řídící tým.

Byl zřízen, paní redaktorko. Já jsem ho zřídil 17. července přes víkend, když mi lidé posílali fotky z Bulovky, jak tam stojí v řadě na odběr. A zřídil jsem taky radu - za víkend s armádou.

Když říkáte, že ministr Vojtěch byl uveden v omyl, tak kdo za to nese odpovědnost?

To si musí pan ministr tam udělat pořádek, a on si ho udělal. Čtu tady antibabišovský server, který říká, že Vojtěch poslal podřízeným e-mail, kde jasně řekl, že všichni budou spadat pod Rážovou. A z hlediska komunikace také, že nebude každý krajský hygienik komunikovat a budou všichni mluvit jedním hlasem a nebudou veřejnost uvádět v omyl.

Takže to máte informace pouze ze serveru Seznam Zprávy. Nemluvil jste o tom s ministrem Vojtěchem?

Vrátil jsem se z Liberce, jsem v práci, dělám poštu a teď to čtu. Ještě jsem nemluvil s panem ministrem, ale je to správný závěr, který udělal.

Postoj k Bělorusku

Pane premiére, ještě k jedné věci. V Bělorusku pokračují protesty a stávky kvůli výsledkům nedávných prezidentských voleb. Vy jste včera předal běloruskému velvyslanci seznam zatčených občanů s žádostí o prošetření těch případů, propuštění občanů, nabídl jste lékařskou péči v českých nemocnicích. Už 14. srpna jste na twitteru napsal, že volby v Bělorusku se musí opakovat. Když se ale 19. srpna v Poslanecké sněmovně hlasovalo o opozičním návrhu usnesení, podle kterého sněmovna neuznává výsledky zveřejněné běloruskou státní volební komisí - a za nejvhodnější řešení považuje právě jejich opakování s demokratickým průběhem -, tak to nikdo z klubu ANO nepodpořil. Jak si to vysvětlujete?

To jsou zase ty nesmysly. Naši poslanci samozřejmě vždycky využijí to zasedání sněmovny, aby se tam producírovali. To bylo o tom usnesení, o obsahu toho usnesení. My víme, co máme dělat. Já jsem celý víkend byl v kontaktu s (francouzským) prezidentem (Emmanuelem) Macronem, v neděli jsem mluvil s (německou) kancléřkou (Angelou) Merkelovou, dvakrát s (maďarským premiérem Viktorem) Orbánem, s (polským premiérem Mateuszem) Morawieckim. A V4, Morawiecki za mé podpory, prosadila, že Evropská rada měla ve středu videokonferenci.

Takže si myslíte, že to usnesení bylo nadbytečné?

Nebylo nadbytečné, tam byl text usnesení. Senát si dělá nějaké body, opozice si dělá body. Myslím si, že bylo přijato nějaké jiné usnesení. Já jsem musel odejít z jednání sněmovny, takže já to usnesení neznám. Musel jsem jít na videokonferenci s V4, s Evropskou radou. A Česká republika je aktivní. Potkal jsem se s běloruskou menšinou, s velvyslancem a v pondělí na vládě společně s ministry (vnitra Janem) Hamáčkem a (zahraničí Tomášem) Petříčkem se domluvíme, co nabídneme Bělorusku. Hlavně, aby si Bělorusové rozhodli o své budoucnosti a aby jim do toho nikdo nemluvil.