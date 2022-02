Dušek: Vlna omikronu mezi seniory kulminuje, počty pacientů v dalších dnech porostou

Šestá vlna koronaviru v Česku kulminuje. Šíření nákazy se přesouvá mezi starší lidi, postupně proto přibývá pacientů v nemocnicích. A přibývá také zemřelých. Co Česko čeká v příštích týdnech, nastínil v úterním rozhovoru pro Radiožurnál ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislav Dušek. Rozhovor Praha 20:29 8. února 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ladislav Dušek na tiskové konferenci | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Jak výrazné je teď šíření nákazy mezi seniory a jak vážný problém to je?

Uhodil jste hřebíček na hlavičku. Skutečně s určitým posunem, asi 10 nebo 14 dnů, dorazila nákaza za hranu seniorní populace, potenciálně zranitelných. Nejdříve se šířila mezi mladými lidmi. To šíření začalo ve chvíli, kdy vysoce nakažlivá varianta omikron dosáhla významné dominance, po 24. lednu.

Od té doby roste denně zátěž. Dnes je virová nálož v seniorní populaci poměrně vysoká. Přesná čísla jsou za sedm dní, je to přes 720 záchytů na 100 tisíc seniorů ve věku 65+. Ale hlavně i u indikovaných testů, tedy testů, které jsou indikovány z vážných klinických diagnostických důvodů, je v této kategorii vysoká relativní pozitivita.

Dá se říci, že v těchto dnech, tento týden zátěž v seniorní populaci kulminuje. A bohužel se to začíná propisovat do nemocnic.

Jak silně budou počty hospitalizovaných narůstat? V jakém scénáři se pohybujeme?

Pohybujeme se zhruba v tom klasickém středním realistickém scénáři, který díky časovému posunu nastal o něco později, ale bohužel se naplňuje. Celkové počty hospitalizovaných pacientů s covid-19 jsou v pracovních dnech dohlašovány poměrně vysoce nad 500 až k 600. A celkové počty hospitalizovaných, včetně lehčích hospitalizací, jsou zhruba 3500 a mají potenciál celý tento týden růst. Ale to není to nejpodstatnější.

Co je tedy to nejpodstatnější?

Nejpodstatnější je, že v nejvíce zatížených regionech začíná mírně růst zátěž jednotek intenzivní péče. Není to tak významné, zejména díky očkování. Ale bohužel v těch nejtěžších stavech, které nejvíce zatěžují zdravotnická zařízení, je stále přes 70 procent pacientů, kteří nejsou očkováni. To je riziko současného vývoje. Kdybychom byli významněji naočkováni a byl by zde mnohem menší prostor pro šíření nákazy mezi neočkovanými zranitelnými, tak by scénáře a realita vypadaly mnohem lépe. V tuto chvíli musíme počítat s tím, že počty pacientů v dalších dnech porostou a je tady stále riziko zdravotního dopadu.

Minulý týden v pátek výrazně poklesl počet nakažených, bylo ale i mnohem méně testů. Nezkreslil čísla výpadek systému ISIN?

Nejsem si vědom systémových výpadků. Systém jede vzhledem k objemu dat na hranici kapacit, ale pracuje dobře. A nemá cenu hodnotit jednodenní výkyvy. Taktéž se stalo, myslím, po 10. lednu, že se prudce z jednoho dne na druhý dohlásily zpožděné reinfekce. To se prostě stane. Počítejme celotýdenní průměry nebo celotýdenní úhrny, které shrnou i výkyvy, které jsou logistické a logické během víkendu. Sedmidenní data nejsou nijak zkreslená. Objem testů je v pracovních dnech velmi vyrovnaný a velký, takže vidíme ty trendy poměrně reprezentativně.