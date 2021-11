‚Není to úplně bavorský model.‘ Bezinfekčnost prokáže očkování nebo prodělání koronaviru, řekl Babiš

Vláda v demisi ve čtvtek jednala o nových opatřeních, která začnou platit od pondělí. Premiér v demisi Andrej Babiš (ANO) oznámil, že se při rozhodování inspirovala bavorským modelem. „Není to bavorský model. Ten princip je jasný,“ uvedl Babiš. Model O-N bude k bezinfekčnosti uznávat pouze očkování a prodělání nemoci. Praha 13:58 18. listopadu 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Předseda hnutí ANO Andrej Babiš | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Opět se zavede povinnost testování ve firmách. V pátek se projedná výše příspěvku na testování. Ministerstvo sociálních věcí se vrátí k programu Izolačka.

Firmám bude doporučeno, aby v maximální míře přešly na home office. Ministerstvo vnitra předloží návrh přechodu na práci z domova pro státní správu.

„Situace je vážná, my znovu opakujeme a prosíme všechny, aby se očkovali. Je nezpochybnitelné, že skutečně lidé, kteří nejsou naočkovaní, mají velké problémy, je devětkrát větší pravděpodobnost, že dostanou covid, nebo že mohou zemřít,“ uvedl premiér v demisi Andrej Babiš.

Nadále bude pokračovat i testování ve školách. A to ve dnech 22. 11., 29. 11. a 6. 12. Na vysokoškolských kolejích se nebudou uznávat samotesty. Každý týden se budou muset ubytovaní studenti prokazovat negativním PCR testem, dokončeným očkováním nebo proděláním nemoci. Možný bude i antigení test provedený zdravotníkem.

„Vyzvali jsme VZP, aby praktici dostali seznam neočkovaných seniorů. Očkováno není 309 tisíc seniorů nad 65 let, z toho 58 tisíc ale překonalo covid. Chceme poprosit praktiky, aby oslovili seniory, kteří se neočkovali,“ řekl Babiš. Na vládě zazněl i návrh testování očkovaných lidí nad 60 let, protože patří do rizikově skupiny.

Režim O-N

Od 22. 11. zavedení režim O-N ve službách, hromadných akcích, gastroprovozech, ubytovacích zařízeních.

„Režim je takový, že člověk se prokáže kompletním očkováním nebo proděláním nemoci šest měsíců po zotavení z nemoci covid-19,“ řekl po jednání vlády ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO).

Výjimky budou pro děti do 18 lety, ty se mohou prokazovat testem. Také pro lidi, kteří se ze zdravotních důvodů nemohou podstoupit očkování. Z režimu O-N jsou vyjmuti rozočkovaní lidé, kteří jsou po první dávce, nebo neuplynulo 14 dní od druhé dávky, tedy nemají plně dokončené očkování. Poslední výjimku mají lidé nastupující do lázeňské péče.

„Druhé opatření se týká úhrad testů. V tuto chvíli rušíme úhradu antigenních testů. Hrazené budou z veřejného pojištění pouze testy provedené metodou PCR pro osoby, které mají výjimku v tom režimu O-N,“ řekl Vojtěch. Pro očkované budou dál platit dva PCR testy v měsíci zdarma.