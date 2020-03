Soukromé testy na koronavirus neprovádíme, zní z laboratoří, které lidem doporučují Vojtěch i Babiš

Zájemci o test na koronavirus bez doporučení hygienika mohou narazit. Přestože Adam Vojtěch (za ANO) a Andrej Babiš (ANO) opakovaně říkají, že laboratoře ze seznamu uveřejněném na Státním zdravotním úřadu otestují za poplatek osoby s příznaky i bez indikace, neděje se to. „O ničem takovém prý nic neví,“ řekla pro iROZHLAS.cz Veronika K., která se chtěla nechat otestovat právě kvůli výzvě ministra a premiéra. Příznaky pociťuje už týden. Původní zpráva Praha 16:18 13. března 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „Je v našem zájmu umožnit občanům se nechat vyšetřit i v případě, že k tomu nejsou indikováni,“ prohlásil konkrétně za souhlasu premiéra Andreje Babiše (ANO) ministr Adam Vojtěch | Zdroj: Úřad vlády ČR

Na koronavirus se mohou nechat lidé testovat i bez příkazu z oficiálních míst. Poslouží k tomu i akreditované soukromé laboratoře, jejichž seznam je na webu Státního zdravotního úřadu. Takovou zprávu vyslal ve čtvrtek večer k českým občanům ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO).

„V situaci, kdy se zvyšuje počet případů i riziko šíření onemocnění, je v našem zájmu umožnit občanům se nechat vyšetřit i v případě, že k tomu nejsou indikováni,“ prohlásil konkrétně za souhlasu premiéra Andreje Babiše (ANO).

České republice má krok pomoci mimo jiné se zvýšením protestovanosti populace, která je podle náměstka ministra zdravotnictví a epidemiologa Romana Prymuly nízká. Dosud totiž lidé museli k testu dostat „povolenku“ od hygieniků.

„Protestovanost není dostatečně vysoká, chceme ji výrazně zvýšit. Budeme teď čím dál víc testovat lidi, kteří přišli do kontaktu s člověkem s pozitivním testem nebo lidi s respiračními problémy,“ řekl Prymula ve čtvrtek.

Jediným háčkem mělo zůstat to, že bez nařízení hygienika si lidé za test zaplatí. V opačném případě je hrazen ze zdravotního pojištění.

„Na základě čtvrtečního prohlášení jsem usoudila, že se konečně mohu nechat otestovat v laboratořích i jako samoplátce. Což jsem předtím nemohla, přestože jsem se o to snažila,“ řekla pro iROZHLAS.cz Veronika K., která se už sedm dní potýká s příznaky shodnými při nákaze koronavirem.

„Rýma, kašel, bolest krku i hlavy a zvýšená teplota,“ popsala, čím od minulého pátku prochází. Hned v pondělí se proto obrátila na svého lékaře, který ji nařídil karanténu, a následně na Státní zdravotní ústav, pražskou hygienu a Nemocnici Na Bulovce. „Předávaly si mě jako horký brambor,“ dodala. Nakonec jí bylo řečeno, že jelikož se nevrátila z rizikové lokality, testována nebude.

‚Říkali každý‘

Veronika K. příznaky připisuje kontaktu s kolegou v práci, který se na začátku března vrátil z italského Trentina. Měl podle ní příznaky a bagatelizoval je. „Dva dny jsme spolu seděli v malé kanceláři,“ popisuje Veronika.

„Pan premiér a ministr v televizi uvedli, že hovořil s hygieniky a ti ho ujistili, že testován je nyní každý, i bez cestovatelské anamnézy. Na základě jeho dalšího prohlášení jsem usoudila, že už se mohu nechat otestovat i jako samoplátce, což předtím nešlo,“ vrátila se k tomu, co ji vedlo, že se obrátila na soukromé laboratoře.

Znovu si tedy sedla k telefonu. Tentokrát se seznamem posvěceným Státním zdravotním úřadem. Soukromé laboratoře, do kterých se dovolala, ji ale odmítly: „O takovém novém nařízení prý nic neví.“

Jednou z laboratoří byla Spadia Lab. „Nadále testujeme pouze indikované případy. Znamená to, že pokud by měl nějaký člověk příznaky, vždy musí kontaktovat epidemiologa a platí to i pro praktické lékaře. Na tom se nic nemění,“ řekla v pátek pro iROZHLAS.CZ mluvčí Spadia Lab Simona Součková s tím, že to platí pro všechny pobočky společnosti.

‚Pokyny se nezměnily‘

Polyny tak podle ní pro soukromé laboratoře zůstávaly i v pátek v odpoledních hodinách stejné. „Pokud se pokyny ze strany státu nějak změní, budeme na to reagovat. Nicméně veřejnost opravdu musí kontaktovat praktického lékaře, potažmo epidemiologa,“ dodala Součková s tím, že laboratoř od čtvrtka prakticky nepřetržitě kontaktují zájemci o test z řad samoplátců.

Změnu odmítl také Ivo Vyvlečka, ředitel biochemické laboratoře AeskuLab, která je také na úředním seznamu. „V tuto chvíli něco takového možné není. Za úplatu neposkytujeme a nemůžeme,“ řekl pro iROZHLAS.cz.

„Je to možné v laboratořích, které jsou zveřejněny na webových stránkách. Samozřejmě za úplatu, pokud není člověk indikován,“ zopakoval přitom v pátek ministr zdravotnictví Vojtěch na další tiskové konferenci po otázkách novinářů na to, zda se lidé mohou skutečně nechat otestovat bez doporučení hygienika.

Redakce s dotazy na testování samoplátců kontaktovala ministerstvo zdravotnictví. Tisková mluvčí Gabriela Štěpanyová ale od ranních hodin nebrala telefon a nereagovala na SMS zprávy. Nikdo z jejich kolegů pak nezodpověděl stejné dotazy ani prostřednictvím e-mailu.

Veronika K. tak stejně jako několik dalších lidí, se kterými redakce iROZHLAS.cz mluvila, na vyšetření kvůli podezření na koronavirus nadále čeká. „Přeji si jen to, aby se začalo plošně testovat každého, kdo příznaky vykazuje nebo byl v kontaktu s někým takovým. Není totiž nic horšího, než čekání spojené s nejistotou,“ dodala.