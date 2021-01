Když se podaří nastartovat očkování, vsadil bych se, že čtvrtá vlna už nepřijde, říká Konvalinka

Šíření koronaviru v Česku zpomalilo. Za středu přibylo necelých 11 tisíc potvrzených případů nákazy. „Dobrá zpráva je, že to vypadá na stabilizaci. Špatná zpráva je, že čísla jsou stále strašná. Loni na jaře bychom to považovali za kolaps zdravotnictví,“ řekl v pořadu Osobnost Plus biochemik Jan Konvalinka. Naděje, že čísla už růst nebudou, je ale podle něj slušná. Osobnost Plus Praha 20:02 14. ledna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Prorektor Univerzity Karlovy pro vědu a výzkum a vedoucí výzkumné skupiny na Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd České republiky Jan Konvalinka | Foto: Khalil Baalbaki | Zdroj: Český rozhlas

„Máme tři naděje, na které se můžeme upínat. První je, a říkám to nerad, promořenost už opravdu roste. Odhady jsou mezi dvěma a dvěma a půl miliony lidí, kteří prošli nákazou a pravděpodobně jsou alespoň nějakou dobu chráněni proti infekci. Druhá naděje je očkování, i když se rozbíhá trochu pomalu. A třetí je jaro a sluníčko,“ řekl.

„Když se podaří nastartovat očkování a přidá se k tomu promořenost a sluníčko, vsadil bych se, nesázel bych ale moc, že čtvrtá vlna už nepřijde,“ věří prorektor Univerzity Karlovy pro vědu a výzkum.

Proočkovanost je zatím nízká, přesto doufá, že Česko dožene i Německo. „Abychom byli spravedliví, jsme na tom hůř než Německo, ale ne o mnoho. Očkujeme asi o třetinu méně v relativních číslech. V Německu to vlastně brzdí jejich solidarita, protože si nevzali, i když by mohli, více vakcinačních látek, než odpovídalo kvótě podle počtu obyvatel. Ale jsou perfektně připravení a vakcíny tam nikde nestojí mrazácích,“ uvedl.

Zároveň dodal, že věří, že Česko všechno dožene, protože každý den, kdy se méně očkuje, znamená „obrovské ztráty”.

Přiznává ale, že Česko nemá zdaleka připravená očkovací centra. „To je chyba. Podrobná očkovací strategie byla zveřejněna vlastně v těchto dnech, což je asi tak o měsíc dva později, než se to mělo stát. Přípravy se zpožďují a musíme se spolehnout na improvizaci a nadšení našich zdravotníků, protože nikdo jiný to neudělá.“

Jediná kontraindikace je alergie

Konvalinka zároveň upozorňuje, že podle nejnovějších studií vakcíny chrání nejen naočkovaného člověka, ale částečně brání i roznášení viru.

„Rozhodně vakcíny od společností Moderna i AstraZeneca snižují infektivitu o desítky procent. Nejnovější izraelská studie tvrdí, že je to až o 66 procent. Dokonce i u Pfizeru. Což by bylo skvělé,“ naznačil. Lidé podle něj také po očkování nebudou mít příznaky a nebudou kašlat, čímž „dramaticky klesne infektivita”. „Možná třeba až na desetinu nebo na pár desítek procent,“ dodal.

Pravděpodobnost, že se infektivita vůbec nezmění, je podle Konvalinky velmi malá. Kdy ale budeme mít data, ze kterých by to mohlo být patrné? „V Izraeli je teď přes dva miliony naočkovaných a ta data se tam vrší. Během několika týdnů tak budeme docela přesně vědět, jak je to z infektivitou,“ věří.

Co se týče kontraindikací pro očkování, imunologové se na tom s vakcinology zatím neshodli. „Zdá se, že převažuje, že jediná opravdová kontraindikace je alergie na některou ze složek očkovací látky. Prakticky nic jiného kontraindikací není. Ani autoimunitní onemocnění, ani transplantace orgánů. Tam se to naopak doporučuje, protože právě tyto lidi je třeba primárně chránit,“ vysvětlil.

Očkování mohou odložit lidé, kteří covid prodělali. „Prodělání covidu nijak nebrání očkování. Čili není to kontraindikace, ale mají čas,“ podotýká.

Reálný SARS-CoV-3

Vědci z Světové zdravotnické organizace začínají Wu-chanu pátrat po původu koronaviru. Že by na něco mohli přijít, ale Konvalinka moc nevěří.

„Museli by dostat opravdu velký přístup ke všem pacientům k jejím vzorkům. Museli by najít pacienta nula, který to dostal ze zvířete anebo z laboratoře. Já to stále nevylučuji. Ani na vteřinu nevěřím, že to je uměle vytvořený virus. Ale nemohu vyloučit situaci, že se dostal do pacienta únikem z laboratoře,“ říká biochemik.

Že virus SARS-CoV-2 pochází z Číny, je podle něj prokazatelně jasné, ukazuje se ale, že se objevil mnohem dříve než v listopadu 2019 ve Wu-chanu na tržišti.

WHO experts seeking the origins of Covid-19 finally allowed into China.



Here's a timeline of how a scientific issue turned into a political dispute #AFPgraphics pic.twitter.com/lejAd5jNjP — AFP News Agency (@AFP) January 14, 2021

„Teď se ukazuje, že už dokonce v Itálii byli možná v listopadu nakažení lidé. Takže by to vypadalo, že se v Číně šířil trochu déle. Takže v prosinci už pravděpodobně bylo pozdě, už byl rozšířen a na nějakou eradikaci už jsme neměli možnost ani pomýšlet,“ popsal biochemik.

Pravděpodobnost, že přijde SARS-CoV-3 považuje vědec za reálnou. „Netopýři jsou zdrojem řady virů a možnost, že po SARS 1 a SARS 2 přijde i SARS 3 tady je. Na druhou stranu jsme se naučili spoustu věcí a zejména senzačním úspěchem je mRNA vakcína. Teď se zdá, že ta zatím funguje i proti těm mutacím viru, které se teď objevují. A bude relativně jednoduché ji pozměnit tak, aby fungovala na nový typ viru,“ věří.