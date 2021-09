Dodávky vakcíny od firmy Johnson & Johnson stále nedorazily. Obnoví je až v půlce září

Měl to být výpadek na zhruba dva týdny, nakonec z toho bude skoro měsíc a půl. Firma Johnson & Johnson stále ještě neobnovila dodávky svých vakcín proti koronaviru. Radiožurnálu to potvrdilo ministerstvo zdravotnictví. Očkovací místa a praktičtí lékaři se tak musí spolehnout na srpnový dar od Maďarska. Praha 12:05 5. září 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vakcína společnosti Johnson & Johnson | Foto: Dado Ruvic | Zdroj: Reuters

Z vakcín firmy Johnson & Johnson se stal o prázdninách velký hit. Za měsíc fungování očkovacích center bez registrace, které zájem o tento preparát v létě navýšily, si pro jednodávkovou vakcínu přišlo přes 70 tisíc lidí. Od začátku srpna ale americká společnost přestala očkovací látky dodávat, prý kvůli problémům ve výrobě.

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) 5. srpna informoval, že situaci aktivně řeší a koncem měsíce by farmaceutický gigant měl dodávky obnovit. Ale nestalo se tak. Ministerstvo následně čekalo, že vakcíny dorazí první zářijový týden, nicméně dodávky stále váznou.

Tento týden přišla zpráva s konkrétnějším termínem, kdy chce společnost dodávky obnovit. „Podle informací z pátku by to mělo být v týdnu po 13. září,“ upřesnil mluvčí resortu zdravotnictví Daniel Köppl. Česko původně počítalo s tím, že by v srpnu a září mělo od firmy Johnson & Johnson dorazit bezmála čtvrt milionu vakcín.

Praktici objednávat můžou

Přestože zájem o vakcíny obecně klesá, pro očkovací látku od firmy Johnson & Johnson si nadále chodí tisíce lidí týdně. Od pondělí do pátku to bylo zhruba 7500 lidí. Aby zdravotníci mohli poptávku uspokojit, musí brát z náhradních zásob vakcín, který do Česka v srpnu poslal maďarský premiér Viktor Orbán. Podle předsedy české vlády Andreje Babiše (ANO) šlo o 100 tisíc dávek.

„V tento moment máme dostatečné zásoby vakcíny Johnson & Johnson. Je však pravda, že několikatýdenní výpadek dodávek této vakcíny nám pomohl překlenout dar z Maďarska,“ potvrdil mluvčí resortu zdravotnictví Köppl. Podle informací od distribuční společnosti Avenier by měla být ve skladech ještě zhruba polovina zaslaných dávek z Maďarska.

Zda objednané dávky o firmy Johnson & Johnson přespříští týden nakonec skutečně dorazí, není zatím jisté. Ministerstvo zdravotnictví ale mezitím už znovu umožnilo žádat o jednodávkové vakcíny praktickým lékařům. Podle šéfa Sdružení praktických lékařů Petra Šonky funguje objednávání bez problémů.

Radiožurnál na začátku srpna informoval o tom, že nové objednávky od ordinací ministerstvo stoplo. Bálo se, aby bylo dostatečné množství vakcín firmy Johnson & Johnson v očkovacích místech bez registrace.