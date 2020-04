Sport bez roušky? Podle pardubických strážníků vymáhání pravidel ztratilo kvůli výjimkám význam

Od úterního rána platí nové vládní nařízení, které zmírňuje striktní pravidla pro nošení roušek při sportu. Běžci či cyklisté si už nemusí na veřejnosti zakrývat obličej, pokud jsou od kolemjdoucích vzdálení minimálně dva metry, případně je odděluje plot.

Jak ale policie vyhodnotí, kdo je běžec a kdo ne?„Hlídka rozezná běžce od někoho, kdo jde třeba do práce,“ reagovala na dotaz iROZHLAS.cz mluvčí Policejního prezidia Kateřina Rendlová.

Podle pražské městské policie uvolnění pravidel pro sportovce nijak nemění postup při rutinních kontrolách a je na konkrétním strážníkovi, aby situaci vyhodnotil. Strážníci v Pardubicích ale tvrdí, že vymáhání vládních nařízení ztrácí kvůli množství výjimek význam. Praha 18:24 7. dubna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Individuální sportování bylo dosud možné pouze mimo sportoviště a se zakrytými ústy a nosem. Ilustrační foto | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Ministerstvo zdravotnictví vydalo nařízení, podle něhož se zákaz volného pohybu v Česku od úterního rána nově nevztahuje na sportování na „venkovních sportovištích, v parcích, v přírodě a na jiných veřejně přístupných místech“.

„Sportující osoby nemusí nosit ochranu úst a nosu, pokud jsou od jiných osob odděleni fyzickou překážkou (např. venkovní kurty oddělené stěnou nebo plotem) nebo dodržují vzdálenost nejméně dva metry,“ píše se na webu ministerstva.

Podle mluvčí Policejního prezidia Kateřiny Rendlové tak sportovci nemusí mít zakrytá ústa ani ve městě, pokud dodržují nařízený rozestup. „Jakmile běžec někde sedí a je ve městě, tak roušku mít musí. Tam není co zpochybňovat - na veřejnosti musí mít obličej zakrytý,“ řekla serveru iROZHLAS.cz.

Dokazovat, jestli mají mít lidé v daný okamžik roušku nasazenou, nebo jde jen o krátké vydýchání, ale podle ní strážci zákona nebudou. „Věříme tomu, že lidé se budou chovat odpovědně. Na obou stranách musí fungovat selský rozum a cit pro věc, jinak se to dělat nedá,“ dodala.

Na selský rozum v případě sportovců odkázal na úterní tiskové konferenci také ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD).

Server iROZHLAS.cz s žádostí o vysvětlení oslovil i ministerstvo zdravotnictví, to ale ani přes urgence neodpovědělo.

‚Je to na vás‘

Mluvčí pražské městské policie Irena Seifertová v písemném vyjádření zdůraznila, že u běžců je nutné se zaměřit na riziko šíření nákazy koronavirem. „V okamžiku, kdy tato možnost je, tak roušku musí mít, a to jak při sportovní aktivitě, tak i při například krátkém odpočinku mezi pokračováním v běhu,“ uvedla.

„Ze stanoveného opatření vyplývá, že v případech, kdy sportovec je od ostatních lidí vzdálen natolik, aby nemohl nakazit případně další osobu, tak nemusí při sportu na venkovním sportovišti užít roušku. V případě, že by se pohyboval mezi dalšími osobami, tak ochranné prostředky užít musí,“ napsala serveru iROZHLAS.cz.

Seifertová podotkla, že uvolnění pravidel pro sportovce nijak nemění postup strážníků při rutinních kontrolách. „V případě porušení (nařízení vlády) by měla být prvním krokem forma upozornění,“ vysvětlila.

Strážníci nemají oprávnění přestupky podle zákona o ochraně zdraví, jehož se nařízení týká, řešit na místě uložením pokuty.

„Proto by přestupek, pokud by nepostačilo upozornění, oznamovali správnímu orgánu. Strážník, stejně jako v případě jiných přestupků, vždy posuzuje celou situaci s přihlédnutím ke všem okolnostem daného přestupkového jednání,“ popsala postup Seifertová.

S tím, že zmírnění opatření nijak neovlivňuje postup strážníků při řešení přestupků, nesouhlasí například Městská policie Pardubice. Na oficiálním twitterovém účtu v úterý napsala, že „nařízení vlády jsou tak plná výjimek, že jejich vymáhání dnešním dnem ztrácí význam“. Obyvatele proto nabádají pouze k „maximální odpovědnosti“. „Je to hlavně na vás,“ stojí v prohlášení.

Podle mluvčího pardubických strážníků Jiřího Sejkory to neznamená, že by městská policie na kontrolu pravidel rezignovala. „Kontrolujeme stále. Na druhou stranu může každý po upozornění strážníkem říct, že zrovna sportoval. Jak mu to dokážete? Pardubická městská policie chce proto jít hlavně cestou prevence, nemá cenu občany drakonicky trestat. Ve většině případů chceme na porušení zejména upozorňovat,“ řekl serveru iROZHLAS.cz.

Tamní strážníci podle mluvčího nicméně rozhodně nepoleví v kontrole dodržování ostatních nařízení, jako je například zákaz otevření restaurací.

Sportování domácností

Nadále ale platí, že sportování je povoleno jen ve dvou, pokud nejde o rodinu.

„Hranice dvou lidí se vztahuje na osoby, které spolu nesdílí domácnost. Jedna domácnost si venku volejbal zahrát může, přátelé ale ne,“ objasnila Rendlová z Policejního prezidia. „Opatření směřuje k tomu, aby se omezil mezilidský kontakt. To nedává smysl u lidí, kteří spolu bydlí v jednom bytě, proto výjimka pro rodiny.“

O uvolnění některých nařízení rozhodla vláda v pondělí, nová pravidla se týkají například právě sportování. Kromě již zmíněných roušek byla zmírněna pravidla pro venkovní sportoviště. Na nich mohou společně sportovat maximálně dvě osoby, s výjimkou členů domácnosti, a znovu musí být dodržován dvoumetrový rozestup.

Sportoviště – například tenisové kurty – pak musí být jeden od druhého odděleny stěnou nebo plotem. V případě oddělení sportoviště bariérou nebo zachování odstupu nemusí sportovci nosit ochranu úst a nosu. V případě sportovišť ale zůstávají uzavřeny jejich šatny nebo sprchy.

Individuální sportování bylo dosud možné pouze mimo sportoviště a se zakrytými ústy a nosem. O zákazu vstupu veřejnosti na vnitřní a venkovní sportoviště vláda rozhodla v polovině března.