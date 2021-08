Audit na ministerstvu zadaný Vojtěchem je u konce. Dopady mohou být i personální

Na ministerstvu zdravotnictví skončil interní audit zadaný kvůli přípravě protiepidemických opatření rušených soudy. Ministr Adam Vojtěch (za ANO) v nedělním pořadu Partie televize Prima řekl, že výsledky má už k dispozici, zveřejnit je chce v září. Jeho důsledky mohou být i personální. Praha 14:08 29. srpna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Adam Vojtěch na tiskové konferenci na Ministrestvu zdravotnictví. | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Soudy zrušily více než 25 mimořádných opatření, které ministerstvo v době boje proti epidemii covidu-19 vydalo. Často argumentovaly tím, že nebyly dobře odůvodněné. Vojtěch proto po svém návratu zadal audit, aby prověřil, zda a kteří jeho podřízení chybovali.

„Ještě bych nechtěl komentovat jeho výsledky. Budeme to řešit i se státním tajemníkem,“ uvedl ministr. Státní tajemník na ministerstvu odpovídá za personální obsazení úřednických pozic podle služebního zákona. Ministr dodal, že personální dopady výsledků auditu nemůže vyloučit.

PŘEHLEDNĚ: 13 verdiktů proti opatřením. Nejčastěji soudy ruší omezení služeb, uspěly i stížnosti na testy Číst článek

„Jak to bylo přesně, to se dá těžko dohledat do detailů. Je pravdou, že nebylo vše úplně v pořádku,“ dodal.

Vojtěch již v květnu při svém druhém nástupu do funkce ministra mluvil o tom, že mu jako právníkovi vadí to, že soudy ruší protiepidemická opatření, která připravilo ministerstvo zdravotnictví.

Nejvyšší správní soud označil jako nezákonná například opatření týkající se omezení nočního prodeje v maloobchodu, zákazu výuky ve školkách, regulaci provoz v restauracích, podmínky pro návrat do Česka při cestování nebo povinné nošení respirátorů.

Některá opatření ministerstvo upravilo, jiná už nebyla v době soudního rozhodnutí platná, protože měla časové omezení. Nejvyšší správní soud opakovaně vytýká ministerstvu zdravotnictví nedostatečné odůvodnění jednotlivých opatření vydávaných podle pandemického zákona, který vznikl jen kvůli covidu-19, aby nebyl nutný nouzový stav.