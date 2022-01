PŘEHLEDNĚ: Co všechno se mění? Pondělní změna opatření se dotkne především očkovaných

Od pondělí platí kvůli variantě omikron přísnější protikoronavirová opatření. Jejich dopady pocítí hlavně očkovaní, kterým doposud stačil certifikát. Nyní se budou muset testovat v zaměstnání a po rizikovém kontaktu je čeká pětidenní karanténa. Novinkou je také pouze jednotýdenní testování žáků ve školách. Co všechno se mění? Server iROZHLAS.cz přináší přehled opatření. přehledně Praha 5:00 17. ledna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Preventivní testování se od 17. ledna týká také očkovaných | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Novinky

Testování: pro očkované až pět PCR testů hrazených ze zdravotního pojištění

Zaměstnání: testování antigenními testy dvakrát týdně

Karanténa: zkrácena na pět dní, nástup po pozitivním výsledku antigenního testu nebo rizikovém kontaktu (platí pro všechny bez výjimky)

Školy: antigenní testování jednou týdně, platí pro žáky i učitele

Podmínky na pracovišti

Nejzásadnější změna se dotkne zaměstnanců. Lidé ve firmách, úředníci ve státní správě, živnostníci či jednatelé společností se budou nově povinně testovat dvakrát týdně, zpravidla tedy v pondělí a ve čtvrtek. Toto opatření se bude týkat všech, nehledě na to, jestli jsou, nebo nejsou očkovaní, či zda prodělali covid-19. Používat se budou antigenní testy.

Vladimír Piskala

@VladimirPiskala Co se stane, když budu mít v pondělí v práci pozitivní antigenní test? Pozor, pravidla platí pro všechny, i pro očkované. 140 848

Pokud někomu vyjde pozitivní výsledek, půjde do pětidenní karantény. Člověk ji může absolvovat celou, a pokud na jejím konci nemá příznaky, vrací se do práce. Nezíská ovšem certifikát o prodělání nemoci. Pokud příznaky má, poradí se s lékařem.

Když však bude mít někdo pocit, že výsledek antigenního testu je nesprávný a nechce zůstat pět dní doma, může jít na PCR test. Žádanku na něj by měl vystavit i pro neočkované zaměstnavatel. V tomto případě tedy platí stejný postup jako u člověka s příznaky, kterého posílá na test lékař – nárok na bezplatný test mají všichni. Jakmile přijde negativní výsledek, karanténa končí. Naopak v případě pozitivního výsledku začíná pětidenní izolace, na jejímž konci přijde certifikát o prodělané nemoci s platnosti 180 dnů.

Firmy budou pozitivní testy zaměstnanců hlásit přes web Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS). Tam budou moct rovnou požádat pro zaměstnance i o neschopenku. V této souvislosti vydal ÚZIS pro firmy manuál, nahlédnout do něj můžete zde.

Válek: Pracovní karanténa se má týkat zdravotníků a pracovníků sociálních služeb. Podmínky určí hygiena Číst článek

„Zaměstnavatel zadá jméno pozitivně testovaného, systém informaci přes například datovou schránku odešle hygienické službě a ten člověk dostane automaticky informaci, že nastupuje do karantény,“ upřesnil v pátek na tiskové konferenci ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09). Ministr předpokládá, že se to bude týkat desítek, maximálně stovek zaměstnanců.

„Pokud by se u něho (člověka pozitivního s antigenním testem) objevily jakékoliv symptomy, dostane preventivně cestou SMS možnost se objednat na PCR tak, aby nemusel jít přes lékaře,“ vysvětloval Válek.

Podle viceprezidenta Svazu průmyslu a dopravy Jana Rafaje kvůli tomu budou zaměstnavatelé muset vynaložit větší náklady na administrativu.

„Testování dvakrát týdně jsme tu ještě neměli, je to výzva, nebude to vůbec jednoduché. Komplikuje nám to život, nepochybně. I když nám stát přispívá částkou na pokrytí nákladů testu, tak ta logistika kolem toho si vyžádá spoustu dalších vyvolaných nákladů,“ konstatoval Rafaj ve vysílání Radiožurnálu. „Na druhé straně už na jaře loňského roku se ukázalo, že je to (testování) účinný nástroj,“ připustil.

