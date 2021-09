Kubek: Epidemie se začíná opět rozjíždět. O tom, jak omezí náš život, rozhodne počet nenaočkovaných

Epidemie koronaviru se začíná rozjíždět, počty nově nakažených porostou. A o tom, jak omezí náš život, rozhodne množství nenaočkovaných. Tak možný vývoj v rozhovoru pro Radiožurnál nastínil prezident České lékařské komory Milan Kubek. Komentoval také to, že pacienti si na přístup lékařů v souvislosti s pandemií stěžují jen minimálně. Rozhovor Praha 12:35 7. září 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Prezident České lékařské komory Milan Kubek | Foto: Michal Růžička / MAFRA / Profimedia | Zdroj: Profimedia

Vyhodnotila komora některé ze stížností v souvislosti s koronavirem jako oprávněné?

Dovolím si odpovědět, že určitě ano. Disciplinární orgány komory jsou nezávislé na prezidentovi komory. A já nemám právo jakkoli zasahovat do živých případů. Je to stejné jako ministr spravedlnosti nemůže zasahovat do práce soudů. Konkrétní případy tedy nevím.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celý rozhovor s prezidentem České lékařské komory Milanem Kubkem

Zkusme to tedy vzít obecně. Jak komora stížnosti posuzuje? Jaký je postup?

Pacienti nebo jejich příbuzní, pokud mají pocit, že byli kráceni na svých právech a že zdravotníci, zejména lékaři, nedodržovali řádně pravidla poskytování zdravotní péče, tak si mohou stěžovat na centrální lékařskou komoru nebo na jednotlivá okresní sdružení.

Vždy je výhodou, když je stížnost co nejkonkrétnější. Příslušná okresní revizní komise stížnost zaeviduje a rozhodne o tom, zda se bude šetřit nebo zda bude z nějakých většinou formálních důvodů odmítnuta. Nejčastějším formálním důvodem je, že si stěžovatel ve skutečnosti nestěžuje na lékaře, ale je z nějakých důvodů nespokojen.

Stížnosti v pandemii Zdravotníky v posledním roce a půl zaměstnává hlavně onemocnění covid-19. A pacienti si na přístup lékařů v souvislosti s pandemií stěžují jen minimálně. Vyplývá to z údajů od České lékařské komory. Za celou dobu epidemie dostala 38 stížností, které s koronavirem souvisejí. Za rok jich přitom řeší průměrně okolo 1400. Lidé si stěžovali například na to, že se v ordinacích nedodržovala hygienická opatření nebo že byly přeplněné čekárny.

Na co si pacienti u lékařské komory stěžují nejčastěji?

Většina stížností má podstatu v chybách v komunikaci. Chyby vždy bývají na obou stranách. Lékaři jsou ale profesionálové a měli by takříkajíc něco vydržet, něco ustát. Stížností na odbornost poskytované zdravotní péče je menšina.

Teď ještě k očkování lékařek a lékařů. Kolik se jich už nechalo proti covidu-19 naočkovat?

Zatímco celková populace v České republice je proočkovaná z 54 procent, tak u lékařů to dosahuje 86 procent, u zdravotních sester 77 procent a u ostatního zdravotnického personálu 75 procent. Samozřejmě bychom byli rádi, kdyby naočkovaných bylo víc, ale značná část zdravotníků covid-19 prodělala, takže jsou ještě v ochranné lhůtě. Rozhodně to neznamená, že by 14 nebo 15 procent lékařů očkování odmítalo. Odpůrců očkování je nepatrná menšina, byť – přiznám se – hlasitá.

Kolik z očkovaných má zájem o 3. dávku?

Bude to většina. Ale zatím, protože je to nová věc, tak nemáme žádné šetření. Ale lékaři se o třetí dávku zajímají. Jsem rád, že přeočkování by mělo být – alespoň, jak jsem předdohodl s panem ministrem - velmi jednoduché. Všichni očkovaní by osm měsíců poté, co obdrželi druhou dávku toho prvního očkování, měli dostat informaci buď cestou SMS, případně e-mailem s výzvou, že se mohou dostavit k očkování a měli by mít velmi volný režim, kam na očkování půjdou.

V pondělí přibylo téměř 400 případů covidu, nejvíce od začátku června Číst článek

Předpokládám, že většinou to bude v nemocnicích, ale budou zachována i menší, nízkoprahová očkovací centra. To znamená centra, do kterých můžete přijít takzvaně z ulice bez jakéhokoli objednání. Je důležité, aby cesta k vakcíně byla pro všechny lidi co nejjednodušší.

Větší problém je u zaměstnanců v sociálních službách, kde je míra proočkovanosti nižší. Souvisí to asi také s průměrně nižším vzděláním pracovníků. Také o nich není takový přehled, protože zatímco existuje registr zdravotníků a lékařů, který vede lékařská komora, tak u pracovníků v sociálních službách to není.

A největší riziko pro to, jak bude vypadat ta podzimní vlna epidemie, vidím v tom půl milionu osob starších 60 let, které se z nejrůznějších důvodů zatím nenechaly vůbec očkovat. Je jasné, že epidemie se nám opět začíná rozjíždět. Počty nově diagnostikovaných případů porostou.

Není žádný důvod, abychom na tom byli jinak než v sousedním Německu. Máme pouze 14 dní nebo tři týdny určité zpoždění. Ale o tom, jak závažná bude epidemie pro zdravotnictví a jak omezí náš život, o tom rozhodne množství nenaočkovaných. Takže bych chtěl požádat všechny, kdo váhají, tak neváhejte a běžte se očkovat, protože pokud by nám zase začali pacienti umírat, tak by umírali především ti neočkovaní.