Letní vlna covidu BA.5 přichází do Česka. Na podzim se mohou vrátit respirátory, předpovídají odborníci

Letní vlna covidu přichází do Česka, počet nově nakažených opět stoupá. Důvodem je hlavně varianta omikronu BA.5. Ta je nakažlivější a dokáže snáze proniknout imunitou, u očkovaných ale nezpůsobuje vážnější průběh nemoci. Alespoň tak vidí situaci šestice odborníků, která odpovídala v anketě serveru iROZHLAS.cz. Část z nich odhaduje, že s blížícím se podzimem čeká Česko návrat respirátorů a čtvrté kolo očkování. Záleží na tom, jakou vakcínou. Anketa

Odborníci, kteří se věnují covidu (zleva): Ruth Tachezy, Petr Smejkal, Roman Prymula, Václav Hořejší, Zdeněk Hel, Libor Grubhoffer

„Skutečně jde o letní vlnu covidu, při které hraje hlavní úlohu varianta omikronu BA.5,“ připouští biochemik Libor Grubhoffer.

Tato varianta omikronu se v Česku šíří podle epidemiologa Romana Prymuly výrazně rychleji, než tomu bylo u všech předchozích variant. „Vidíme u nás poměrně rychlý nárůst. Za posledních několik týdnů jsme se posunuli až na reprodukční číslo 1,5,“ přibližuje.

Problémem je, že současná varianta dokáže snáze obejít imunitu po očkování nebo prodělání nemoci. Člověk tak sice může onemocnět, u očkovaných by ale neměla mít nemoc vážný průběh.

„Lidé, kteří byli očkováni, jsou poměrně dobře pokryti proti závažným průběhům, hospitalizacím, případně úmrtím,“ vysvětluje Prymula. Imunolog Zdeněk Hel ale varuje: „U jedinců bez předchozí imunity či s oslabeným imunitním systémem může být ale stále nebezpečná.“

Někteří odborníci by proto už během léta byli pro opětovné zavedení některých opatření, například roušek v místech s velkou koncentrací lidí. „Určitě bych se o takové opatření bez velkého otálení přimlouval – v místech velkého shlukování lidí a ve zdravotnických zařízeních,“ říká Grubhoffer.

Epidemiolog Petr Smejkal by byl ale zatím proti. Viroložka Ruth Tachezy by pak doporučila ochranu úst a nosu rizikovým skupinám obyvatel. „Roušky a limitování pobytu v uzavřených prostorách s nahromaděním lidí bych doporučila lidem rizikovým, tedy starším s přidruženými onemocněními, lidem s oslabenou imunitou, lidem neočkovaným,“ vyjmenovává.

Covid na podzim

Jak bude vypadat situace na podzim, se odborníci odpovídající v anketě serveru iROZHLAS.cz neshodnou.

„Dá se čekat, že ta nyní startující vlna bude v zesílené podobě pokračovat na podzim. Je docela možné, že i přes vysoký počet detekovaných případů infekce bude počet vážných případů nadále ‚přijatelně nízký‘ a nebude potřeba přísnějších opatření. Možná jen respirátory v hromadné dopravě, jako je to už teď v Německu i leckde jinde,“ predikuje imunolog Václav Hořejší.

A respirátory na podzim zmiňuje i Smejkal: „Připravme se na nutnost vzít si roušku či respirátor na určitých místech.“

Podle Prymuly se ale může stát, že podzimní vlna bude oproti očekávání naopak slabší. „V tuto chvíli se zdá, že se celý ten proces může urychlit, protože letní vlna může být vyšší, než se původně očekávalo, a může to vést k tomu, že následná podzimní vlna naopak tak vysoká nebude,“ vysvětluje svou prognózu epidemiolog.

Nové vakcíny?

S blížícím se podzimem pak čeká podle odborníků Česko čtvrté kolo očkování. „Musíme připravit společnost na potřebu očkování koncem léta, nejspíše v srpnu a září, před předpokládanou podzimní vlnou,“ přibližuje Hel.

Nicméně záleží na tom, jakou vakcínou to bude. Česko má zatím k dispozici starší látky, které jsou určené hlavně proti původní wuchanské variantě. Ke schvalování už jsou ale připraveny nové vakcíny.

„Na schválení regulatorních orgánů čeká upravená vakcína Moderna i Pfizer/BioNTech. V obou případech jde o bivalentní vakcíny, které kombinují původní wuchanský kmen a omikron. Výsledky studií po podání čtvrté dávky této oproti původní vakcíny jedincům třikrát vakcinovaným původní vakcínou ukazují výrazně lepší výsledky. Upravenou vakcínu připravuje i firma Novavax,“ upřesňuje Tachezy.

