ONLINE: Nakažených přibylo stejně jako před týdnem. V pátek byla skoro čtvrtina testů pozitivních

Laboratoře v Česku do sobotních 18.00 prokázaly 1706 nových případů nemoci covid-19. Je to skoro stejně jako minulou sobotu za stejnou dobu. Ve čtvrtek i pátek průběžný nárůst ve srovnání s předchozím týdnem zrychlil. Počet hospitalizovaných s covidem se prakticky nezměnil, v nemocnicích jich před víkendem bylo 4436. Počet těžkých případů klesl o šest na 576. Vyplývá to z aktuálních údajů na webu ministerstva zdravotnictví.

