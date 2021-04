Kde se nakazili dva lidé z Děčínska brazilskou mutací covidu, není jasné, říká krajská hygienička

Na Děčínsku se kvůli šíření koronaviru školy a školky od pondělí neotevřou. Rozhodla o tom krajská hygienická stanice. Důvodem je i výskyt brazilské mutace koronaviru. Kde se dva lidé nakazili, stále není jasné, připouští Lenka Šimůnková, ředitelka Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje. Epidemická situace se ale na Děčínsku podle ní zlepšuje. Děčín 10:15 11. dubna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Lenka Šimůnková, ředitelka Krajské hygienické stanice Ústí nad Labem | Foto: Ondřej Bičiště/MAFRA | Zdroj: Profimedia

Jak se vyvíjí epidemická situace na Děčínsku, kolik je teď průměrně denně nových případů?

Během posledních dní naštěstí počet nových onemocnění klesl. Nyní se pohybuje kolem 80 nových případů denně.

Kolik případů brazilské mutace jste zachytili, jsou to pořád jen ty dva, nebo jich je víc?

Jsou to zatím pořád ty dva. Provedli jsme následné opakované trasování a vyšetřování v nejbližším okolí - v rodinách, v příbuzenstvu a tak dále. Zatím jsme žádné nové varianty viru nenašli.

A zjistili jste, kde se ti dva lidé s touto mutací nakazili?

Ne, to zatím bohužel nevíme.

Budete mít po tom týdnu vytrasované všechny kontakty těch nakažených brazilskou mutací?

Zdá se, že máme vytrasované všechny kontakty. Vzhledem k tomu, že se mohl v lokalitě vyskytnout nějaký bezpříznakový nosič, budeme pokračovat v pracovním týdnu na různých pracovištích a různých organizacích.

Jak je vlastně brazilská mutace nebezpečná, v čem se liší třeba od té britské?

To by vám řekli spíš virologové. Každopádně zprávy, které chodí z Brazílie, nejsou příliš pozitivní.

Dá se říci, že brazilská mutace je nakažlivější než ta britská?

Každá nová mutace je pro nás více nakažlivá, protože proti ní nejsme odolní, nemáme proti ní paměťovou imunitu nebo protilátky.

Bude týden stačit?

Bude další týden zavřených škol na zlepšení situace stačit?

Ten týden umožňuje pandemický zákon, to je ten hlavní důvod, proč je to týden. Doufejme, že bude.

Plánujete v Ústeckém kraji - nebo konkrétně na Děčínsku - kvůli tomu další opatření?

Vzhledem k tomu, že se situace vyvíjí poměrně dobře. Počty nových onemocnění nestoupají, ale spíše klesají, tak neplánujeme.

Proč jste se rozhodli nechat zavřené jen školy, ale některé obchody - s dětským oblečením, papírnictví - se stejně jako jinde v Česku v pondělí otevřou?

Zavřeli jsme provozy nebo organizaci, kde by musely děti nosit celodenně roušky. Není to úplně technicky možné. Zatímco když jdete na krátký nákup do obchodu, tak ten, kdo je zodpovědný, tak ví, že si musí vzít respirátor, aby se chránil. A rozhodně to je možné.

Spokojíte se tedy s tím týdnem a příští týden se už budou školy a školky na Děčínsku otevírat?

To vám teď nemohu říci. Uvidíme v průběhu týdne, jak se bude situace vyvíjet.

Ještě jedna věc. Otevřou se třeba zoologické a botanické zahrady ve venkovních prostorech. Naplnit budou smět maximálně 20 procent kapacity. Současně ale bude platit omezení setkávání na maximálně dva lidi venku a dva lidi uvnitř. Zítra to ještě musí schválit vláda. Není v tom ale rozpor?

Myslím, že každý, kdo má trochu selského rozumu, chápe to tak, že když si vyjdu s rodinou na procházku do zoologické zahrady, budu mít u sebe roušku nebo respirátor. Kdybychom se sešli s větší skupinou, můžu ho použít.