‚Čekat nebudu‘

Záležet nicméně bude na načasování, zda upravené látky stihnou dorazit včas, ještě před podzimní vlnou. Epidemiolog Petr Smejkal přiznává, že na ně čekat nechce.

„Řeknu vám, že jako již lehce rizikový jedinec-zdravotník na ně čekat nebudu a posilující dávku v létě zvolím ze stávajících RNA vakcín, tak velký rozdíl to není, a čas je důležitým faktorem,“ přidává osobní pohled.

Také podle Hela bude strategie očkování na přelomu léta a podzimu důležitá: „Pokud budeme imunizovat zastaralými typy vakcín, je nutné načasovat imunizaci co nejblíže potenciální infekci, neboť efekt teto vakcíny se bude snižovat pravděpodobně ještě rychleji nežli proti předchozím variantám. Optimální bude podávat posilující dávku vakcíny ne více než tři měsíce před předpokládanou příští vlnou epidemie, tedy koncem léta.“

Bude také důležité, aby tyto upravené vakcíny chránily i před variantami omikronu BA.4 a BA.5, případně ještě dalšími novými variantami.

„Otázkou zůstává, zda tyto vakcíny budou více účinné proti BA.5 či novým variantám, které se mohou do podzimu objevit. Virus v tomto závodě vyhrává – vyvíjí se rychleji, nežli stačíme reagovat,“ míní Hel.

Ať už starou, nebo novou vakcínou, lidi čeká na podzim opět rozhodování, zda se nechat očkovat. „Přeočkování před podzimem bych doporučila všem, ať už novou, či stávající vakcínou,“ radí Tachezy.

Odborníci se zároveň obávají případné zcela nové varianty, která by svět mohla na podzim potrápit. „Problém je, že nikdo neví, která varianta se na podzim stane dominantní,“ míní Hel. „Covid tu s námi bude,“ uzavírá Smejkal.

Šestka odborníků

Server iROZHLAS.cz se v anketě odborníků ptal:

1. Dá se již mluvit o letní vlně covidu, za kterou může nakažlivější varianta omikronu BA.5?

2. Doporučil/a byste, aby v Česku byla už během léta zavedena nějaká omezení? Například roušky v místech s velkou koncentrací lidí?

3. Mohl/a byste popsat to nejdůležitější, co víme o nových vakcínách proti covidu, které by měly přijít na podzim? V jaké fázi vývoje nyní jsou?

4. Jaká bude podle vás situace na podzim? Na co bychom se měli připravit? A kdy by bylo dobré začít s posilujícími dávkami?

Libor Grubhoffer

biochemik, virolog

Virolog Libor Grubhoffer | Foto: Elena Horálková | Zdroj: Český rozhlas

1. Zcela jistě dá, skutečně jde o letní vlnu covidu, při které hlavní úlohu hraje varianta omikronu BA.5. Získává navrch nejenom v zemích západní Evropy, ale také v naší zemi.

2. Určitě bych se o takové opatření bez velkého otálení přimlouval, místa velkého shlukování lidí, ale také zpět ve zdravotnických zařízeních.

3. Mohu se jen domnívat ze sporadických informací v médiích, že například firma Pfizer/BioNtech měla připravenou aktualizovanou mRNA genovou vakcínu proti první variantě omikronu už na počátku letošního roku. Nyní je otázka, s jakou další strategií hlavní hráči farmaprůmyslu přijdou v těchto týdnech, kdy už víme, že aktuální varianty omikronu BA.4 a BA.5 úspěšně unikají přirozené imunitě po prodělání onemocnění omikronem dřívějších variant. To je podstatná komplikace, a současně ale víme, že i stávající mRNA vakcíny stále ještě chrání dostatečně před těžkých průběhem onemocnění a docela slušně i proti onemocnění samotnému.

4. Podzimní vlna onemocnění bude navazovat na tu letní a je otázka, zda letní varianta povede k ustavení nějaké další nakažlivější varianty omikronu, nebo případně dokonce k úplně nové variantě koronaviru SARS-CoV-2. To by mohlo zásadně změnit pohled na další vývoj během podzimu. Doufejme, že k tomu nedojde a cirkulující koronavirus si už ponechá základní vlastnosti omikronu, které v aktuálních podmínkách již existující kolektivní imunity, ať už z přispění jedinci, kteří prodělali jednou či opakovaně onemocnění, či těmi s ukončeným očkováním a s posilovací dávkou vakcíny.