Pracovní karanténa

Koho se týká?

V minulých týdnech hodně diskutované opatření pracovní karantény se nakonec bude týkat pouze zdravotníků a pracovníků v sociálních službách, a to jen ve velmi výjimečných situacích, kdy je nepůjde nahradit.

Vždy o tom bude individuálně rozhodovat zřizovatel, tedy třeba ředitel nemocnice po dohodě s krajskou hygienou. Zaměstnanci v tomto režimu nesmí mít příznaky a zároveň u nich nesmí být riziko, že nakazí někoho dalšího. Ohlasy stran zdravotníků a pracovníků ve službách jsme popsali zde.

Neumíme si představit, jak bychom to dělali, reagují zdravotníci na návrh pracovní karantény Číst článek

Pracovní karanténa v České republice podle Válka v posledních dvou letech opakovaně fungovala, jen ji vláda vyhlašovala pod záštitou nouzového stavu. „Bylo to poměrně složité, teď je ta situace velmi jednoduchá,“ řekl v pátek.

Taková opatření podle viceprezidentky Asociace poskytovatelů sociálních služeb Daniely Luskové není problém dodržet. „Základní ochranné prostředky máme – je to zejména dezinfekce a respirátor, dále obleky, rukavice a podobně. S těmito věcmi umíme pracovat, zaměstnanci je umějí používat a jsou na ně zvyklí. Já bych se tohohle vůbec nebála,“ sdělila Radiožurnálu.

Režim ve školách

Kolikrát se budou testovat děti?

Zatímco od Nového roku chodili žáci a studenti na testy dvakrát týdně, od pondělí už to bude jen jednou za sedm dní a vždy v pondělí. S nimi se budou ve stejný den testovat i učitelé, jak vyplývá z informací na webu ministerstva zdravotnictví.

„Základní, střední školy a konzervatoře, tam platí, že se zaměstnanci budou testovat stejně jako studenti a žáci jednou týdně. Všechny ostatní typy škol dvakrát týdně,“ vyjádřil se v pátek ministr školství Petr Gazdík (STAN). To znamená, že se antigennímu testu dvakrát týdně musí podrobit zaměstnanci mateřských, vysokých a vyšších odborných škol.

Gazdík chce 10 dní ředitelského volna, aby školy mohly lépe reagovat na vývoj epidemie koronaviru Číst článek

Pokud se ve třídě objeví pozitivní antigenní test, žák by měl automaticky dostat žádanku na PCR test. Systémy hygien mají být nově propojeny i se systémy škol, dokonce také s elektronickými žákovskými knížkami typu Bakaláři.

Hlásit se budou pouze rizikové kontakty. Mluvčí ministerstva zdravotnictví Ondřej Jakob pro server iROZHLAS.cz upřesnil, že případná karanténa se nebude vztahovat na celou třídu, ale jen na případné jednotlivce. I to se však odvine od situace. „Pokud se bavíme o pondělním testování, tak spolužáci do karantény nejdou, protože se přes víkend neviděli,“ napsal Jakob v SMS zprávě.

Jiný režim platí pro nejmenší. Děti v mateřských školách se nemusí testovat a nenosí ani roušky. Pro pedagogické pracovníky platí výjimka z povinnosti nosit ochranu nosu a úst. Pokud se ve třídě nakazí více dětí, může Krajská hygienická stanice vydat doporučení, aby šla do karantény celá třída. Při vysoké nákaze dětí i učitelů může dojít k uzavření i celé školky.

Pro lyžařské kurzy organizované zájmovými spolky budou platit stejná pravidla. Aby se ho mohlo dítě zúčastnit, stačí při odjezdu předložit PCR test s negativním výsledkem, který bude maximálně 72 hodin starý. Pokud bude kurz delší než sedm dní, musí se jeho účastníci podrobit pátý až sedmý den PCR testu znovu.

Současná epidemická situace umožňuje prezenční výuku na vysokých školách, pokud probíhá. Účast na výuce již není podmíněna negativním testem na přítomnost onemocnění covid-19. Nadále však platí povinnost ochrany úst a nosu ve vnitřních prostorách.

Pobyt na kolejích a internátech (mimo kolejí vysokých škol) není v současné době omezen, je pouze potřeba dodržovat základní hygienická pravidla. Záleží na pravidlech příslušné vzdělávací instituce a ubytovacího zařízení.

Na vysokoškolských kolejích se mohou ubytovat studenti, kteří prokáží bezinfekčnost, a to pouze certifikátem o dokončeném očkování, potvrzením o prodělání onemocnění covid-19 (ne starším než 180 dní) nebo PCR testem (ne starším než 72 hodin) popřípadě POC antigenním testem (ne starším než 24 hodin včetně online testu).

Volný čas

Co když si musím zajít na test?

Od pondělí se mění pravidla pro jejich hrazení. Nově mají očkovaní nárok na pět PCR testů za měsíc bez lékařské žádanky. Pro rozočkované, osoby s kontraindikacemi a děti zůstává také pět testů měsíčně. Neočkovaní lidé nad 18 let nemají na úhradu ze zdravotního pojištění nárok, za PCR test zaplatí zhruba 800 korun, pokud je na něj nepošle lékař.

Karanténa po rizikovém kontaktu by se však měla od pondělí týkat všech bez výjimky. Tedy plně očkovaných i lidí po prodělaném covidu. Jako epidemiologicky významný kontakt považují hygienici ten, který proběhl v době jeho možné infekčnosti, tedy 2 dny před.

Za jakých podmínek budu moci vyrazit do společnosti, za kulturou nebo sportovat?

Opatření pro kulturu a sportovní vyžití zůstávají stejná již od konce prosince. Divadelní představení, festivaly, koncerty a filmové projekce se mohou konat pro nejvýše 1000 diváků, všichni musí být usazeni. Po celou dobu by také měli mít nasazený respirátor.

Lidé se při vstupu prokazují certifikátem potvrzující aspoň dvě dávky očkování, nebo prodělání koronaviru v posledních 180 dnech. U dětí mladších 18 let, osob s kontraindikací k očkování a rozočkovaných lze k prokázání použít i PCR test starý nejvýše 72 hodin, děti mladší 12 let se nemusejí prokazovat vůbec.

Přísnější restrikce platí pro společenské akce. Ty se mohou konat s limitem 100 osob. Opět musí být splněna opatření respirátoru, dodržování rozestupu, potvrzení o očkování, prodělání nemoci a ve výjimečných případech je povolen i negativní PCR test. Za těchto podmínek se mohou konat večírky (včetně večírků firemních), vernisáže či slavnostní otevírání showroomů. Neumožňuje to však pořádání například plesů.

Stravování a služby

Kdo si může dojít na jídlo do podniku?

Restaurace, kavárny a bary mohou navštěvovat pouze lidé, kteří se prokáží certifikátem o očkování, potvrzením o prodělání onemocnění covid-19 ne starším než 180 dní. PCR testy jsou opět uznávány pouze ve výjimečných případech.

Opakovaných nákaz koronavirem bude přibývat, řekl Dušek. Nyní jich je denně kolem 1400 Číst článek

Při konzumaci jídla a pití je povoleno odložit respirátor. Mezi hosty nicméně musí být dodržen rozestup 1,5 metru a u jednoho stolu jich smí sedět nanejvýš šest.

Otevírací doba podniků není omezena. Dřívější opatření o zákazu konzumace alkoholu, tance či zpěvu už neplatí.

Jídlo je možné objednat také v tzv. food courtech obchodních center. Ty zůstávají otevřené, pouze však pro využití služby „take away“, tedy odbést si jídlo sebou. Konzumace na místě ani v prostředí obchodu není možná. Jinak jsou centra otevřená bez omezení, není nutné se při vstupu prokazovat certifikáty.

Stejná pravidla platí také pro oblast služeb – při předložení certifikátů a dodržení rozestupů neplatí žádná další omezení. V obdobném režimu jsou v provozu hotely a další ubytovací zařízení. V souvislosti s prokázáním bezinfekčnosti platí výjimka možnosti prokázání se PCR testem (ne starším než 72 hodin) pro ubytované osoby z důvodu pracovní cesty a potřeby péče o jinou osobu.