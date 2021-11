Návrh opatření: konec antigenních testů na větších akcích a zavedení kontrol u vleků

Ministerstvo zdravotnictví bude na vládě navrhovat, aby na akcích nad 1000 lidí nebyly uznávány antigenní testy na covid-19. Na menších mají platit i nadále. Resort pod vedením Adama Vojtěcha za ANO se také s vlekaři domluvil na kontrolách bezinfekčnosti mimo jiné při nákupu skipasů. Vojtěch také ve čtvrtek vyzval zaměstnavatele, aby pracovníkům umožnili v co největší míře pracovat z domova. Aktualizujeme Praha 10:22 4. listopadu 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Adam Vojtěch na tiskové konferenci | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Při nákupu skipasů v lyžařských areálech budou podle hlavní hygieničky Pavly Svrčinové pokladní kontrolovat očkování, test nebo prodělanou nákazu covidem. Pravidla by mohla začít platit od 1. prosince.

Nošení respirátoru nebo podobné ochrany dýchací cest bude nutné na lanovkách nebo ve frontách, pokud nebudou dodržovány rozestupy.

Nové opatření ohledně neuznávání antigenních testů na větších akcích nad 1000 návštěvníků by podle ministerstva mohla začít platit od 22. listopadu. Dál by se tak lidé mohli prokazovat očkováním, PCR testy a dokladem o prodělání nákazou covidem. Na menších by pak antigenní testy platily i nadále.

Návrhy resortu ještě musí na pátečním jednání projednat vláda. Lockdown pak podle hygieničky Svrčinové není v plánu, pokud nebude nouzový stav. Na Vánoce takové predikce nejsou. Případně se mohou omezit služby a hromadné akce.