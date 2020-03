V jedné nemocnici ji odmítli, ve druhé čekala na péči hodiny. Test pak ukázal nákazu koronavirem

Jak náročné je nechat se v Česku otestovat na nákazu koronavirem? Premiér Andrej Babiš (ANO), který odmítá, že by Česko oproti ostatním v testování zaostávalo, říká, že hygienici testují každého s příznaky. Server iROZHLAS.cz mluvil se třemi ženami, které se přes příznaky nebo možné vystavení nákaze domáhaly lékařské péče zdlouhavě, nebo marně. U jedné z nich - lékařky z Prahy - se navíc už ukázalo, že se koronavirem skutečně nakazila. Původní zpráva Praha 7:12 13. března 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Lékařka z Prahy se dlouho marně snažila nechat otestovat na koronavirus. Ilustrační foto | Foto: Dado Ruvic | Zdroj: Reuters

„Nejdřív jsem použila ten složitý algoritmus krizových telefonů. Po mnoha pokusech jsem skončila na čísle 112. Přislíbená výjezdová sanita měla přijet do tří dnů, což se mi zdálo dlouho. Zavolala jsem proto do laboratoře nemocnice Motol, protože patří mezi ty akreditované, zda bych se mohla nechat otestovat. Okamžitě mě - ještě po telefonu - odmítli,“ popsala pro iROZHLAS.cz lékařka, která si přála zůstat v anonymitě, redakce ale její totožnost zná.

„Odmítli mě patrně proto, že nejsou vybaveni tak jako infekční klinika a patrně pro to, že je asi z horních pater daný jasný postup - sanitka a Bulovka. V krizové situaci bych ale čekala, že vybaví v krátké době i další nemocnice, aby byla dostupnost testování co nejširší,“ dodala.

Možnost nechat se otestovat na koronavirus začala lékařka hledat poté, co u sebe zpozorovala příznaky nákazy. Projevovat se začaly asi týden poté, co se do Česka vrátila z Itálie - z oblasti, která v době jejího návratu nebyla zasažena nákazou.

Zmíněný týden, kdy příznaky nepociťovala, ordinovala na soukromé klinice v Praze, kde pracuje.

Nakonec ji vyšetřili v Nemocnici Na Bulovce, kde ale několik hodin čekala na chodbě. „Asi tříhodinové čekání mi nevadilo. Lékaři a sestry se chovali profesionálně, evidentně ale byli přepracovaní. Navíc se zdálo, že jim nikdo nepomáhá s vyřizováním telefonátů a administrativy.“

Na výsledek čekala 30 hodin a potvrdil její podezření - test na koronavirus byl pozitivní. Nyní je tak lékařka v domácí izolaci. V oddělené karanténě jsou i její muž a dvě děti. Nikdo z rodiny ale zatím nebyl kvůli koronaviru testován ani kontaktován hygieniky. Manžel s dětmi si tak sami museli telefonicky o test požádat a v době, kdy s redakcí lékařka mluvila, čekali už přes 24 hodin na příjezd sanitky, která je může odvézt do laboratoře.

Lékařka zároveň při své praxi přišla do kontaktu s více než stovkou pacientů. Nyní je postupně z vlastní iniciativy kontaktuje. Jako první ty rizikové. Činí tak, přestože jí hygienici řekli, že takový krok zatím není potřeba. Měla s tím počkat na výsledky testu u zdravotní sestry z její ordinace.

V době, kdy redakce s lékařkou mluvila, její kolegyně na výsledek testu čekala už přes 30 hodin. Později se ukázalo, že test byl u sestry negativní a pravděpodobně se nenakazil ani nikdo další. „Je to přesto velmi nepříjemný pocit,“ dodala lékařka s tím, že doufá, že nikoho dalšího skutečně nenakazila.

Epidemiolog a náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula ve čtvrtek večer přiznal, že dosud lékaři a hygienici k rozsáhlejšímu testování nepřistupovali proto, že v Česku doznívala chřipková epidemie. Ta je ale aktuálně na ústupu.

Mladá a nebyla v Itálii

Zatímco zmíněnou ženu nakonec otestovali, jsou i tací, kteří u sebe pozorují příznaky a dosud test nepodstoupili. Zažívá to i Markéta Š. z Prahy. Když se do Česka vrátila ze zahraničí, pociťovala příznaky spojené s nákazou koronavirem.

„Teplotu jsem neměla, ale měla jsem kašel a rýmu. Vyrazila jsem proto k lékaři. Tam se mě zeptali, jestli jsem byla v Itálii nebo v Číně, což jsem nebyla. Na to mi odpověděli, že se tedy nic neděje,“ popsala pro iROZHLAS.cz svou zkušenost z minulého týdne.

„Hned jsem jim říkala, že jsem ale byla v Brightonu ve Velké Británii. Tedy ve městě, kde byl výskyt koronaviru potvrzený. U lékaře se ale zajímali jen o Itálii,“ řekla. „V podstatě mi řekli, že jsem mladá, nejsem ohrožená skupina, takže i kdybych byla nakažená, tak by to pro mě byla jenom taková chřipka.“

Kvůli zdravotním potížím byla nejen u praktického lékaře, ale také na otorinolaryngologii. „Tam mě neošetřili vůbec. Sestry mě a syna, který je na tom podobně jako já, ani nepustily k lékaři,“ dodala.

