Počet nakažených oproti minulému týdnu znovu klesl. Česko má za úterý 10 484 případů covidu

V úterý laboratoře v Česku prokázaly 10 484 nových případů koronaviru, to je o zhruba 1100 méně než před týdnem. Počty nakažených v uplynulých týdnech v mezitýdenním srovnání klesaly, ale za pondělí jich bylo o něco víc. Podle odborníků to může signalizovat nástup nové, menší vlny covidu-19. Počet lidí, kteří od začátku epidemie v zemi zemřeli s potvrzenou nákazou, přesáhl 39 tisíc. Vyplývá to z údajů na webu ministerstva zdravotnictví.

