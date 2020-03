Obce na Olomoucku jako epicentrum nákazy. ‚Někteří se nechovali tak, jak měli,‘ říká jeden ze starostů

Zhruba 24 tisíc lidí je na Olomoucku odříznuto od světa. Od pondělních 3.00 hygienici uzavřeli několik obcí v čele s Uničovem a Litovlí. Na Litovelsku a Uničovsku bylo v neděli večer evidováno 25 případů koronaviru a do kontaktu s nakaženými přišlo podle odhadů okolo tisíce lidí. „Někdo se nechoval tak, jak měl,“ říká pro iROZHLAS.cz ke skokovému rozšíření nákazy starosta Uničova Radek Vincour (ODS). Prstem však ukazovat nechce. Praha 19:38 16. března 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jak se ale stalo, že zrovna v nenápadných obcích na Olomoucku došlo k tak rozsáhlému výskytu? Podle starostů nebyla dodržena pravidla a doporučení ze strany státu. Ilustrační foto | Foto: ČTK, Luděk Petřina | Zdroj: Český rozhlas

Bylo krátce před třetí hodinou ráno, když se starostové Uničova, Litovle a okolních obcí dozvěděli, že nikdo nesmí dovnitř, ani ven. Nařízení platí pro příštích 14 dní.

Důvodem karantény byl skokový nárůst nakažených koronavirem v regionu. Olomoucký kraj je po Praze nejzasaženějším místem republiky a drtivá většina nemocných koronavirem je právě z okolí Uničova a Litovle.

„Jde o preventivní opatření, na to je potřeba pamatovat. Není to tak, že bychom tady byli zamoření. Čísla ale jsou velká a rostou. Co nás bolí nejvíc, je počet kontaktů. Tedy počet lidí, kteří byli s infikovaným v kontaktu,“ popisuje pro iROZHLAS.cz starosta Uničova Radek Vincour (ODS).

Takových lidí má být v oblasti o přibližně 24 tisících obyvatelích rovná tisícovka. „Je to poměrně velký počet lidí, proto se hygienici rozhodli pro toto uzavření,“ řekl v pondělí ráno pro Radiožurnál ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO).

Jak se ale stalo, že zrovna v nenápadných obcích na Olomoucku došlo k tak rozsáhlému výskytu? Nebyla dodržena pravidla a doporučení ze strany státu, říkají tamní starostové.

„Šlo o pár žáků dvou našich základních škol, dva dny byli ve výuce. Procházeli nejen výukou, ale také jídelnou a družinou, takže kontaktů nashromáždili spoustu,“ vysvětluje Vincour.

‚Došlo k pochybení‘

Jak se stalo, že nakažené děti chodily do školy, Vincour podrobněji komentovat ale nechce. „Obecně řečeno jde o pochybení někoho, kdo se nezachoval tak, jak měl. V této chvíli ale není na místě hledat viníka,“ odpovídá na otázku, zda došlo k nedodržení karantény.

Zatímco starosta Vincour na viníka prstem ukazovat nechce, na sociálních sítích nejen obyvatelé zasažené oblasti hojně spekulují, kdo se koronavirem nakazil a šířil ho po obcích. Píší i o tom, že jde právě o rodinu, která nedodržela po návratu ze zahraničí karanténu. „Nebudu to komentovat. Jak už jsem říkal, někdo se nezachoval tak, jak měl,“ opakuje ke spekulacím Vincour.

Podle starosty Litovle Viktora Kohouta (SNK – Litovel) to s otázkou nedodržení karantény je poněkud složitější. Přiznává ovšem, že na internetových spekulacích něco pravdy je. „Může se pořád opakovat, že prevence a potom karanténa jsou důležité. Několik obyvatel se skutečně vrátilo z Rakouska a cítilo se dobře, tehdy ale ještě nebylo nutné po návratu z Rakouska karanténu podstoupit. Přišlo to na ně až potom,“ uvádí pro iROZHLAS.cz.

„Obecně jde asi říct, že kdekoliv se nákaza objevila, tam nějakým způsobem nebyla karanténa dodržena,“ dodává s tím, že ale není vyloučené, že nákazu v oblasti roznesl někdo jiný.

Koronaviru nebyli vystaveni jen lidé ve školní budově nebo v práci navrátivších se z Rakouska. „Byla tam ještě velká rodinná oslava, přesně nevím, jak moc velká. Došlo k pochybení. Nechci ale někoho konkrétně vinit, protože věřím, že to nebylo úmyslné,“ podotýká Vincour s tím, že se lidé zkrátka rádi baví a rádi oslavují, ale v tomto případě to podle něj nebylo na místě.

Strach z lynče

Starosta Uničova Vincour nechce o lidech, kteří nákazu do oblasti dostali, konkrétněji mluvit i proto, že o ně má strach. „Uničov je malé město a na malém městě se nic neutají. Vžít se do kůže těch infikovaných, kteří jsou v očích ostatních za viníky...“ naznačuje.

„Lidé jsou naštvaní, protože jejich život je naruby. Mají strach o své nejbližší, o rodiče, o děti. Je to opravdu nepříjemná situace. Nikdo nic takového nikdy nezažil. Obecně mám obavu, aby nedošlo k nějakému lynčování,“ říká.

V podobném duchu mluví i jeho litovelský protějšek. „Jsme malé město a funguje tady takovéto ‚jedna bába povídala‘. Lidé jsou naštvaní a budou hledat viníka. Bohužel se to stalo. Nemůžeme lidi lynčovat za to, že jsou nemocní. Oni sami to mají těžké,“ míní Kohout.

Oba starostové tak k celé události přistupují smířlivě a soustředí se na to, jak nelehkou situaci zvládnout.

„Ano, nerespektování nějakého nařízení může být důvodem, že se stala tahle hrozná věc, ale díky bohu je bez ztrát. Neděje se to, co vidíme v Itálii. Přeju si, aby se lidé, kteří jsou teď nemocní, za 14 dní vrátili mezi nás a společně si všichni oddychneme. Došlo k pochybení, ale jedeme dál,“ doufá Vincour.

