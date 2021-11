V Česku potřetí za týden přibylo přes 10 tisíc nakažených, školy čekají dvě kola plošného testování

Ve čtvrtek přibylo v Česku potřetí v týdnu přes 10 000 nových případů nemoci covid-19. Laboratoře jich potvrdily 10 395, což je zhruba o 2000 více než před týdnem. Údaje poskytl mluvčí ministerstva zdravotnictví Daniel Köppl. V porovnání s úterým a středou byl ale čtvrteční nárůst počtu nakažených koronavirem zhruba o 4000, respektive 3000 nižší. Praha 9:21 12. listopadu 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ve čtvrtek v Česku přibylo 10 395 nakažených covidem. Žáky základních a středních škol čekají dvě kola plošného testování na koronavirus | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Počet zemřelých s covidem od začátku epidemie se zvýšil na 31 355, ve čtvrtek podle dosavadních dat zemřelo dalších 28 nakažených. To je tento týden zatím nejméně, při pozdějších aktualizacích se ale údaj většinou mění. Nejvíce zemřelých v týdnu evidují statistiky zatím za středu, a to 65.

Na 100 000 obyvatel ČR připadá za posledních sedm dní 614 nakažených. Takzvané incidenční číslo se tak proti předchozímu dni zvýšilo o 18. Nejhorší epidemická situace je dál na Moravě a ve Slezsku. Naopak relativně nejlépe je na tom severozápad Čech.

Žáky čeká dvojí plošné testování

Kvůli horšící se epidemické situaci vláda ANO a ČSSD v demisi od rána projednává návrhy zpřísňujících opatření a podle informací ministra školství Roberta Plagy (za ANO) již schválila plošné testování žáků základních a středních škol antigenními testy, které se uskuteční 22. a 29. listopadu.

Robert Plaga

@RobertPlaga Schváleno. 22. a 29. listopadu proběhne v celé ČR testování žáků základních a středních škol Ag testy. Ty budou ze skladů @@rezervy_SSHR do škol distribuovány prostřednictvím HZS v průběhu příštího týdne. 20 164

Uvažuje se ale také o tom, že by na kulturní a sportovní akce nebo do restaurací mohli jen lidé, kteří jsou proti koronaviru očkování nebo jsou do půl roku po prodělání nemoci. Už by nestačilo předložit negativní výsledek testu.

Ve hře je ale i mírnější varianta, že by se uznával jen přesnější PCR test. Návrhy chce kabinet dnes projednat také s experty pětikoalice, která sestavuje příští kabinet. Konečné rozhodnutí má padnout v úterý.