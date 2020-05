Až skončí nouzový stav, každý by si mohl dělat, co chce, hájí Babiš chystaný zákon o ochraně zdraví

Norma má dát ministerstvu zdravotnictví možnost zakázat nebo omezit činnost obchodů včetně nákupních center, výrobních provozoven a veřejné dopravy nebo regulovat hromadné akce.

„Opozice ten nový zákon kritizuje, ale nikdo to nečetl. Já jsem to dostal včera. Je to zákon o ochraně a potřebě veřejného zdraví. A zákon byl za 20 let použit podruhé. Poprvé během methanolové aféry. A teď ministerstvo zdravotnictví přichází s návrhem, že chce mít možnost rozhodovat, jak je to běžné všude na světě,“ řekl Babiš pro Radiožurnál.

Kabinet získal svolení sněmovny prodloužit nouzový stav do neděle 17. května.

„A pokud to tak skončí a ministerstvo zdravotnictví nebude mít možnost kontrolovat rozvolňování, tak až to skončí tak by si každý mohl dělat co chce. Tady nikdo nechce žádné kompetence navíc, jde o zákon, který chce ochránit zdraví lidí,“ vysvětluje premiér.

Že by o všem rozhodovalo pouze ministerstvo zdravotnictví, Babiš odmítá. „Pokud pan ministr předloží návrh, budu doporučovat jednání koaličního partnera a ne, aby o tom rozhodoval jen jeden resort.“

„Nouzový stav nám dává o mnoho větší kompetence než návrh ministra zdravotnictví. Takže já tuhle debatu moc nechápu,“ tvrdí Babiš.

Příspěvky na nájem

Státní pomoc bude vázána na ochotu pronajímatele. „Ano, tak je to napsané, ale ještě jsem to nečetl.“ Podle premiéra každý musí z něčeho slevit, takže i pronajímatele. Premiér bude vyžadovat vysvětlení od ministra Karla Havlíčka (za ANO). O návrhu příspěvku na nájem bude teprve jednat vláda.

