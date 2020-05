Cestovní ruch je na nule. Bylo by fér, kdyby stát pomohl, konstatuje Václav Stárek

K dnešnímu dni se mohly otevřít předzahrádky hospod a restaurací, jejich návštěvníci mohou u stolů odložit roušky. Vnitřní prostory restaurací by se měly otevřít 25. května. „Vytvořili jsme plán pro vládu, jak otevírat restaurace, uvidíme, co z toho bude využito,“ říká prezident Asociace hotelů a restaurací Václav Stárek ve Dvaceti minutách Radiožurnálu. Praha 19:45 11. května 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Václav Stárek, prezident Asociace hotelů a restaurací | Foto: Prokop Havel

„Lidé by v nějaké společné skupině mohli sedět pohromadě, protože je to jejich zodpovědnost a asi se znají. Na druhé straně jsou tam odstupy od stolů, což je pro restauraci problematické, protože se tím snižuje kapacita,“ přibližuje komplikace s postupným otevíráním restaurací.

Ti, co přispívali do státní kasy, by měli dostat alespoň část peněz zpět, aby mohli pokračovat v byznysu, míní prezident Asociace hotelů a restaurací

Součástí plánu, který chce asociace předložit vládě, jsou i běžná opatření jako dezinfekční prostředky, logistika cest personálu a hostů, nebo za jakých podmínek se starat o čistotu nádobí. „To všechno hraje velkou roli,“ dodává.

Úvěrové projekty nefungovaly

Restaurace a ubytovací zařízení Stárek rozděluje do dvou segmentů. Prvním z nich jsou restaurace, kam chodí štamgasti, a ubytovací zařízení, do kterých jezdí čeští turisté. „Pak jsou místa, která jsou závislá na zahraničních turistech, ti sem v dohledné době jezdit nebudou,“ doplňuje Stárek.

Uvítal by proto, aby programy, které by měly sloužit k podpoře podnikatelů, vůbec přišly. „Zatím je tady jediný – Antivirus na podporu zaměstnanosti. Tam je zásadním problémem to, že ti, kteří drželi své zaměstnance, nevědí, jestli po konci května bude program fungovat,“ upozorňuje.

Do konce roku by totiž podle Stárka mohlo přijít o práci na 140 tisíc zaměstnanců restaurací a hotelů. Proto by program Antivirus měl fungovat minimálně tři měsíce.

Dodává také, že úvěrové projekty pro cestovní ruch nefungovaly. Jenom v tomto segmentu ale stát získává více než sto miliard ročně na odvodech. „Jako podnikatelé jsme si něco předplatili, a bylo by fér, aby v době, kdy cestovní ruch je naprosto na nule, někdo přišel a řekl: Za tři měsíce pomůžeme, a pak už se starejte sami,“ konstatuje.

Celý pořad Dvacet minut Radiožurnálu s Václavem Stárkem si poslechněte v audiozáznamu.