Ministerstvo už dva měsíce nezveřejňuje podrobnosti o pandemii. ‚Nedorozumění,‘ brání se resort

Transparentnost a sdílení informací. S takovými hesly současný ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) před dvěma měsíci převzal štafetu boje proti koronaviru. Nyní se ale zdá, že jeho původní záměr pokulhává. Resort totiž přestal zveřejňovat detailní údaje a materiály o bující nákaze, zjistil iROZHLAS.cz. Ministerstvo se brání tím, že jde o starost vládních statistiků. Jejich šéf Ladislav Dušek ale ukazuje prstem zpět na resortní úředníky. Původní zpráva Praha 6:00 6. ledna 2021

„Rád bych veškerou tu argumentaci postavil na nějakých transparentních údajích, které budeme sdílet,“ prohlásil ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) při nástupu do funkce. Na resortním webu se proto tehdy vyskladnily veškeré podkladové materiály, na jejichž základě vládní kabinet v koronavirové krizi rozhodoval.

Zveřejněné dokumenty prostřednictvím nejrůznějších excelových souborů, reportů, denních brífinků či prezentací detailně mapují šíření nemoci covid-19 napříč celým Českem. Je z nich možné například vyčíst aktuální ohniska či budoucí vývoj pandemie. Zájemcům tak nabízí komplexní obrázek, na jehož základě stát pracuje. Ovšem pouze do konce loňského října. Tam slibovaná sdílnost vládních úřadů končí.

Server iROZHLAS.cz se na to proto zeptal vládního šéfstatistika Ladislava Duška, jehož úřad údaje koronavirové krize shromažďuje. Ten ale odpověděl, že to není jeho starost. „Tento web my nekontrolujeme,“ napsal v SMS zprávě. Web ministerstva zdravotnictví má být přitom těžištěm informací o nemoci covid-19.

Dvouměsíční výpadek ze zveřejňování podrobných informací o pandemii vysvětluje tím, že se jednoduše nestíhá kvůli chystanému očkování. „Je teď hodně starostí s vakcinací a s přípravou na ni,“ pokračoval. Slíbil nicméně, že zkusí vše napravit. „Požádám kolegy z ministerstva zdravotnictví, aby brífinky aktualizovali. Věřím, že to do konce týdne stihnou,“ doplnil.

Ministerstvo: nedorozumění

Jenže ministerstvo zdravotnictví od toho dává ruce pryč. Podle mluvčí Barbory Peterové je publikace nejnovějších údajů právě úkol Duškova Ústavu zdravotnických informací a statistiky.

„Co se týče dat, zřejmě došlo k nedorozumění, neboť úložiště, kam odkazy směřují, spravuje skutečně Ústav zdravotnických informací a statistiky,“ řekla pro iROZHLAS.cz Peterová s tím, že s kolegy promluví.

Blatný loni v říjnu sdílení koronavirových dat sliboval kvůli poptávce veřejnosti i naléhání politické opozice, která chtěla vidět odborné podklady pro rozhodování. „Opravdu chci, aby se k nim mohli vyjádřit všichni napříč celým politickým spektrem,“ uvedl tehdy Blatný.

Nedostatek poskytnutých materiálů tehdy kritizovala také pirátská poslankyně a místopředsedkyně strany Olga Richterová. I přes Blatného příslib se podle ní od té doby situace příliš nezlepšila. „Posílají každý den přehledy s pozitivně testovanými. A teď pan Dušek začal posílat jednou týdně epidemiologické trendy,“ přiblížila. To ovšem podle ní nestačí.

Richterová ministerstvo proto žádala také o zápisy z resortních pracovních skupin ke koronaviru či Národní ekonomické rady vlády. Zatím bez úspěchu. „To je velký průšvih. Opozice by měla mít možnost chystaná opatření připomínkovat,“ pokračovala poslankyně, podle níž se tak opoziční politici dozvídají veškeré informace z tiskových konferencí resortu. „Což je nepřijatelné,“ uvedla.

Detailní informace přitom donedávna opozice neměla ani k plánované vakcinaci české populace, která by se měla masivně rozběhnout v následujících týdnech. „Měl by to být dokument daný k odbornému připomínkování, aby se to vyladilo,“ doplnila k tomu Richterová.

Blatný opozici zaslal strategické materiály až během úterka. Stejně tak hejtmanům, kteří budou koordinovat vakcinaci v krajích. Na případné připomínky teď budou mít několik dní. Aktuálně probíhá přípravná fáze, během níž se očkují vybraní zdravotníci a senioři v sociálních zařízeních.

Server iROZHLAS.cz už dříve zmapoval, na základě jakých dat vládní kabinet rozhodoval během letních měsíců o nástupu druhé vlny koronaviru. S pomocí zákona o svobodném přístupu k informacím totiž získal na 600 souborů a podkladů, kterými se vláda řídila. Dokazují, že s masivním šířením nákazy se v rozpáleném srpnu nepočítalo a spoléhalo se na zpožděná data.