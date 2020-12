Předseda Senátu Vystrčil: Vláda prohospodařila důvěru veřejnosti z jara, opatření byla chaos

„Sedíme tady, Senát i sněmovna se scházejí, základní infrastruktura funguje. Jsou také věci, které se nepovedly, ale je férové říci, že rok 2020 nebyl jednoduchý, protože na pandemii nikdo nemohl být dopředu připraven,“ shrnuje v Pro a proti předseda Senátu a místopředseda ODS Miloš Vystrčil. S tím souhlasí i šéf sněmovny Radek Vondráček (ANO): „Společnost je unavená, ale doufám, že příští rok bude mnohem lepší.“ Pro a proti Praha 16:27 17. prosince 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Miloš Vystrčil | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Místopředseda hnutí ANO Vondráček soudí, že rok 2020 byl ve znamení covidu: „Vláda zvládala první vlnu mezi nejlepšími v Evropě, druhá vlna je průměrná.“

Vystrčil volí ostřejší slova. „Vláda pro mě nepochopitelně prohospodařila důvěru veřejnosti, které se těšila po první vlně. Opatření, která vydávala, byla chaos. Lidé nevěděli, co platí a co ne. A přestali věřit vládě,“ soudí. „Kdo velí, potřebuje důvěru, protože pak i dobrá rozhodnutí nebudou dodržována a to se právě děje.“

Šéf Senátu také kritizuje vládu za to, že se příliš zabývá mikromanagementem. „Chce rozvážet roušky nebo se jezdit dívat, jestli se někde točí, nebo netočí pivo. Jejich role je ale řídit.“

„Důvěra je těžko uchopitelná kategorie,“ připomíná ve vysílání Českého rozhlasu Plus Vondráček. „Třeba o očkování se vede debata, protože je spousta fake news. To je věc politická, věc veřejné debaty a velice těžko se to uchopuje.“

Šéf sněmovny proto vládu hájí: „Když pan premiér někam nepojede, je mu to vyčteno. Ministr Richard Brabec (ANO) se také hned nejel podívat k ekologické havárii na Bečvě a je mu to vyčítáno. Ale vláda jela nonstop a snažila se ze všech sil.“

Babišův střet zájmů

Konflikt zájmů českého premiéra Andreje Babiše (ANO), který je předmětem jednání Evropské komise, není podle Vystrčila dobrý pro Česko ani jeho pozici v Evropě. „Když máte premiéra ve střetu zájmů a neřeší se to, tak i ostatní s podobnými problémy na nižších úrovních jsou v pohodě. Jak se říká: jedeme dál, močálem černým kolem bílých skal.“

Vondráček připomíná, že zpráva Evropské unie o střetu zájmů není konečná. „Pokračuje ten ping-pong. Čerpání evropských peněz z fondu obnovy to neovlivňuje, naopak se premiérovi podařilo vyjednat nějaké peníze nad rámec původního návrhu.“

Místopředseda ANO kritizuje unii, že vykládá český zákon o střetu zájmů. „A je to špatně, nemůže to tak být. Principiálně mi vadí, že nám Evropská komise vykládá české právo,“ tvrdí Vondráček.

„Tiše poslouchám toto slovní eskamotérství, ale situace je jednoduchá. Je možné čerpat z evropských fondů za podmínek, které logicky určuje ten, kdo je zřizuje, tedy EU. A z platných podmínek plyne, že Andrej Babiš by peníze čerpat neměl, protože je ve střetu zájmů. To se netýká českého práva, ale evropského,“ namítá Vystrčil.

Vystrčilova cesta na Tchaj-wan

Šéf horní komory hodnotí svoji s odstupem svou cestu na Tchaj-wan nadále pozitivně.

„Byl to jeden z největších darů, které jsem mohl obdržet. Pomohlo to pocitu České republiky, která si může říkat, že jsme udělali něco, co ukazuje, že nám nezáleží jen na plných žaludcích, ale že má pro nás svoboda, suverenita a svébytnost hodnotu, kterou je třeba hájit,“ věří Miloš Vystrčil.

„Dopady na česko-čínské vztahy nebudou dramatické, protože toto gesto je pak vyváženo stovkami hodin práce našich diplomatů. Tuto cestu jsme nedoporučili kvůli složité situaci ohledně Tchaj-wanu a doufám, že v budoucnu budeme koordinovanější,“ shrnuje Radek Vondráček.

