Vše nasvědčuje tomu, že omikron bude infekčnější než předchozí mutace, tvrdí genetik Pačes

Z jihu Afriky se do světa rychle šíří nová mutace koronaviru označená omikron. Je nebezpečnější než předchozí varianty? Jak rychle se podaří vyvinout účinnou vakcínu? Hostem pořadu Dvacet minut Radiožurnálu Vladimíra Kroce byl molekulární genetik z Ústavu molekulární genetiky Akademie věd Jan Pačes. dvacet minut radiožurnálu Praha 0:10 30. listopadu 2021

V Jihoafrické republice objevili novou verzi koronaviru označovanou jako omikron, která se už dostala i do Česka. Co o ní v tuto chvíli víme?

Informace nabíhají každým dnem, ale nutno říct, že to, co by veřejnost chtěla asi nejraději vědět, tak to ještě nevíme – jestli je výrazně infekčnější, jestli se bude šířit lépe než ta současná, nebo ne.

Mluví se o tom, že je spíš infekčnější…

Vypadá to tak, protože rychlost, jakou tato nová varianta zabrala území v Jihoafrické republice a to, jak se lehce šíří do celého světa – během dne se to objevilo v Evropě skoro ve všech státech – naznačuje, že bude zase infekčnější.

Má tato nová varianta větší smrtnost, nebo to zatím nevíme?

Víme o ní teprve týden, před tím byly jenom dva nebo tři případy, takže to nevíme. Data jsou hodně nestandardní, protože ten největší nárůst v Jihoafrické republice byl ze školy, takže to jsou všechno mladí lidé. A dobře víme, že virus má výrazně jiný dopad podle věkové kategorie, že u starších lidí je velmi nebezpečný a smrtící, u těch mladých ne tak moc. Takže uvidíme, až dostaneme vzorky z širší populace.

Prý má hodně odlišné příznaky od předchozích mutací. Má to být únava, vysoký krevní tlak, nemizí čich a chuť.

To zase vychází od jedné lékařky, která měla jednu skupinu. Teď čtrnáct dnů budeme vidět předběžné výsledky, které jsou pro vědce důležité, protože vědí, na co se můžou zaměřit, případně udělat nějaký experiment.

Ale rozhodně to nejsou definitivní výsledky, to se bude všechno upravovat, teď teprve se začnou dělat studie. Vůbec ani nemáme vzorky, to jsou opravdu stovky případů, zatím jsou lidé jenom pozitivní, vlastně ani tu nemoc nemají. Takže nevíme, jestli nemoc bude mít jiný průběh, horší nebo lepší.

Co může znamenat, že první výskyt omikronu u nás byl zachycen v Liberci u ženy, která přijela z Namibie?

Vzhledem k tomu, že už byli pozitivní, tak se asi nenakazili během letu. To znamená, že to kolovalo už v Namibii, což jsou státy, kde nevíme přesně, co se tam děje, protože monitorování tam je velmi špatné nebo žádné. Naše hygieny zareagovaly excelentně.

V Liberci osekvenovali za dva dny vzorek, to je výkon, kterému je potřeba pogratulovat. No, a teď je šance tento jeden průnik do České republiky zadržet, ale pokud je to varianta infekčnější – samozřejmě nemůžeme uzavřít stát na nějakou dobu – tak sem stejně pronikne.

Bylo by dobře, kdyby to nebylo teď, kdy pandemie kulminuje. Kdyby se varianta šířila až v létě, tak by to našemu zdravotnictví pomohlo.

Celý rozhovor si můžete poslechnout v audioverzi.