Zdeněk Hel

imunolog, biochemik

Imunolog a biochemik Zdeněk Hel | Foto: Kateřina Cibulka | Zdroj: Český rozhlas

1. Nové případy infekce rostou v mnoha zemích a vzrůstající tendence se dá očekávat i v České republice. Důvodem je především šíření variant SARS-CoV-2 BA.4 a nově BA.5, které jsou více nakažlivé a dokážou do značné míry obejít imunitní ochranu získanou po předchozí imunizaci či prodělané nemoci. Nové varianty by neměly způsobovat výrazně těžší průběh nemoci ve srovnání s předchozími variantami, zvláště u jedinců se silnou postinfekční či postvakcinační imunitou. U jedinců bez předchozí imunity či s oslabeným imunitním systémem mohou být ale stále nebezpečné.

2. Pevně věřím, že výrazná plošná opatření nebudou během léta nutná. Je ale nutné chovat se jako dobrý hospodář a připravit se na budoucnost. Je především zapotřebí připravit účinná opatření pro kontrolu podzimní a zimní vlny infekcí, které mohou mít vážný dopad. Mezi ně patří nákup účinného léku paxlovid, který, pokud vím, v České republice stále ještě není dostupný.

3. Problém je, že nikdo neví, která varianta se na podzim stane dominantní. S velkou pravděpodobností nebude dostatek času na přípravu, schválení, a výrobu vakcíny specifické proti novým variantám. Existuji i varianty vakcín, které vyvolávají široké spektrum účinků proti existujícím i pravděpodobným příštím variantám.

Protože ale epidemie ustupuje, klesá vůle dávat dostatečné prostředky na vývoj těchto vakcín. V září budeme velmi překvapeni, že na ochranu proti nastupující vlně máme zase jen původní, již zastaralou formu vakcíny. Je možné, a dokonce velmi pravděpodobné, že na konci léta budou původní typy vakcín opět to jediné, co máme k dispozici, a to k velkému překvapení vlád a zodpovědných organů.



Společnosti Moderna a Pfizer podaly u amerického Úřadu pro kontrolu potravin a léčiv žádost o schválení bivalentních vakcín zaměřených proti původní wuchanské variantě a variantě omikron BA.1. Pfizer žádá i o schválení monovalentní vakcíny zaměřené specificky proti BA.1. Otázkou ale zůstává, zda tyto vakcíny budou více účinné proti BA.5 či novým variantám, které se mohou do podzimu objevit. Virus v tomto závodě vyhrává – vyvíjí se rychleji, nežli stačíme reagovat. Velkým úkolem mezinárodního společenství tedy zůstává vývoj vakcín poskytujících ochranu proti všem β-koronavirům.

4. Problémem je, že ochrana proti infekci virem SARS-CoV-2 je relativně krátkodobá, a to jak po očkování, tak po prodělání infekce. V tomto se virus SARS-CoV-2 prozatím liší od jiných běžných koronavirů. Dobrou zprávou ale je, že ochrana proti těžkému průběhu nemoci vyžadujícímu hospitalizaci je podstatně více dlouhodobá.



Musíme připravit společnost na potřebu očkování koncem léta, nejspíše v srpnu a září, před předpokládanou podzimní vlnou. Musíme mít připravenou propagační a vysvětlovací kampaň a zajištěnou dostatečnou očkovací kapacitu včetně mobilních očkovacích týmů. Pokud budeme imunizovat zastaralými typy vakcín, je nutné načasovat imunizaci co nejblíže potenciální infekci, neboť efekt teto vakcíny se bude snižovat pravděpodobně ještě rychleji nežli proti předchozím variantám. Optimální bude podávat posilující dávku vakcíny ne více než tři měsíce před předpokládanou příští vlnou epidemie, tedy koncem léta.

Václav Hořejší

imunolog, mikrobiolog, biochemik

Imunolog, mikrobiolog a biochemik Václav Hořejší | Foto: Jana Přinosilová | Zdroj: Český rozhlas

1. Pravděpodobně skutečně přichází další vlna infekcí (podobně jako v řadě dalších zemí), doufejme, že jen mírná (hlavně pokud jde o počet vážnějších případů).

2. Já bych si nyní netroufl cokoli doporučovat. Pokud by ten počet vážnějších případů zůstával jen nízký, asi by se nemuselo nic nařizovat a rozhodnutí o ochraně jednotlivců by se mohlo nechat na bázi dobrovolnosti.

