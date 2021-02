ONLINE: Do Česka dorazil milion testů pro školáky. Použijí se, až se žáci budou vracet do lavic

Milion antigenních testů, které jsou určeny pro testování ve školách, je v Česku. Informovalo o tom v sobotu ministerstvo vnitra. Využity budou, až bude návrat žáků aktuální. Podle původních plánů se žáci devátých a maturitních ročníků měli do škol vrátit 1. března, vláda ale rozhodla, že je do lavic zatím kvůli zhoršující se epidemické situaci nepustí. Aktualizováno Praha 15:20 27. 2. 2021 (Aktualizováno: 15:57 27. 2. 2021) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Antigenní testy pro testování žáků ve školách | Zdroj: ministerstvo vnitra

Dodávku 1 000 350 antigenních testů pro školáky dorazilo v sobotu na Letiště Václava Havla. Do poloviny března by Česko mělo v několika zásilkách dostat podle ministerstva vnitra celkem 3,654 milionu testů.

„Testy přišly v plánovaném termínu a v dohodnutém množství. Přestože jsme návrat žáků do škol museli odložit, testy v budoucnu rozhodně využijeme,“ uvedl ministr vnitra a předseda Ústředního krizového štábu Jan Hamáček (ČSSD).

Antigenní testy zatím převezli hasiči do skladu ve Svojšicích. Podle dřívějších informací je cena za test včetně dopravy 65 korun, hodnota celé zakázky tak vychází na 237,5 milionu korun.

K jejich distribuci do jednotlivých krajů dojde ve chvíli, až bude návrat dětí do škol aktuální. Kdy to nastane, zatím není jasné. Vzorky na testy si žáci budou odebírat sami z přední části nosu.

Vláda v posledních zhruba dvou týdnech avizovala, že by se děti mohly postupně do škol vrátit. Mluvila o tom, že od března by do nich mohli začít chodit studenti maturitních ročníků.

Z důvodu nárůstu počtu potvrzených případů koronaviru kabinet plány přehodnotil, vláda tak naopak k 1. březnu uzavřela všechny školy, školky i dětské skupiny. Výjimku mají pouze zařízení při zdravotnických zařízeních a pro děti členů integrovaného záchranného systému.

Nejasnosti kolem dodávky



Testy čínské firmy Lepu Medical Technology, které využívá rovněž Rakousko, dovezla do Česka společnost Tardigrad International Consulting. Výběr této firmy ale v týdnu čelil ostré kritice.

Vítězná firma, kterou vybrala komise složená ze zástupců ministerstva vnitra, školství a zdravotnictví, nesplnila podle serveru Seznam Zprávy podmínky tendru. Premiér Andrej Babiš (ANO) následně oznámil, že bude požadovat jeho zrušení. K tomu ale nakonec nedošlo.

Podle Radiožurnálu a serveru Neovlivní.cz je společnost Tardigrad International Consulting od vzniku v říjnu 2016 v celkové ztrátě téměř 12 milionů korun, za předloňský rok prodělala 2,4 milionu.

Skutečný majitel společnosti je podle webu nejasný, za firmu vystupuje jakožto jednatelka Monika Jírovcová. Ta odmítla, že by firma neměla dostatek peněz. A v rozhovoru pro iROZHLAS.cz pak uvedla: „Věřte mi, že kdybych neměla potvrzené, že ta dodávka je objednaná, tak bych určitě nevzala poměrně významný pytel peněz a neposlala bych ho do Číny.“

