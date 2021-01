Ředitel gymnázia: Plagova anketa mezi studenty o změně maturity? Zbytečné, každý ví, jak dopadne

Podoba letošních maturit by se kvůli koronaviru mohla změnit, rozhodovat o ní bude v týdnu od 25. ledna ministr školství Robert Plaga (za ANO). Ten sbíral podněty v anketě na instagramu. „Začít diskutovat o ústupových možnostech se mělo s odborníky,“ kritizuje anketu místopředseda Asociace ředitelů gymnázií Alfréd Dytrt. Hlasování na sociální síti ukázalo, že si studenti nejvíc přejí zrušení ústní části maturit. Speciál Praha 22:05 13. ledna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „Nemůžeme srovnávat znalosti matematiky třeba na učňovských oborech, kde jsou potřeba jiné dovednosti, se studenty gymnázií,“ říká Tomáš Zima | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Podle Dytrta, který je také ředitelem gymnázia v Ústí nad Labem, teď máme na stole anketu, o které všichni dopředu věděli, jak dopadne.

„Všichni i ministr musel vědět, jak dopadne, ještě než ji odeslal. Protože každý žák nebo maturant by odpovídal v drtivé většině podobně. Nedivím se tomu. Myslím si, že to je běžná reakce před maturitní zkouškou, ale po ní už to i ti studenti a žáci vidí jinak,“ říká ve Speciálu Plusu.

Místopředseda Asociace ředitelů gymnázií také tvrdí, že by na gymnáziích v maturitách nedělala úpravy žádné. Studenti totiž mají dost času na přípravu, a to už od začátku netradičního školního roku.

„Podle reakcí mých žáků a kolegů je u maturantů distanční výuka nejefektivnější. Oni sami jsou motivováni, vědí, že se na maturitu připravují. A učitelé se jim věnují, často nad rámec běžných rozvrhů,“ vypočítává Dytrt.

Navíc měnit zažité postupy ve chvíli, kdy je maturita už za dveřmi, je pozdě – už na začátku dubna totiž začínají písemné části maturit. „Z maturantů bych neměl obavy. Navíc když jsou se jim učitelé schopni věnovat individuálně,“ dodává.

Od loňského roku v Česku platí novela školského zákona, podle které povinné slohy a ústní zkoušky z jazyků organizují školy, zatímco stát bude mít na starosti pouze testy.

„Není dobře, že se taková zásadní změna udělala v době, kdy s námi soupeří a vyhrává covid. S tím se školy, a to nejen gymnázia potýkají a potýkat budou. Prostě je to jiné, ale vypořádat se s tím musíme. Ale pro maturanty je to vstřícnější,“ domnívá se.