Pokud by ale odborníci z ministerstva zdravotnictví dospěli k závěru, že to nutné je, měla by se nařízená povinná opatření bez debat respektovat.

3. Pokud vím, již proběhly některé klinické studie a další probíhají. Problém ale nyní je, jak nové vakcíny řádně otestovat – velká většina populace je již očkovaná nebo nemoc prodělala (i bezpříznakově), takže je trochu obtížné sehnat dostatek imunologicky „naivních“ účastníků.

4. Dá se čekat, že ta nyní startující vlna bude v zesílené podobě pokračovat na podzim. Je docela možné, že i přes vysoký počet detekovaných případů infekce bude ten počet vážných případů (hospitalizace, úmrtí) nadále „přijatelně nízký“ a nebude potřeba přísnějších opatření (možná jen respirátory v hromadné dopravě, jako je to už teď v Německu i leckde jinde).

Za skutečně urgentní považuji, aby lidé, kteří ještě nemají tu třetí (posilující) dávku, si ji nechali co nejdříve aplikovat. Zvláště pokud patří mezi rizikové skupiny. A samozřejmě ti, kteří doposud dostali jen jednu, nebo dokonce žádnou dávku, by měli co nejdříve dostat další.

A očekávám, že všichni, kteří již třetí dávku mají, by měli dostat někdy na konci léta další (druhou posilující) dávku (ideálně z té další generace, proti novým variantám, nebo i tu „starou“).

Roman Prymula

epidemiolog

Epidemiolog Roman Prymula | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

1. Bohužel ano, protože vidíme podobné trendy v řadě evropských zemí. Ve Francii je velký nárůst, který se pohybuje až na hranici nově zjištěných 70 tisíc případů. Podobně je to v Itálii. Česká republika v posledních dnech nabírá také poměrně rychlý nárůst, kde je vidět, že jsme se posunuli za posledních několik týdnů až na reprodukční číslo 1,5. To znamená, že vidíme poměrně rychlý nárůst i u nás.

2. To se bude odvíjet od konkrétní situace tak, jak se bude vyvíjet letní vlna. V tuto chvíli asi nebudou přijímána nějaká plošná opatření. Na druhou stranu je možno doporučit lidem, kteří se budou pohybovat v místech s nahloučením osob ve vnitřních prostorech, že rouška na místě nepochybně je, protože snižuje riziko nákazy.

3. Co se týká vakcín, tak jsme teď opravdu v situaci, kdy se řeší, jaká strategie by měla být přijata. To znamená, kdo by měl být očkován. V těch strategiích je zřejmé, že je dobré dokončit to minimálně třídávkové schéma a čtvrtá dávka je v tuto chvíli doporučována zejména seniorům nad 60 let věku, osobám, které mají nějaké rizikové onemocnění, případně zdravotníkům.

To, co nás zajímá, je to, jaký je stupeň vývoje vakcín, protože vakcíny, které tady zatím jsou na trhu, jsou proti původní wuchanské variantě. Ukazuje se, že účinnost protilátek proti novým variantám, zejména BA.4 a BA.5, které se tady vyskytují, není v tuto chvíli příliš velká. A je snahou představit vakcíny, které budou pokrývat i tyto varianty, zejména kombinace variant delta a omikron. Tyto vakcíny by teoreticky měly být registrovány někdy na přelomu září a října, ale jsou tady i varianty od výrobců, které se zatím neuplatnily. Je tady snaha připravit vakcíny, které by se používaly jako posilující dávka a bylo by je možné aplikovat na vakcíny mRNA, to znamená buď na vakcíny Moderna, nebo vakcíny Pfizer/BioNTech, které se v tuto chvíli masivně používají.

4. Bude skutečně záležet, jak se bude vyvíjet celková situace. V tuto chvíli se zdá, že celý proces může být urychlen, protože letní vlna může být vyšší, než se původně očekávalo, a může to vést k tomu, že následná podzimní vlna naopak tak vysoká nebude.

Teď tady vidíme poměrně prudký nárůst a je zřejmé, že tato varianta BA.5 se šíří výrazně rychleji, než tomu bylo u všech předcházejících variant, byť to onemocnění není tak závažné, což je dáno tím, že poměrně velká část populace je proočkována nebo onemocnění prodělala. Ale je třeba říci, že ochranné protilátky nekryjí proti tomuto onemocnění, to znamená, člověk může onemocnět, byť prodělal onemocnění nebo byl očkován. Pozitivní zprávou je, že je tady ochrana proti závažnějšímu průběhu. Lidé, kteří byli očkováni, jsou poměrně dobře pokryti proti závažným průběhům, hospitalizacím, případně úmrtím.

