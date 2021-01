V pondělí dorazí první dávky vakcíny od firmy Moderna. Použijí ji v Moravskoslezském kraji

Od firmy Pfizer a BioNTech dorazilo dosud 101 plat vakcíny a tento týden přijde dalších 70. Jedno plato má 975 dávek při dávkování pěti dávek z jedné lahvičky, řekl v neděli v České televizi premiér Andrej Babiš (za ANO). Očkováno bylo v zemi podle premiéra asi 40 000 lidí, zatímco vakcín podle počtu plat dorazilo přes 98 000. Praha 19:36 10. ledna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vakcínu od firmy Moderna schválila Evropská agentura pro léčivé přípravky | Foto: Eduardo Munoz | Zdroj: Reuters

Dosud ministerstvo zdravotnictví zveřejňuje počty očkovaných jednou týdně ve čtvrtek. Do středy tak mělo být očkováno 19 980 lidí, v sobotu Babiš uvedl, že jich bylo asi 40 000. „Musí to být on-line a ředitele (nemocnic) musí nahlásit očkování stejný den večer. Dochází k prodlevám a vypadá to, že se neočkuje dostatečně,“ řekl Babiš.

Podle něj do Česka přišlo zatím první schválené vakcíny pro použití v EU 101 plat, z nichž každé by podle původního propočtu mělo obsahovat 975 dávek. Nově je možné z jedné lahvičky očkovat až šest dávek, může to tedy znamenat až 1170 očkovaných z jednoho plata. Babiš uvedl, že 27 plat dostaly kraje a 74 bylo rozděleno mezi fakultní a vojenské nemocnice a zdravotní ústavy.

Základních očkovacích center je podle premiéra 31. „Udělaly nám v tom trošičku nepořádek, protože vakcínu předali na další místa,“ uvedl. Očkovalo se tak dosud na 84 místech. „Je potřeba v tom udělat lepší evidenci,“ dodal. Babiš také potvrdil, že mezi prvními budou očkovaní všichni zdravotníci, nejen ti pečující o pacienty s covidem-19.

V pondělí podle Babiše vláda rozhodne o dodávce další vakcíny od firem Pfizer a BioNTech, souhlasit musí všechny členské země. Česko by tak mohlo dostat ke současným osmi milionům dávek několik dalších milionů. V prvním čtvrtletí má Česká republika objednáno 1,058 milionu dávek vakcíny od těchto firem, pokud se počítá s pěti dávkami z lahvičky. Při šesti je to až 1,27 milionu. Ve druhém čtvrtletí je to dalších 2,22 milionu, respektive až 2,66 milionu. V prvním pololetí je podle Babiše šance až na milion dalších dávek.

„Čekáme na schválení Astry Zenecy, které jsme objednali tři miliony dávek,“ dodal Babiš. Ve Velké Británii už byla vakcína schválená, povolení Evropské agentury pro léčivé přípravky se očekává do konce ledna.