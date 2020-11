ONLINE: Počet nově nakažených oproti minulému pondělí klesl. Nových případů dosud přibylo 1406

V Česku v pondělí do 18.00 přibylo 1406 potvrzených případů nemoci covid-19, o 435 méně než minulé pondělí za stejnou dobu. Do statistik oproti ranním údajům přibylo také 135 úmrtí s covidem-19, celkem zemřelo 8273 lidí. Vyplývá to z dat na webu ministerstva zdravotnictví. V neděli provedly laboratoře 6319 testů, pozitivních bylo 17 procent, což je nejnižší podíl od 3. října.

