Babiš: Hospitalizace všech seniorů s nákazou není možná, testovat musíme hlavně zaměstnance

Premiér Andrej Babiš (ANO) odmítl, že by stát mohl začít hospitalizovat všechny seniory, kteří jsou nakaženi novým typem koronaviru. V neděli to řekl v rozhovoru pro Českou televizi. Podle Babiše lze ochrany seniorů docílit tím, že dojde k testování zaměstnanců domovů pro seniory, aby k nim nákazu nezanášeli. Praha 20:10 5. dubna 2020

„Není možné, aby byli všichni hospitalizovaní v nemocnicích. Jedná se o tisíce důchodců. Je to komplikované, protože ti lidé jsou zvyklí na své prostředí. Důchodce, který je ve vážném zdravotním stavu, jde automaticky do nemocnice. Teď je úkol ochránit zaměstnance takovým způsobem, aby nákazu do domovů seniorů nezanášeli,“ řekl Babiš.

Premiér tak reagoval na slova ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové (za ČSSD), která v pořadu Otázky Václava Moravce v ČT uvedla, že „pokud umírají i pacienti s lehkým průběhem, tak je to impuls k tomu, aby všichni senioři byli v nemocnici pod dohledem.“

Podle Maláčové musí stát zlepšit testování v domovech pro seniory, kde se nyní na výsledky čeká i několik dní a stát stále nezačal testovat plošně.

„Komunikuji s panem ministrem zdravotnictví (Adamem Vojtěchem) na denní bázi, děláme všechno pro to, aby se to zkrátilo. Také si myslím, že se musí testovat jak senioři, tak zaměstnanci přednostně a plošně," uvedla Maláčová.

Pokud na to není kapacita, může podle ní alespoň fungovat systém náhodného testování, který také velkou část nebezpečí dokáže zachytit.

Testování zaměstnanců domovů

„Musíme hlavně testovat zaměstnance. Ochráníme seniory, jen když je ochráníme před nákazou, která tam přijde od zaměstnanců. A to se také stalo,“ sdělil Babiš.

Ministerstvo zdravotnictví podle něj dodává do domovů pro seniory ochranné pomůcky, mj. nakoupilo 500 termokamer na měření teploty. „Ministerstvo zdravotnictví vydalo doporučení, které některé domovy vyřešily, některé na to nemají možnosti. Je třeba to řešit individuálně,“ řekl.

Náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula v sobotu v České televizi uvedl, že stát plánuje plošné testování v případě personálu domovů, nikoliv klientů. Na to podle něj nejsou kapacity.

Zmínil také, že zaměstnanci by mohli zůstávat v izolaci přímo v domovech, například v karavanech nebo v jiném provizorním ubytování. Stejný názor zastává Babiš.

Hospitalizaci všech odmítá i Vojtěch

Plošnou hospitalizaci seniorů s nemocí COVID-19 odmítl ve vyjádření na twitteru i ministr zdravotnictví (za ANO) Adam Vojtěch. „Pokud se o ně zařízení, kde žijí, umí postarat, chceme, aby mohli zůstat v prostředí, které znají. Pokud to možné není, každý kraj pro ně vyčlení lůžka se zdravotnickým personálem, třeba lázně.“

Svůj názor zdůvodnil i nutností volit opatření pro seniory citlivě. Podle Vojtěcha by nucený pobyt seniora v nemocnici nemusel prospět jeho psychickému zdraví.

Svůj názor zdůvodnil i nutností volit opatření pro seniory citlivě. Podle Vojtěcha by nucený pobyt seniora v nemocnici nemusel prospět jeho psychickému zdraví.

Otevření papírnictví nebo obuvi

Babiš dále uvedl, že by vláda by mohla od čtvrteční šesté hodiny ranní povolit otevření obchodů s pracovními oděvy, dětským textilem, kočárky a autosedačkami, papírnictví, prodejny a opravny obuvi, hobby markety a železářství. Otevřeny by mohly být i sběrny surovin a kompostárny. Do stavebnin či hobby marketů je v současnosti umožněn vstup jen podnikatelům.

Zpřístupnit chce vláda také některá veřejná sportoviště, na kterých by lidé při sportu nemuseli mít roušky. Mělo by jít například o sportoviště pro cyklistiku, běh, in-line brusle, skateboarding, tenis, sportovní střelbu nebo kanoistiku. Zároveň by ale v těchto areálech bylo uzavřeno zázemí v podobě šaten nebo toalet.

Uvolnění ovšem budou doprovázet přísnější hygienická opatření, jako je například odstup dva metry, aktivní zásahy proti shlukování zákazníků, pravidla pro dezinfekci nebo měření teploty pracovníků před každou směnou.

Premiér ale upozornil, že se na tom ještě musí v pondělí shodnout vláda. Zároveň uvolnění bude podmíněno souhlasem epidemiologů na základě středečních výsledků statistik šíření koronaviru. „Budeme na vládě projednávat možnosti rozvolnění některých opatření, ale zároveň zpřísnění podmínek,“ uvedl.

Po celou dobu nouzového stavu mohou být otevřeny prodejny s potravinami, drogérie, lékárny, optiky, zverimexy, trafiky, čerpací stanice, později dostaly výjimku také květinářství, galanterie, zámečnictví, prodejny zahradnických potřeb, opravny domácích spotřebičů, myčky aut, naposledy domácí potřeby nabízející ochranné pomůcky jako ústenky, rukavice nebo dezinfekce.