Neočkovaní zaměstnanci i klienti sociálních služeb musí aspoň jednou týdně na test, oznámil Vojtěch

Od září se budou nejméně jednou týdně testovat zaměstnanci a klienti sociálních služeb, kteří nejsou očkovaní či neprodělali v poslední době onemocnění covid-19. Příslušná opatření ministerstva zdravotnictví v pondělí podpořila vláda, řekl novinářům po zasedání kabinetu ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). Jedním z důvodů je podle něj i to, že proočkovanost zejména u personálu není na takové výši, jak by si úřady představovaly. Praha 15:58 30. srpna 2021

Ministr uvedl, že povinnost se vztahuje na poskytovatele zdravotních služeb, kteří nabízejí dlouhodobou lůžkovou péči či sociální pobytové služby.

„Jsou dlouhodobě identifikované jako nejrizikovější z hlediska struktury pacientů, o které je pečováno,“ vysvětlil Vojtěch. Režim bude podle něj podobný jako v jarních měsících.

„Každých minimálně sedm dní bude zaměstnanec, klient či pacient, který nebyl očkován, nebo neprodělal nemoc covid-19, muset být otestován,“ sdělil Vojtěch. Může se podle něj jednat o PCR i antigenní testy, které lze provést přímo v příslušném zařízení, ale i zajistit jinde. „Nemyslím si, že by to mělo být nějak problematické, probírali jsme to s ministerstvem práce a sociálních věcí i Asociací poskytovatelů sociálních služeb, ty testy budou hrazené,“ doplnil.

O proočkovanosti zaměstnanců nemá ministerstvo oficiální údaje, vychází však z dat jednotlivých krajů. V některých regionech je podle Vojtěcha očkováno 70 procent zaměstnanců, někde například jen polovina.

„Musíme s tím pracovat. Proto jsem přišel s tímto opatřením, které je preventivního charakteru a cílí na nejzranitelnější místa, kde víme, že nákaza může mít naprosto fatální dopad na tamní pacienty a klienty,“ řekl.

Koronavirová epidemie připravila do začátku srpna o život 3418 obyvatel domovů pro seniory, postižené a se zvláštním režimem. Klienti těchto pobytových sociálních služeb tak tvoří zhruba 11 procent obětí covidové nákazy v Česku. Vyplývá to ze souhrnné zprávy o dopadech covidu-19 na sociální služby, kterou připravila Asociace poskytovatelů sociálních služeb.

Třetí dávka očkování

Od 20. září se budou moci lidé očkovat třetí dávkou vakcíny proti covidu-19 . Podmínkou bude uplynutí nejméně osm měsíců po své poslední dávce. Pokračovat v přeočkovávání se bude i příští rok, řekl v pondělí po jednání vlády ministr zdravotnictví Vojtěch.

Stanovisko WHO Třetí dávka vakcíny proti covidu-19 je způsob, jak uchránit nejzranitelnější osoby před koronavirovou nákazou. Nejedná se o luxus, uvedl v pondělí podle agentury Reuters šéf Světové zdravotnické organizace (WHO) pro Evropu. WHO dříve tento měsíc možnost posilující dávky již plně očkovaným lidem odmítla s tím, že nejprve je zapotřebí poskytnout vakcíny dosud nenaočkovaným lidem v chudších zemích. „Třetí dávka vakcíny není luxusní posilovač imunity, který je odepřen někomu, kdo stále čeká na první dávku. Je to v zásadě způsob, jak zajistit bezpečí nejvíce zranitelným,“ řekl novinářům Hans Kluge, regionální šéf WHO pro Evropu. „Musíme být s posilovací dávkou trochu obezřetní, protože dosud nemáme dostatek důkazů,“ uvedl Kluge. „Stále více studií však ukazuje, že třetí dávka zajišťuje zranitelným lidem bezpečí. Činí tak stále více zemí v našem regionu,“ dodal.

Vláda podle něj vzala na vědomí podmínky, které týž den schválila Rada vlády pro zdravotní rizika. Rozhodnutí podporuje také Mezioborová skupina pro epidemické situace (MeSES).

„Od 10. září budou lidé, kterých se to týká, dostávat upozornění, nejčastěji SMS, že mohou tuto možnost využít. Buď u svého praktického lékaře, nebo rezervací v systému na některém z očkovacích míst,“ uvedl ministr.

Doporučeno je očkování zejména lidem, kterým hrozí při nákaze vyšší riziko, tedy starším 60 let. Podle Vojtěcha se ale budou postupně očkovat i ostatní, kteří budou více než osm měsíců po dokončeném očkování.

Loni v prosinci začala vakcinace seniorů starších 80 let a zdravotníků, postupně se přidávali další věkové skupiny nebo vybraní příslušníci integrovaného záchranného systému. Na konci února se mohli k očkování přednostně hlásit také například učitelé.

Posilující dávky budou jen mRNA vakcínami od firem Pfizer/BioNTech a Moderna, dostanou je i zájemci, kteří byli dříve očkovaní vektorovou vakcínou Astra Zeneca nebo jednodávkovou vakcínou Johnson & Johnson. Očkovat se lidé budou moci u svých praktických lékařů nebo v očkovacích centrech nemocnic, velká centra mimo zdravotnická zařízení během září většinou skončí.

Za rizikové odborníci považují kromě seniorů také chronické pacienty, zdravotníky, pracovníky v sociálních službách a klienty v pobytových sociálních zařízeních. Ohrožení jsou také lidé, kteří musí mít kvůli léčbě oslabený imunitní systém, například po transplantacích.

Kontroly na letištích

Veřejná mezinárodní letiště v České republice budou muset kontrolovat osoby cestující do Česka, zda splňují podmínky v souladu s opatřeními proti covidu-19.

Podle ministra Vojtěcha je nutné kontroly dodržovat vzhledem k situaci na západ od České republiky, kde postupuje další vlna koronaviru. „Povinnost kontroly je na místě v součinnosti s Policií ČR a celní správou,“ řekl.

Přicestování do Česka se řídí takzvanou mapou cestovatele. U zeleně a oranžově označených zemí musí cestující vyplnit příjezdový formulář a být testován před vstupem do ČR nebo nejpozději pět dnů po příjezdu absolvovat antigenní nebo PCR test.

Při návratu ze země s vysokou nebo velmi vysokou mírou rizika je povinný PCR test v Česku nejdříve pátý, ale nejpozději 14. den po příjezdu. Do té doby musí být dotyčná osoba v samoizolaci. Před návratem se test vyžaduje pouze v případě, že člověk použije veřejnou dopravu. Také zde platí povinnost před příjezdem vyplnit příjezdový formulář.

Podmínky při návratu se netýkají osob, které mají dva týdny ukončené očkování nebo v posledních 180 dnech prodělaly onemocnění covid-19. Zůstává ale povinnost vyplnit příjezdový formulář.