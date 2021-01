Chebské nemocnici dochází lůžka pro JIP. Osm pacientů muselo být převezeno jinam

Z přetížené nemocnice v Chebu se organizuje převoz osmi pacientů s covidem-19, v pátek byli převezeni dva. Na facebookovém profilu ministerstva zdravotnictví to uvedl ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO). Karlovarská nemocnice podle něj může dostat osm lůžek pro JIP, jež byla připravena pro polní nemocnici v Praze Letňanech. Praha, Karlovy Vary 18:28 10. ledna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kvůli plným nemocnicím v kraji vyzvali premiéra a ministra zdravotnictví Piráti a KDU-ČSL, aby umožnil převést některé pacienty do sousedního Německa. Ten to však odmítl, ilustrační foto | Foto: Eric Gaillard | Zdroj: Reuters

Podle dat o kapacitách nemocnic nezbývalo v sobotu v Karlovarském kraji jediné volné lůžko na JIP pro nakažené s covidem, v neděli jsou volná dvě lůžka. „Karlovarský kraj je relativně malý, a proto i relativně malá změna počtu pacientů může vést k přetížení tamní kapacity,“ uvedl Blatný. Celkově má kraj jenom 78 lůžek na JIP. Druhý nejmenší Liberecký kraj má asi o 50 000 obyvatel víc a lůžek s intenzivní péčí 119.

Kvůli plným nemocnicím v kraji vyzvali premiéra a ministra zdravotnictví Piráti a KDU-ČSL, aby umožnil převést některé pacienty do sousedního Německa. Pomoc už předjednal i krajský hejtman. Vláda to zatím odmítla, podle premiéra Babiše jsou dostatečné kapacity v jiných krajích. Celkově je podle Blatného volná kapacita 20 procent lůžek intenzivní péče a 26 procent standardních lůžek.

Situaci popsal na svém facebookovém účtu i starosta Chebu Antonín Jalovec. Je přesvědčen, že by Česko mělo začít domlouvat přesun pacientů do Německa co nejdříve. „Vzhledem k tomu, že jen za končící týden máme v Chebu stovky nových případů covid-19 lze logicky předpokládat, že největší nápor na lůžkové kapacity přijde až za několik dnů. Velmi se obávám, že pak už na dojednávání přeshraniční pomoci či hledání volných kapacit ve vzdálených částech ČR prostě nebude čas. Vláda by měla konat teď!“ sdělil Jalovec.

Andrej Babiš však nutnost zahraniční pomoci odmítl. „My jsme měli včera (v sobotu) hospitalizovaných 6741 osob. Když byla druhá vlna, tak jsme byli někde na 8260. Takže není důvod, abychom my někoho žádali,“ řekl k tématu premiér. Připustil, že některé nemocnice jsou na hraně kapacit, současně ale poukázal na to, že stát má k dispozici třeba ještě záložní nemocnici v Letňanech. „Není potřeba v této chvíli nikoho žádat v zahraničí, když máme národní dispečink lůžkové péče, míní Babiš.

Podle Blatného funguje v každém kraji koordinátor propojený na Národní dispečink lůžkové péče, kde sedí nonstop operátoři. V pátek jeho prostřednictvím podle ministra chebská nemocnice požádala o překlad dvou pacientů, v sobotu požadavek neměla a v neděli žádá o převoz osmi. „Pokud kraj požádá, jsme schopni navíc přesunout osm lůžek JIP, která jsou k dispozici jako záloha pro Letňany. Nemocnice v Karlových Varech na to má prostor,“ dodal Blatný.

Média v minulých dnech citovala primáře interny chebské nemocnice Stanislava Adamce, podle kterého už bylo nutné na jeho oddělení rozhodovat, který pacient dostane lůžko na jednotce intenzivní péče a který navzdory potřebě jen na standardním oddělení. Na situaci chebské nemocnice upozornil pirátský poslanec Petr Třešňák.