OTÁZKY A ODPOVĚDI: Centrální rezervační systém na očkování startuje. Kdo a jak může zvolit termín?

Od pátku začne fungovat centrální rezervační systém pro očkování lidí starších 80 let proti koronaviru. V Česku jich je asi 440 tisíc. Přinášíme odpovědi na nejdůležitější otázky, třeba kde a jak si vybrat termíny pro podání vakcíny. Praha 11:15 14. ledna 2021

Kdo si může rezervovat termín?

Od pátku si mohou termín na očkování rezervovat pouze lidé, kterým už bylo nebo letos bude 80 let.

Kde se můžu registrovat?

Portál bude dostupný na internetových adresách crs.uzis.cz nebo registrace.mzcr.cz.

Odkdy přesně bude rezervace termínu možná?

Rezervovat termíny pro očkování budou moct senioři od pátku 15. ledna od 8.00.

Jak se do systému přihlásit?

Stačí k tomu telefonní číslo, které na portálu zadáte. A je už jedno, jestli je dotyčného seniora, jeho dětí nebo vnoučat. Pokud budete registrovat třeba babičku, tak můžete použít vlastní telefonní číslo na mobil znovu i pro registraci dědečka či dalších příbuzných.

Co se děje dál?

Po zadání telefonního čísla musíte vyčkat na SMS zprávu s číselným kódem. Tento pak přepíšete do systému a otevře se vám registrační formulář. „Vyplníte základní údaje jako jméno, příjmení, číslo pojištěnce, zdravotní pojišťovnu, údaje o bydlišti,“ popsal pro Radiožurnál vládní zmocněnec pro IT a technologie Vladimír Dzurilla.

Spolu s těmito údaji lidé vyplňují také preferované očkovací místo, které mají nejblíže bydlišti. Vůbec nejdůležitějším údajem je ale rodné číslo, na jeho základě systém ověřuje, kolik je zájemci o očkování let.

Jak si lidé vyberou termín na očkování?

Pokud budou na očkovacích místech volné vakcíny, systém už registrovaného zájemce automaticky přesune k rezervaci konkrétního termínu. Člověk si vybere konkrétní den a systém mu nabídne i termín pro naočkování druhé dávky.

A pokud nebudou volná místa?

Člověk se v danou chvíli pouze zaregistruje. Jakmile se některé vakcíny na očkovacích místech uvolní, přijde mu SMS zpráva s druhým číselným kódem, kterým se opět přihlásí do systému a vybere si z nabízených termínů.

Co když nemám internet nebo mobil?

Senioři mohou požádat o pomoc své příbuzné nebo známé. Ti, kteří mají pouze pevnou telefonní linku, mohou vytočit číslo 1221. Na tomto čísle budou připravení operátoři, kteří jim s registrací a poté i rezervací termínu pomůžou. Pomoc by jim ale mohli také zdravotničtí pracovníci, jak Radiožurnálu řekl Dzurilla: „Počítáme s pomocí od praktických lékařů. A jednáme s lékárníky, aby to mohli rovněž zajišťovat. Provedli by je celým procesem, udělali by za ně rezervace a řeknou jim, kdy je první a druhý termín na očkování.“

Do pomoci seniorů se zapojili mimo jiné také úředníci, například obecní úřad ve středočeských Úvalech zřídil vlastní telefonní centrum. Od pondělí do pátku 8.00 - 15.00 mohou lidé volat na telefonní čísla 730 189 026, 723 040 530 nebo 723 308 432. Stejně tak třeba Praha 7 zřídila infolinku 734 521 840, v provozu bude od pondělí do pátku od 8.0 do 16.00.

Jak bude očkování probíhat?

Na očkování pak nezapomeňte přijít s kartičkou pojištěnce a vyhraďte si na něj zhruba 45 minut. Lékař bude chtít podepsat souhlas, popíšete mu svou anamnézu, včetně alergií. Kvůli případným problémům zůstanete po očkování až 30 minut v čekárně, aby se o vás měl kdo postarat.

