104 očkovaných dětí v Česku. Mají nemoc motýlích křídel, plicní fibrózu a patří k nim i mladí zdravotníci

Sedm dětí s cystickou plicní fibrózou, dvě s takzvanou nemocí motýlích křídel, chlapec se sníženou imunitou. To jsou jen někteří šestnáctiletí a sedmnáctiletí, kteří se přednostně dostali k očkování proti koronaviru. V Česku jich je 104. A kromě zdravotníků se mezi ně počítají právě mladiství se vzácnými chorobami. „Hrozí jim vážný průběh onemocnění,” varuje brněnská infektoložka Miriam Malá. Teď už se ale k vakcíně přednostně nedostanou. Původní zpráva Praha 5:00 18. února 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Očkování proti covidu-19 | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Nehledě na pandemii musí chodit pravidelně do nemocnice a dodržovat přísná pravidla hygieny. I před koronavirem pro ně každá návštěva doktora znamenala nasazenou roušku a neustálé umývání nebo dezinfikování rukou. Pokud by se pacienti s cystickou fibrózou nakazili koronavirem, jsou v ohrožení života.

Vakcíny od AstraZenecy leží u ledu. Část lidí z nich má strach. ‚Chrání hlavně před smrtí,‘ říká Blatný Číst článek

„Na naší klinice naštěstí byl doposud hospitalizován pro covid-19 pouze jeden dětský pacient s cystickou fibrózou, přikládáme to do velké míry i přísnému hygienickému režimu,” popsala současnou situaci pro iROZHLAS.cz lékařka z infekční kliniky Fakultní nemocnice Brno Miriam Malá.

A proto jim nemocnice v lednu nabídla možnost se proti covidu-19 očkovat. Podobně oslovili i pacienty s takzvanou nemocí motýlích křídel, a to i přesto, že jsou v první verzi očkovací strategie vzácné choroby uvedeny až ve druhé prioritní skupině. Ovšem třeba Evropská referenční síť nicméně takovým pacientům očkování „důrazně doporučuje.”

Celkem čtyřicet fibrotiků se rozhodlo nabídky z brněnské kliniky využít. Sedmi z nich bylo méně než osmnáct a museli s nimi tak dorazit rodiče. Někteří se už dočkali i druhé dávky a „žádná závěžná alergická reakce” se u nich podle Malé neprojevila.

Pomoct jednomu sedmnáctiletému chlapci se rozhodla také pražská Nemocnice Na Bulovce. „Pro své onemocnění je na imunosupresi (lécích, které omezují nebo zabraňují činnosti imunitního systému – pozn. red.),” vysvětlila mluvčí Simona Krautová. Takové léky se podávají například při autoimunitních onemocnění nebo transplantaci orgánů. Kromě něj vakcínu dostali také dva mladí zdravotníci.

Očkování dětí pod 16 let?

Oslovit ale nemocnice mohly jen děti nad šestnáct let. U mladších to podle lékařů a také Státního ústavu pro kontrolu léčiv nejde. „Očkovat děti pod 16 let je těžká kontraindikace, to bychom nikdy neudělali, protože je to v rozporu se souhrnem údajů u přípravku,” vysvětlila Malá.

Že nikdo mladší šestnácti let vakcínu nedostal, potvrdila také mluvčí ministerstva zdravotnictví Barbora Peterová.

Dál už jim ale kliniky pomáhat nemohou, vakcíny došly a vážně nemocné děti si podle Malé musí s ostatními počkat na rezervační systém.

Vakcína pro studenty

Pro podobný krok se v lednu rozhodli i v Českém Krulově, kde vakcínu podali sedmnácti dětem. Zařízení tak prozatím naočkovalo nejvíce lidí pod sedmnáct let v Česku. V tomto případě ale šlo o sanitáře a sestry z místní střední zdravotnické školy.

„Bylo to na bázi dobrovolnosti a praxe. Potřebovali jsme je a aby je rodiče pustili, tak jsme je naočkovali,” řekl serveru iROZHLAS.cz ředitel Vojtěch Remeň. I u nich ale vakcínu dostali jen ti narození v letech 2003 a 2004.

Nejvíce mladých zatím naočkoval právě Jihočeský kraj, po něm Jihomoravský a Středočeský. Dohromady jich je k úterý 104, druhou dávku zatím dostalo sedmdesát z nich. Jde tak jen o zlomek očkovaných v Česku, kde alespoň jednu dávku dostalo do úterý 301 925 lidí.