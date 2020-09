ONLINE: V Česku přibylo 1305 případů koronaviru. Počet úmrtí ve světě překonal milionovou hranici

Počet nově nakažených koronavirem za 27. září byl největším nedělním nárůstem v Česku od začátku epidemie. Přibylo 1305 případů nemoci covid-19, zatímco třeba předchozí neděli bylo nově nakažených jen 985. Vyplývá to z údajů na webu ministerstva zdravotnictví. Celkem bylo od 1. března zaznamenáno 64 597 nakažených. Aktuálně nemocných je 32 723, což je o zhruba 1500 více než celkový počet lidí, kteří se dosud z covidu-19 vyléčili. Sledujeme online Praha 6:19 28. září 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Nárůst během neděle patří v Česku k největším přírůstkům. ilustrační foto | Foto: Nacho Doce | Zdroj: Reuters

Neděle obvykle patří ke dnům v týdnu, kdy je kvůli nižšímu počtu provedených testů množství nových případů nízké. Nárůst za tuto neděli je ale jeden z nejvyšších víkendových přírůstků vůbec. Jen ve třech víkendových dnech od začátku epidemie bylo zaznamenáno více případů než v neděli 27. září. Výrazný byl i nárůst za sobotu 26. září, kdy bylo potvrzeno 1983 případů nemoci, což byl druhý nejvýraznější přírůstek o víkendovém dni od 1. března.

Nemoc má u většiny lidí lehčí průběh. V poslední době však v Česku značně vzrostlo množství hospitalizovaných i zemřelých. Počet lidí, kteří s covidem-19 skončili v nemocnici, se podle posledních údajů ministerstva k sobotě zvýšilo od začátku září zhruba pětinásobně na 802.

Na více než pětinásobek stoupl i počet hospitalizovaných, kteří jsou ve vážném stavu. Podle ministerstva jich je 181. Jen za tento týden už přibyly v nemocnicích téměř tři stovky nakažených.

Článek pokračuje pod online reportáží:

Některá lůžka pro akutní pacienty jsou podle ministra zdravotnictví Romana Prymuly obsazena lidmi, kteří akutní péči nepotřebují. „My tady hospitalizujeme spoustu sociálních pacientů, kteří by měli být v úplně jiných zařízeních, ne v zařízeních akutní lůžkové péče. A když to nějakým způsobem kvantifikujeme teď u covidu, tak to je plných 40 procent pacientů,“ řekl v neděli v pořadu Partie televize Prima.

Počet úmrtí lidí nakažených koronavirem od začátku epidemie v Česku již dosáhl 606. Od začátku září narostlo množství zemřelých o více než dvě pětiny. Za sobotu přibylo 14 zemřelých a v neděli dalších sedm. Jen za tento týden zatím zemřelo přes osm desítek nakažených.

Případů covidu-19 přibývá nyní nejvýrazněji v Praze a okolí. Největší nárůst byl za posledních sedm dní podle údajů ministerstva v okrese Praha-západ se zhruba 227 případy v přepočtu na 100 tisíc obyvatel. V Praze přibylo za uplynulý týden přes 219 případů a v okrese Praha-východ 212. Přibližně 219 nakažených za uplynulý týden bylo také v okrese Náchod a v okrese Uherské Hradiště bylo nových případů přes 217.

Vývoj ve světě

Celosvětový počet úmrtí s covidem-19 v noci na pondělí překonal hranici jednoho milionu. Oznámila to agentura AFP s odvoláním na své výpočty. Počet případů nákazy koronavirem podle těchto výpočtů překročil 33 milionů.

Agentura uvedla, že po celém světě bylo oficiálně zaznamenáno 1 000 009 případů úmrtí s covidem-19. Počet případů nákazy dosáhl 33 018 877, z toho 22 640 048 lidí se uzdravilo, napsala AFP.

V samotné Evropě bylo podle AFP zaznamenáno 5 273 943 případů nákazy koronavirem a 229 945 úmrtí.

Nový typ koronaviru se objevil koncem loňského roku v centrální čínské provincii Chu-pej. Odtud se v dalších měsících rozšířil do celého světa, který nyní čelí nejen zdravotní krizi, ale i ekonomickému propadu.