Petr Smejkal

epidemiolog

Epidemiolog Petr Smejkal | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

1. Ano, dá se mluvit o počínající vlně subvarianty BA.5, nicméně jak bude velká a jak dlouho potrvá, je těžké říci. Dobré je, že se stále jedná o variantu omikron.

2. Zatím ne. Doporučil bych roušky v případě blízkého kontaktu s rizikovými neočkovanými nebo neúplně očkovanými staršími a rizikovými jedinci.

3. Víme, že jsou již hotovy bivalentní mRNA vakcíny, které vedle původní varianty viru obsahují i omikron, tedy jsou účinnější proti stávající variantě. Čeká se na jejich schválení Evropskou lékovou agenturou a případný nákup. Řeknu vám, že jako již lehce rizikový jedinec-zdravotník na ně ale čekat nebudu a posilující dávku v létě zvolím ze stávajících RNA vakcín, tak velký rozdíl to není a čas je důležitým faktorem.

4. Připravit se na to, že covid tu s námi bude, doufejme, že zatím zůstaneme jen u subvariant omikronu a neobjeví se zcela nová varianta. Pak nic dramatického nečekejme. Připravme se na nutnost vzít si roušku či respirátor na určitých místech. Druhými posilujícími dávkami (boostery) u starších a imunosuprimovaných (s potlačenou imunitou – pozn. red.) je třeba začít již o prázdninách, tedy co nejdříve. Kdo nemá ani tu první posilující dávku, tak skoro jako by neměl dokončené očkování. Bohužel, jak už víme, imunita po očkování na covid nevydrží věčně, i když imunita proti těžkému průběhu onemocnění je trvalejší a mnoho z nás nemoc prodělalo a má dobrou tzv. hybridní imunitu. Ale spoléhejme se v tomto hlavně a především na očkování.

Ruth Tachezy

viroložka

Viroložka Ruth Tachezy | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

1. Dle dat vidíme nárůst případů, z výstupů Národní referenční laboratoře a sekvenačních center vidíme nárůst mutací, které nesou i varianty BA.4 a BA.5. V řádech týdnů se jedná o nárůst z 8 na 74 procent. Když se podíváme do Portugalska, kde šíření těchto variant bylo zaznamenáno jako první na evropském kontinentu, dá se očekávat vlna i u nás. Mluvím však o zvýšení počtu případů, zatím není jisté, že nárůst počtu infikovaných povede k nárůstu hospitalizací a úmrtí.

2. Roušky a limitování pobytu v uzavřených prostorách s nahromaděním lidí bych doporučila lidem rizikovým, tedy starším s přidruženými onemocněními, lidem s oslabenou imunitou, lidem neočkovaným.

3. Na schválení regulatorních orgánů čeká upravená vakcína Moderna i Pfizer/BioNTech. V obou případech jde o bivalentní vakcíny, které kombinují původní wuchanský kmen a omikron. Výsledky studií po podání čtvrté dávky této a původní vakcíny jedincům třikrát vakcinovaným původní vakcínou ukazují výrazně lepší výsledky. Upravenou vakcínu připravuje i firma Novavax.

4. Co přijde na podzim, nikdo neví, nemusí přijít nic nového, jen bude vyšší počet reinfekcí, ale stejně tak může přijít nová varianta, která nás potrápí. Varianty, které se šíří nyní, o těch již několik měsíců víme a bylo jen otázkou času, kdy k nám dorazí. O těch víme, že proti nim méně chrání postinfekční i postvakcinační imunita. Jsou jistě také více nakažlivé, což umožňuje právě to, že vytěsňují předchozí varianty. Zatím se zdá, že onemocnění jimi vyvolané není závažnější, což je dobrá zpráva.

U lidí očkovaných dvěma dávkami, třemi dávkami s odstupem od poslední dávky větším než čtyři měsíce a zároveň pro obě skupiny platí, že k tomu neprodělali covid-19, bych doporučila okamžité přeočkování, právě z důvodu nárůstu případů. U lidí očkovaných třemi dávkami, u lidí, kteří prodělali recentně covid-19, bych počkala na vývoj situace. Řeší se nákup vakcín a ještě nevíme, která z upravených vakcín dostane povolení. Nicméně přeočkování před podzimem bych pak doporučila všem, ať už novou či stávající vakcínou.