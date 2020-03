Moje výsledky nejdříve oznámili v televizi, říká nakažený. Vojtěch: informování pacientů zrychlíme

U jeho manželky se nákaza potvrdila ve středu. On sám měl první test na koronavirus neprůkazný, později se ale ukázal jako pozitivní. Jenomže tuto zprávu se David R. dozvěděl z televize. Pro server iROZHLAS.cz muž z Prahy 6 popsal svou nespokojenost s přístupem českých úřadů. Momentálně je hospitalizovaný v pražské nemocnici na Bulovce. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) reagoval na kritiku tím, že chce informování pacientů urychlit. Doporučujeme Praha 14:18 6. března 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

„První testy byly ve středu, byly neprůkazné. Hygiena mi to ale neoznámila. Dozvěděl jsem se to až poté, co jsem zavolal na Bulovku a podařilo se mi spojit s panem doktorem. Lékař mi sdělil to, co už jsem znal z televize, tedy že u mě se testy musí opakovat a u dětí že jsou negativní,” řekl pro iROZHLAS.cz David R.

ONLINE: Babiš vyzval Čechy, aby nejezdili do Itálie. Lidé, kteří se vrací, by měli zůstat v domácí karanténě Číst článek

Výsledky testů kvůli podezření na další nákazu koronavirem, na které muž odkazuje, oznámil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) ve středu večer. Informoval tehdy o rodině ženy z Prahy 6, u níž potvrdila nemoc COVID-19 nejdříve soukromá klinika, poté i oficální laboratoř.

Podivný postup

Ačkoli nepadla konkrétní jména, David R. se ve veřejném prohlášení rozpoznal. „Byl jsem hygienou opakovaně upozoňován, že stanovisko dostanu od nich, tak mě to překvapilo,” říká. Na celou záležitost pak v pátek upozornil na svém twitteru. „Měl jsem zlost,“ napsal.

Měl jsem dost velkou zlost (doteď mám), když jsem se zprávu o negativním výsledku testů na COVID-19 svých dětí a neprůkaznosti testu u mě dozvěděl nejdříve od SuperStar ministra nakrucujícího se před kamerami ČT24 a až hodinu potom od lékařů. Absurdní. #Řídit stát jako kabaret. — David Rýc (@david_ryc) March 6, 2020

Redakci to zdůvodnil tím, že chtěl poukázat na nestandardní postup tuzemských úřadů. „Vyjádřil jsem nad tím svůj podiv. Už k tomu ale nechci víc říkat. Nechci přilévat olej do ohně. Vím, že veřejnost chce být spíše uklidněná, že je ten proces řízený správně. Já jsem ale nabyl dojmu, že ne v každém momentu to tak úplně je,” dodal.

Test u muže byl neprůkazný, lékaři ho tak musely zopakovat. O den později byl výsledek pozitivní. Společně se svou ženou a i dalšími nakaženými pacienty tak nyní David R. leží na infekčním oddělení v pražské nemocnici na Bulovce. „Příznaky žádné nemám a žena má potíže minimální,” doplnil.

Vojtěch: Zrychlíme

Šéf resortu Vojtěch se kritice brání. Podle něj výsledky testů ihned putují do nemocnice, kde je daný pacient hospitalizován. „Následně o nových pozitivních případech (v tomto případě šlo o negativní a neprůkazné testy – pozn. red.) informujeme veřejnost. Nemohu posoudit, jak rychle pak nemocnice předá informaci samotnému pacientovi,” reagoval na dotazy iROZHLAS.cz.

Ministr dále poukázal na to, že z důvodu ochrany osobních údajů resort ani zdravotníci nezveřejňují jména jednotlivých pacientů. „Není tedy možné, aby z našich informací bylo zřejmé, o koho konkrétně se jedná. Tyto informace bohužel pak detailně zjišťují a zveřejňují novináři, což nemohu ovlivnit,” pokračoval.

Lékař z Prahy nakažený koronavirem ještě dva dny ordinoval. Hygienici informují jeho pacienty Číst článek

Vojtěch se však podle svých slov bude teď snažit proces informování možných nakažených urychlit. „Samozřejmě nechci, aby se pacienti o svém výsledku dozvídali z médií. Budu se snažit tok informací směrem k nim urychlit,” dodal.

David R. se spolu se svou manželkou vrátili z Passo Tonale v regionu Trentino (Tridentsko), které úřady původně nepovažovaly za rizikové. Proto krajští hygienici nejprve nepřistoupili k jejich testování. Žena si sama zaplatila test v soukromé laboratoři.

Jejich děti navštěvují v městské části Praha 6 ZŠ Antonína Čermáka, testy u nich nákazu nepotvrdily. Škola na čtvrtek vyhlásila ředitelské volno, od pátku se opět běžně učí.

Mezi nově potvrzenými případy nákazy koronavirem je i lékař, který se vrátil ze stejné oblasti Itálie jako infikovaná dvojice. Lékař po návratu dva dny ordinoval. Hygienici teď kontaktují jeho pacienty, se kterými přišel do styku.

V Česku je 12 oficiálně potvrzených pozitivních případů, jeden další ze soukromé laboratoře se ještě musí potvrdit. Pět případů je spojeno s rodinami z Děčína, které byly společně lyžovat ve středisku Auronzo di Cadore v regionu Veneto (Benátsko). V pražské Nemocnici Na Bulovce jsou izolováni také tři cizinci - studentky z USA a Ekvádoru, které studují v Miláně, a muž z Itálie. Dalším nakaženým je pedagog z České zemědělské univerzity.