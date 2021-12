Konvalinka: Omikron vytlačí deltu. Otázkou je, kolik lidí stačíme naočkovat do půlky ledna

„To, že omikron vytlačí deltu, považuji za jisté. Už se to stalo v Jihoafrické republice, právě se to děje i ve Velké Británii, kde je predikce, že se to stane už tento pátek. U nás se to stane někdy v půlce ledna,“ říká ve speciálním 100. dílu biochemik Jan Konvalinka.

Omikron v Česku? Počítáme s tím, že růst případů začne v průběhu ledna, varuje primářka Roháčová Číst článek

Přední infektolog, který se problematikou covidu-19 věnuje dlouhodobě a pracuje jako vedoucí AIDS centra ve FN Bulovka, Ladislav Machala dodává, že o nové variantě covidu toho stále mnoho nevíme.

„Obávám se, že nám do toho omikron hodil vidle a že nám zase pacientů přibyde. Doufejme, že bude méně virulentní – je to lákavá představa, že by evoluce tohoto viru měla jít směrem, kdy se část lidí promoří, část bude alespoň částečně odolná díky očkování a virus bude mutovat směrem do menší virulence,“ uvažuje Machala, který je zároveň i profesorem na 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy.

„Tak doufejme, že se takto vyvine. Ale ta nakažlivost, tedy dva až třikrát větší než delta, to už přesahuje všechny mé představy, jak může být respiračně vzduchem přenosná infekce nakažlivá. Takže se obávám, že se rozletí,“ dodává lékař.

Biochemik Konvalinka připomíná, že omikron dokáže nakazit i ty, co už prodělali nákazu variantou delta.

„Dokáže nakazit i lidi, kteří mají za sebou dvě dávky vakcíny proti původnímu viru. Otázka tak je, jak těžký bude u takových lidí průběh nemoci. A kolik lidí stačíme naočkovat do zhruba 10. ledna, abychom zabránili tomu nejhoršímu, co se může stát.“

Británie je model

„To, co se teď děje ve Velké Británii, ale také nevypadá tak, že by jim dramaticky rostla hospitalizace, i když roste, a že by dramaticky rostla úmrtnost. Je to ještě hodně brzy, ale máme díky Británii výhodu, že máme model, kde se na to můžeme dívat. A pokud se do Silvestra v Británii nestane nic dramatického, tak bych řekl, že si můžeme trošku ulevit a šampaňské na Silvestra přece jen otevřít,“ nabádá biochemik.

Britové se na to zatím tak optimisticky jako Konvalinka nedívají a rozjíždějí velkou kampaň za milion očkovaných denně, protože se zdá, že třetí dávka i původní očkovací látkou funguje i proti variantě omikron.

Infektolog Machala ale stejně optimistický není: „Jen se obávám, že když se za čtrnáct dní nebo tři týdny ukáže, že to není tak růžové, tak ten čas zase promeškáme. Jako jsme ho promeškali během pandemie už několikrát.“

Zubaři a očkování

Machala také poukazuje na lékařskou iniciativu Naočkujme milion lidí za týden, podpořenou premiérem v demisi Andrejem Babišem (ANO) i designovaným premiérem Petrem Fialou (ODS). „To je sice trošku ideální stav, ale mělo by se tlačit na třetí očkování.“

Přesný jako PCR, rychlý jako antigenní test. Unikátní český biočip dokáže covid odhalit během minut Číst článek

Konvalinka doplňuje, že to ale není málo. „Zaznamenal jsem absurdní diskuse na téma, jestli zubaři mohou očkovat – mě až vyděsilo, že vůbec toto je otázka.“

„Představte si zubaře, který vám dělá složité operace ve vaší hlavě, já jsem od nich dostal spousty injekcí, které mi přišly nebezpečnější než jednoduché očkování proti této chorobě. A přesto se teď řeší legislativně, jestli zubaři mohou očkovat, jestli se v lékárnách může očkovat. V Británii toto vůbec neřeší. Tam očkují ,na veliko‘ – kdo může, třeba i někde na zimních stadionech. Ano, někde poblíž by měl být lékař, kdyby došlo k anafylaktickému šoku.“

„Jsem pouhý biochemik, ale myslím, že očkování je tak veliká akce, která může potenciálně zachránit tolik lidských životů, že bych očkoval co nejrychleji a nejjednodušeji,“ nabádá Konvalinka. A infektolog Machala doplňuje, že i „zubař by měl být samozřejmě schopen řešit anafylaktickou reakci.“

Konvalinka přiznává, že už je v kontaktu s členy nové vlády. Proč stále česká medicína neumí reagovat tak rychle jako jinde na Západě? „V posledních dnech mám pocit, že tomu začínají rozumět,“ odpovídá.

Koronavirus není pod tak silným evolučním tlakem, aby nezabíjel svého hostitele, vysvětluje virolog Číst článek

„Teď už si uvědomili, že se blíží problém a že ho musí řešit. Ale bohužel, je to vždy stejné – teď za dobu krize budeme mít už šestého ministra zdravotnictví, což je zase světový rekord. Vždy to trvá, když se ti lidé nejprve několik týdnů seznamují s problémem a většina z nich to ze začátku chce řešit jako ryze medicínský problém. Až po několika týdnech si uvědomují, že to je problém sociální, ekonomický, psychologický a organizační a že medicína je jen část toho problému.“

„A já bych řek, že to není medicínský problém, ale legislativní,“ doplňuje Machala. „Měli bychom mít dobře zkonstruovaný pandemický zákon, který by umožňoval napsat kvalitní vyhlášku, co by pak dovolila podobu nějaké mimořádné situace – aby se očkovalo u zubařů, gynekologů a tak dále. Až bude po pandemii, tak to nebude třeba,“ uzavírá Ladislav Machala.

Celý 100. díl pořadu Barbory Tachecí si už ale poslechněte v audiozáznamu nebo prohlédněte ve videozáznamu.