První den se k očkování zapsalo 116 994 seniorů. Necelých deset tisíc si mohlo rezervovat termín

První den spuštění rezervačního systému k očkování proti covidu-19 se zaregistrovalo 116 994 seniorů. Z toho 9800 lidí starších 80 let si do páteční půlnoci rezervovalo termín, sdělil v sobotu vládní zmocněnec pro IT Vladimír Dzurilla. Spuštění registračního systému na očkování proti koronaviru pro lidi nad 80 let provázel velký zájem, ale i technické problémy.

