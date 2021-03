ONLINE: Nouzový stav musí trvat se všemi opatřeními, řekl Blatný. Omezení pohybu nevyjímaje

Všechny nynější protikoronavirové restrikce by měly podle ministra zdravotnictví za ANO Jana Blatného platit až do konce nouzového stavu. Chce, aby jejich dodržování bylo také kontrolováno. Výjimkou by neměl být ani zákaz překračování hranice mezi okresy i o Velikonocích. Stav nouze je vyhlášen do neděle 11. dubna a Blatný doufá, že bude poslední.

