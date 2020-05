ONLINE: Dítě z brněnské školky mělo pozitivní test na koronavirus. Celá třída půjde do karantény

Dítě z Mateřské školy Duha v městské části Brno-Bystrc bylo v pátek pozitivně testováno na onemocnění covid-19. Třída, do níž dochází, tak bude zavřena a část dětí ze školky musí na 14 dní do karantény. Zařízení informaci zveřejnilo na svém webu. Na nákazu ve školce upozornila Česká televize. Brno 11:07 29. května 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kvůli nákaze bude uzavřena jen část školky, ostatní třídy zůstanou v provozu (ilustrační foto) | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Ve spodní třídě (zelená + modrá) bylo dnes 28. 5. 2020 pozitivně testováno dítě na covid-19. Celá spodní třída je uzavřená a je na 14 dní v karanténě. Rodiče dětí ze spodní třídy budou kontaktováni krajskou hygienickou stanicí. Ostatní třídy zůstávají v provozu,“ uvedla školka na webu. Pracovnice školky uvedla, že další informace poskytovat nebudou. Mateřská škola má kapacitu 76 dětí a na stránkách píše, že je naplněná.

Po oznámení rodičů učinila mateřská škola další kroky. „Školka to podle metodiky okamžitě nahlásila hygienické stanici, která rozhodla, že třída se ihned uzavře a všechny děti z té třídy mají čtrnáctidenní karanténu. Na test byly určeny dvě nebo tři vychovatelky, které v té třídě působí,“ uvedl starosta Bystrce Tomáš Kratochvíl (ČSSD).

Doplnil, že dalších se to zatím netýká, postup ale určuje hygienická stanice. „Paní ředitelka jednala velmi zodpovědně, ihned informovala všechny rodiče jak z dotčené třídy, tak i z vedlejších tříd. Je samozřejmě na rodičích, jestli dítě z vedlejších tříd ze školky odhlásí, či neodhlásí. Podle metodiky máme třídy po 15 dětech a z těch dalších dvou tříd, kde nebyla nákaza, rodiče odhlásili tři děti,“ řekl starosta.

Text pokračuje pod online reportáží.

64027

V Jihomoravském kraji bylo k pátečnímu ránu od začátku epidemie pozitivně testováno podle ministerstva zdravotnictví 542 lidí. Pozitivně testovaných dětí je v kraji minimum. Podle posledních informací krajské hygienické stanice ze čtvrtečního podvečera bylo ve věkové kategorii do čtyř let sedm případů nemoci, v kategorii pět až devět let čtyři případy.

V Česku se aktuálně potýká s nemocí covid-19 2360 pacientů, 140 z nich leží v nemocnici. Denní přírůstky nakažených se v tomto týdnu drží pod šedesátkou, v pondělí přibylo 47 potvrzených případů, v úterý 48 a ve středu 36. Celkově se v Česku od vypuknutí epidemie nakazilo 9143 lidí a 319 pacientů s onemocněním covid-19 zemřelo.

Nejvyšší počet případů nákazy je od začátku epidemie evidován v Praze, a to 2079, tři pětiny lidí se již uzdravily. Druhý je Moravskoslezský kraj s 1562 případy a třetí Středočeský kraj s 1059 infikovanými. Naopak nejméně případů je v Jihočeském kraji a na Vysočině, shodně 185.