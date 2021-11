Neočkovaný penzista Marián nakažený covidem-19 strávil několik dnů na JIP, přesto vakcínu odmítá

Víc než 90 procent pacientů na covidovém oddělení v nemocnici v Hranicích v Olomouckém kraji není podle ředitele Eduarda Sohlicha očkovaných. A někteří odmítají očkování i poté, co je přivezou z jednotky intenzivní péče na standardní oddělení, kde dál dostávají kyslík. To je i případ bývalého horníka a řidiče kamionu, jednasedmdesátiletého penzisty Mariána z Lipníka nad Bečvou, se kterým mluvil Radiožurnál. Reportáž Hranice (Olomoucko) 12:00 24. listopadu 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pan Marián názor na očkování nezměnil | Foto: Ľubomír Smatana | Zdroj: Český rozhlas

Na prosluněném čtyřlůžkovém pokoji leží dva pacienti. Jeden spí a nevzbudí ho ani hlasitý hovor. Marián má sice kyslíkovou masku, ale občas ji sundá a může mluvit. Že by se nechal po této zkušenosti očkovat, rezolutně odmítá.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Strávil několik dnů na JIP, přesto se nechce nechat očkovat. Poslechněte si v reportáži příběh pana Mariána

„Zatím mě nikdo nepřesvědčil. Ani pobyt v nemocnici, protože když vidím veškeré zprávy, jak kladné, tak i záporné, pak těch záporných je víc,“ je přesvědčený. Penzista mluví s přestávkami a nádechy, ale jistě mu je lépe než před týdnem a vinu za své onemocnění svádí na očkované.

„Pokud se nebudou testovat očkovaní, tak to nebude nikdy lepší. Ti očkovaní chrání sami sebe, a když jsou pozitivní, tak to roznesou,“ míní.

Toto tvrzení se objevuje čím dál čím častěji, a vrchní sestra interního oddělení Martina Frydryšková ho nevyvrací: „Očkovaný může být pozitivní, ale vždycky jde o průběh nemoci. Naděje očkovaných, že nezemřou, je větší.“

Tomu ale Marián nevěří. Chválí sestřičky za péči, ale následky očkování jsou podle něj horší. Prý známý jeho kamaráda po vakcinaci zemřel.

„Co když se mi něco stane, kdo za to ponese odpovědnost? Proč já jsem v nemocnici?“ pokládá řečnickou otázku. „Protože mě nakazili v Klimkovicích v lázních nějací Arabové (klimkovické lázně jsou oblíbenou destinací bohatých obyvatel arabských zemí – pozn. red.). Oni tam chodili bez roušek.“

Stav postižení v Kyjově. Nemocnice hlásí pouze dvě volná lůžka na ARO, chybí kvalifikovaný personál Číst článek

‚Ať se testují všichni‘

Podobně se k očkování staví i Marcela (56), která uklízí na střední škole v Hranicích a leží o tři pokoje dál. Je z nejhoršího venku a brzy ji zřejmě propustí domů.

„Jsem úplně zdravý člověk, na nemocenské jsem poprvé po třiceti čtyřech letech. Očkovat se nenechám. Nakazil mě učitel, který byl očkovaný,“ tvrdí bez zaváhání. Jestli učitel skončil v nemocnici, Marcela neví.

„Ani mě to nezajímá. Já jsem si dělala testy, on ne. Myslíte, že je to spravedlivé, že já jsem skončila v nemocnici? Ať se všichni testují, a nemoc odejde nebo se omezí tak, že nás neohrozí. Takhle se akorát rozděluje společnost,“ je přesvědčená.

Postoj pacientů odmítačů

Nejdéle sloužící sestrou na interně je vrchní sestra Martina Frydryšková. Tohle od neočkovaných pacientů slýchává často.

„Už se jim dýchá lépe, otrnulo jim. Je to jejich zdraví, ale moc ohleduplné to není. To víte, že nás to štve, zatěžuje nás to, ale nic s tím neuděláme. Já nemůžu dělat rozdíly mezi očkovaným a neočkovaným pacientem, my se o ně musíme starat. Máme toho dost, holky jsou utahané, chodíme pozdě domů, to taky nedělá dobrotu,“ sděluje.

Fotogalerie (8)







Přístup pacientů zná i ředitel nemocnice Eduard Sohlich, který jako chirurg chodí několikrát do měsíce na služby.

„Neočkovaných pacientů je přes 90 procent. Pravděpodobně by bylo dobré uvažovat o povinném očkování dospělé populace,“ říká primář. Sohlich je také předsedou Asociace českých a moravských nemocnic, zasedá v krizovém štábu Olomouckého kraje a má přehled o postupu epidemie.

„Tento týden rozhodne. Věřím, že křivka onemocnění podle dostupných dat začne příští týden klesat. Mělo by se to zlomit. Hovořím o celostátních i krajských datech,“ dodává.