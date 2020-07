Vojtěch v pondělí představí systém opatření proti šíření koronaviru. Půjde o ‚semafor‘ pro regiony

Chytrá karanténa podle Hamáčka nefunguje. ‚Mohla by se vrátit pod kompetence armády,‘ uvedl

„Očekávám, že (Vojtěch) na vládě představí nějaký český semafor, co se stane, pokud by se to zhoršovalo,“ řekl dále Hamáček. Podle něj by opatření měla být předvídatelná.