Podpořme trh s byty, říká Schillerová. Kromě odložení splátek chce i zrušit daň z nabytí nemovitosti

Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) navrhne ve středu vládě plošně zastavit splácení hypoték, spotřebitelských úvěrů i úvěrů podnikatelů na půl roku. Podle ní by měl být u těchto úvěrů i snížený úrok. Kromě toho chce Schillerová zrušit čtyřprocentní daň z nabytí nemovitosti. To by mělo rozhýbat realitní trh. Praha 18:22 29. března 2020

Jak by vaše návrhy fungovaly v praxi? Je to tak, že by lidé půl roku neplatili splátky a o tu dobu by se jim potom splácení prodloužilo?

Ano, je to tak. Je to takzvané moratorium. Chci předložit speciální zákon, a pokud ho vláda schválí, chci, aby byl schválen v poslanecké sněmovně a následně v senátu v takzvané legislativní nouzi, to znamená co nejdříve. Znamenalo by to, že všichni, kdo mají hypotéku, spotřebitelský úvěr i podnikatelský úvěr, by šest měsíců nespláceli. To znamená, že ta doba by se jim o šest měsíců prodloužila, ale chci, aby za těch šest měsíců měli nějaký menší úrok, aby na tom měli nějakou výhodu.

Ale asi by to nebylo automatické a lidé by museli o prominutí splátek banky žádat?

Chci, aby to bylo automatické na základě tohoto zákona. Naopak, ten, kdo by nechtěl tohoto moratoria využít, protože k tomu nemá důvod, aby využil takzvaného opt inu. To znamená, že by sdělil bance nějakým jednoduchým formulářem bance, že pokračuje dál za stávajících podmínek.

Odkdy by podle vás mělo to odložení splácení úvěrů platit?

Doufám, že co nejdříve. Předložím to ve středu na vládě. Až ve středu proto, že ještě v úterý zasedá takzvaná evropská bankovní autorita, kde za nás budou zástupci České národní banky, a tam budou dělat doporučení pro země, které chtějí moratorií využít. Takže ještě počkáme na ta doporučení a vyslechneme si je. Proto až ve středu. Poslanecká sněmovna má zasedat 7.dubna, senát myslím 8. dubna a pak musíme ještě počkat na podpis pana prezidenta. Minulý týden to podepsal obratem, takže myslím, že bychom se toho mohli dočkat klidně někdy od poloviny dubna.

Chcete taky navrhnout zrušení čtyřprocentní daně z nabytí nemovitosti. To by bylo také „jen“ na půl roku?

Ne. Tohle už bych chtěla navrhnout na vždycky. Legislativní techniku jsme ještě neřešili. Myslím, že by nebyla nutná legislativní nouze, mohlo by být nějaké zrychlené řízení. Chtěla bych to také zítra projednat s kolegy, získat mandát, zda můžu tuto úpravu připravit. Mám ji samozřejmě už nadraftovanou, potom bych ji předložila někdy ve středu.

Mám takovou představu, že bychom si měli říct datum, od kterého se to ruší, abychom nečekali na legislativní proces a po tu dobu nám nezamrzly převody a prodeje. Zamýšlela jsem se i nad tím, jak se postavit k tomu, že tu máme řadu lidí, kteří tu daň platili. Ti mají zase možnost použít odečet úroku z hypoték od základu daně. A to bychom do budoucna zrušili také.

Má to několik výhod. Za prvé, když si například vezmete úvěr čtyři miliony a nakupujete nemovitost za pět milionů, tak hned první částka, kterou musíte zaplatit, je 200 tisíc finančnímu úřadu a máte na to tři měsíce. Když si odečítáte úroky dvacet třicet let, tak než se dostanete na tu částku, tak je to někde na konci, protože vám každý rok vrací finanční správa v tomto případě třeba něco přes 13 tisíc. Takže na to čekáte dlouho, ale ty peníze potřebujete okamžitě. Nehledě na to, že když si na nemovitost půjčíte od rodičů a ne od banky, tak ani žádný odečet počítat nemůžete.

Takže mně to připadá spravedlivé, aby odpadla by tato daň. Stejně když si obchodní společnosti chtějí kupovat nemovitosti, tak to dělají obchodními podíly a tuto daň obejdou bez problému. Podpořme trh s byty, protože si myslím, že byty teď půjdou na nějakou dobu dolů, vidíme to tady v Praze. Podpořme to, ať si je mohou koupit zejména mladí lidé, ať mají peníze do začátku, ale ve rámci nějaké spravedlnosti a vybalancování navrhnu, aby se pro nové transakce zrušila možnost odečtu úroku z hypoték, a doběhly by jen ty úroky na staré transakce, kde lidé tuto daň platili. To je takový balíček podpory bydlení a musím o něm jednat s kolegy ve vládě.