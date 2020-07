Šéfka Úřadu pro ochranu osobních údajů eRoušku nepoužívá. ‚Vláda ji dostatečně nevysvětlila,‘ říká

Ovlivní koronavirová krize ochranu osobních údajů? Pandemie ukázala, že se naše soukromí stále umenšuje, tvrdí Ivana Janů, předsedkyně Úřadu pro ochranu osobních údajů. „Například aplikaci eRouška v mobilu nemám. Hraje v tom roli i strach o mé osobní údaje,“ řekla ve Dvaceti minutách Radiožurnálu. Praha 12:55 4. července 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Předsedkyně Janů kritizovala ministerstvo zdravotnictví, že s jejím úřadem nekonzultovalo projekt chytré karantény. | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Aplikaci eRouška se podle Janů vládě nepovedlo dostatečně vysvětlit. I to je jedním z důvodů, proč jí předsedkyně Úřadu pro ochranu osobních údajů nedůvěřuje natolik, aby ji sama používala.

„Demokracie je vždy možnost výběru a volby. Umenšování soukromí je ale trend a lidé si neuvědomují, že některá újma je nerovnocenná svobodě, kterou mají ve své volbě,“ prohlásila.

Kritika ministerstva

Už minulý týden Ivana Janů na veřejném slyšení v Senátu kritizovala ministerstvo zdravotnictví za to, že s Úřadem pro ochranu osobních údajů projekt chytré karantény dostatečně nekonzultovalo.

„Nedostali jsme všechny údaje, na jejichž základě bychom mohli vyhodnotit celý proces zpracování osobních údajů,“ upozornila předsedkyně úřadu.

„Nešlo o něco, co by nám nechtěli dát. Spíš to byly tekuté písky, projekt se stále měnil a dodnes nemá základní tvar, který by bylo možné zkontrolovat.“