Markéta Š. tak dosud zůstává neotestovaná, přestože u ní zdravotní problémy přetrvávají. „Trochu se to zlepšilo, ale pryč to není,“ říká a dodává, že ji přístup lékařů zarazil. „Nebyla jste v Itálii, nemáte teplotu, takže to koronavirus není. Na shledanou,“ popsala, jak z jejího pohledu proběhla návštěva lékaře.

„Rozumím tomu, že nejsem třeba z rizikové skupiny a průběh by byl mírný, ale co ostatní lidi? Mohla bych je nakazit. A teď vidíme, že to vážně není sranda,“ poznamenala. Kvůli obavám, aby případně své okolí skutečně nenakazila, zůstává Markéta doma. „První dva dny jsem šla do práce, sehnala jsem si roušku. Potom jsem se ale se zaměstnavatelem dohodla na práci z domova,“ říká.

Nakažený kamarád

Marně na test čeká také studentka Nikola. V úterý zjistila, že kamarád, se kterým se minulý týden setkala, byl na koronavirus pozitivně testován. Nejspíš se nakazil od jiného známého. Nikola se proto ještě ten den pokusila kontaktovat hygienu.

„Večer jsme se s přítelem nikam nedovolali. Linky byly obsazené. Zkoušeli jsme to asi dvě hodiny,“ popsala studentka pro iROZHLAS.cz. Hygienikům se dovolala až druhý den ráno. „Vzali si naše údaje a řekli, ať zůstaneme doma. Bez příznaků nás prý nikdo otestovat nepřijde,“ dodala. Momentálně zůstává doma ve čtrnáctidenní karanténě.

„Nejhorší je, že nic nevím. Řeším to i v práci, protože jsem tam v úterý, ještě než jsem se o kamarádově nákaze dozvěděla, byla. Polovina lidí je kvůli tomu teď taky doma a já prostě nemám, co bych jim řekla,“ říká.

Zatímco Nikola příznaky nákazy nezaznamenala, další kamarád ze skupiny, která se minulý týden setkala, už příznaky nemoci má. „V sobotu ho budou testovat,“ řekla Nikola.

Hygienici podle ní postupně kontaktovali další lidi, se kterými nakažený kamarád přišel do kontaktu. Na seznamu, který mladík odevzdal úřadům, nebyli jen Češi, ale také několik Američanů. Těm se zatím nikdo podle Nikoly neozval.

‚Testují všechny‘

Případy žen, se kterými redakce iROZHLAS.cz mluvila, jsou v rozporu s výroky českého premiéra Andreje Babiše (ANO), podle něhož hygienici testují automaticky každého, kdo projeví příznaky nákazy. „Vyzval jsem hygienu, aby testovala každého, kdo má příznaky. Oni mi potvrdili, že to dělají,“ řekl předseda vlády ve čtvrtek odpoledne.

Stejně tak odmítl kritiku, že Česko má zdánlivě málo potvrzených případů nákazy z důvodu nedostatečné relativní „protestovanosti“ na určitý počet obyvatel. „Takové názory odmítáme. Brzy navíc obdržíme testy na rychlotestování,“ dodal.

Česká republika v celosvětovém měřítku patří mezi země, kde bylo na přítomnost koronaviru otestováno méně lidí - na milion obyvatel jich bylo zhruba 130. Například v Itálii jich je přes 1000. Nejaktivnější jsou v tomto ohledu Bahrajn a Jižní Korea, kde z modelového milionu obyvatel vlády otestovaly přes 4000 lidí.

Aktuálně zdravotnický personál prověřuje vzorky na přítomnost koronaviru v osmnácti laboratořích. Podle premiéra Babiše jich ale vláda oslovila zhruba stovku.

Přetížené hygieny

Poněkud odlišně se ve čtvrtek večer vyjádřili ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) a již zmíněný náměstek Prymula. „Chceme plošnější testování i neindikovaných pacientů. Snažíme se, aby protestování bylo co největší,“ řekl na tiskové konferenci Vojtěch.

Ministr zároveň přiznal, že hygienické stanice jsou přetížené. „Je to pravda. Jsou to klíčové subjekty v boji s epidemií. Jednáme o tom, že bychom zapojili mediky, kteří se nám i sami hlásí, abychom při uzavřených školách využili kapacitu už prakticky hotových lékařů,“ řekl.

„Protestovanost není dostatečně vysoká, chceme ji výrazně zvýšit. Budeme teď čím dál víc testovat lidi, kteří přišli do kontaktu s člověkem s pozitivním testem nebo lidi s respiračními problémy,“ dodal Prymula.

S počtem otestovaných vzorků mají pomoci i nové rychlotesty vyhodnocené do 29 minut, které má mít Česko do neděle. Konkrétně jich vláda koupila 100 tisíc, o další stotisícové zásilce aktuálně jedná.