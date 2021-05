ONLINE: Z 90 na 180 dní. Svrčinová chce prodloužit imunitu po covidu, změna má platit od příštího týdne

Hlavní hygienička Pavla Svrčinová připravuje pravidla pro delší imunitu po prodělání nemoci covid-19. Ze stávajících 90 dnů by se podle ní měla doba prodloužit na 180 dnů. Změna by mohla začít platit od příštího týdne, řekla hlavní hygienička ve středečním rozhovoru pro Radiožurnál. Praha 19:13 19. května 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pavla Svrčinová | Foto: Adolf Horsinka/MAFRA | Zdroj: Profimedia

„V tomto týdnu připravujeme s naším legislativním odborem změnu všech těch opatření. A ta doba se bude prodlužovat z 90 na 180 dní. Připravujeme to na nejbližší jednání vlády, takže od příštího týdne by to mělo být v platnosti,“ upřesnila hlavní hygienička Pavla Svrčinová.

Člověk by se tak šest měsíců po prodělání covidu-19 považoval pro okolí za bezpečného.

Změnu již minulou středu ohlásil ministr zdravotnictví za ANO Petr Arenberger. Dosud však nezačala platit. Například Německo už lhůtu prodloužilo.

„Studie ukazuje, že i po půl roce protilátky a buněčná imunita pro prodělání onemocnění člověka významně chrání, takže určitě je dobré toho využít,“ prohlásil minulý týden ministr.

Další možností, jak bezinfekčnost třeba u kadeřníka prokázat, je 14 dní od druhé dávky očkování nebo negativní PCR či antigenní test. Doba jeho platnosti zatím závisí na konkrétní akci či službě.

Dva testy PCR zdarma?

Svrčinová odpoledne pro Českou televizi uvedla, že bude navrhovat, aby byly o letních prázdninách hrazeny z veřejného zdravotního pojištění dva PCR, nebo antigenní testy na covid-19 měsíčně. Očekává se, že lidé budou chtít v létě cestovat, a pokud nebudou mít za sebou kompletní očkování, budou se muset prokázat právě negativním testem.

V Česku se zatím mohou nechat očkovat lidé starší 40 let. A dosud se mluvilo o tom, že pro starší 16 let bude vakcína dostupná od 1. června. Kromě vakcíny od firmy Johnson & Johnson jsou zbývající tři v Česku dvoudávkové, interval mezi první a druhou dávkou se pohybuje v závislosti na vakcíně od 38 do 91 dnů.

Pokud změna ohledně testů projde, bude reálně testování méně dostupné, protože dosud se lidé mohou nechat bezplatně testovat antigenním testem každé tři dny. Cena PCR testu by se také podle ministra zdravotnictví měla snížit na 640 korun, nyní se pro samoplátce pohybuje obvykle okolo 1500 korun.

