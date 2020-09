Nakažlivost koronaviru je větší než nakažlivost chřipky. Odlišit je bude problém, říká lékař Balík

Koronavirus postupem času změnil své chování, popsal v pondělním speciálu Českého rozhlasu vakcinolog Jiří Beran. Stále je ale podle něj potřeba mít před ním respekt. Nakažlivost koronaviru je pak větší než nakažlivost chřipky, varuje lékař Martin Balík. A odlišit je bude podle něj veliký problém. Hosty speciálu byla čtveřice odborníků. Speciál ke koronaviru Praha 13:22 1. září 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Muž v roušce | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Šíření koronaviru může ovlivňovat počasí. V létě jsou lidé více na vzduchu, větrají a mají více vitaminu D. Proč ale v zemích, kde je teplo, statistiky nenasvědčují mírnější šíření koronaviru?

„V těchto zemích se velká část obyvatel kumuluje v klimatizovaných prostorách, které jsou často uzavřené. Pokud jste byli v Kalifornii nebo na Floridě, tak víte, že prostory jsou často vychlazené na 18 stupňů, kde probíhá nucená cirkulace vzduchu. A vytváří to relativně ideální podmínky pro udržení viru v cirkulaci. Není tam přístup slunečního světla, je tam relativně zajištěna vlhkost,“ vysvětlil Marián Hajdúch, člen Centrálního týmu Covid-19, který je poradním orgánem vlády.

Virus ale podle vakcinologa Jiřího Berana své chování změnil. „Zkracuje se nám inkubační doba, tedy doba od vniknutí původce do doby, než se projeví první příznaky. Uznávali jsme, že je to kolem 14 dnů, nyní se pohybuje mezi 3 až 5 dny. V tomto smyslu se virus ve svém chování změnil,“ popsal.

Ředitel Centra očkovací a cestovní medicíny v Hradci Králové

Člen centrálního řídícího týmu Covid-19; ředitel Ústavu molekulární a translační medicíny Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

Vedoucí lékař z Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny pražské Všeobecné fakultní nemocnice

Ředitel Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd České republiky a kandidát v letošních senátních volbách za hnutí Alternativa pro nezávislé kandidáty 2020

České zdravotnictví má podle Berana za sebou obrovský úspěch. „Zatímco během onemocnění prvních 10 tisíc osob nám jich zemřelo 330, pak při onemocnění dalších 10 tisíc jich zemřelo jenom 67. To je obrovský úspěch zdravotnictví,“ upřesnil.

Zdeněk Hostomský, ředitel Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd, pak kritizoval média za to, že kladou důraz na počet nakažených. Zavádějí tak paniku do situace, kde to není zapotřebí.

„Relevantní číslo je počet hospitalizovaných, tedy lidí, kteří mají prokazatelné problémy a musí vyhledat lékařskou péči. Pak podkategorie lidí, kteří jsou na jednotkách intenzivní péče, to je relevantní kategorie. A počet zemřelých také. Ten je u nás nula, jedna nebo dvě. To nikoho nevzrušuje,“ podotkl.

Závažných pacientů je podle lékaře Balíka oproti jarním měsícům méně. „To nejlepší na koronavirus je pacientův imunitní systém. Ten musíme pokud možno podpořit a usměrňovat,“ konstatoval.

Vakcína pro zdravé

Klíčovou zbraní proti koronaviru by mohla být nová vakcína. Globálně se jich nyní vyvíjí kolem 150. Musí projít třemi fázemi klinického testování. Kde jsou nejdále? „Asi nejdál je oxfordská vakcína, kterou by měla vyrábět společnost AstraZeneca,“ říká Beran. Zásadní data k této vakcíně, která se má aplikovat ve dvou dávkách, očekává na přelomu roku.

Nejrychleji vyvinutá a zavedená očkovací látka byla v šedesátých letech proti příušnicím. Trvalo to čtyři roky. Hostomský proto varoval před uspěchaným vývojem vakcíny proti koronaviru. „Věci, které by se měly dělat jedna po druhé, se dělají paralelně,“ upozornil.

„Vakcíny jsou pro zdravé lidi, u kterých chcete předejít jejich nakažení, léky jsou pro lidi, kteří jsou již nakaženi. A je určitým rizikem, abyste zdravým lidem dávali vakcínu, která není vyzkoušená ve smyslu, že bude mít nežádoucí účinky, které se neprojeví hned, ale později.“ Soustředil by se proto raději na léky.

Koronavirus vs. chřipka

Beran upozornil, že onemocnění covid-19, které koronavirus způsobuje, by se nemělo brát na lehkou váhu: „Není dobré to onemocnění zlehčovat, je potřeba mít před tím virem respekt. Určitě je potřeba mít respekt před onemocněním, na které nám tady pořád umírají lidé.“

Přesto ale považuje za prospěšnější navrátit se při dodržování základních opatření k běžnému životu – například sportování. „Tím pro své zdraví a imunitní systém uděláme daleko víc, než když se budeme bát v koutě, zavření s rouškou.“

Lékaři budou mít podle Balíka problém rozlišit mezi koronavirem a chřipkou. „Budou s tím mít veliký problém,“ upozornil. „Nakažlivost koronaviru je větší než nakažlivost chřipky,“ doplnil.

Balík tak vyzývá k respektu nejen před koronavirem, ale i před chřipkou.

„Mějme respekt ke všem těmto virózám a naučme se s nimi zacházet jako se součástí našeho života,“ uzavřel.

Jací pacienti jsou nejvíce rizikoví? A proč koronavirus postihuje méně ženy než muže? Poslechněte si celý speciál Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus.